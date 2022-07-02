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Війська РФ наступають на Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Російські збройні сили продовжували у п’ятницю спроби оточити Лисичанськ і проводили наступальні операції на південь і південний захід від міста.

Про це свідчать дані американського Інституту вивчення війни (ISW) щодо оцінки російської наступальної кампанії 1 липня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що війська РФ не досягли шосе Бахмут - Лисичанськ, але не дають українським силам можливості використовувати його, продовжуючи артилерійські та авіаційні обстріли позицій ЗСУ уздовж дороги.

Крім того, армія РФ зосередилася на перегрупуванні та поліпшенні своїх тактичних позицій на північ від Слов'янська, ймовірно, з метою відновлення наступу на місто.

ЗСУ, своєю чергою, здійснюють точкові удари по російських складах постачання й транспортних засобах поблизу Ізюму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО

Також зазначається, що 1 липня Росія продовжувала обстрілювати українські позиції навколо Харкова, але не проводила там наступальних операцій.

Автор: Ірина Дашківська
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Генштаб писав,що успіху ворог не мав.
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02.07.2022 08:48 Відповісти
Головне щоб не мав "часткового успіху"
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02.07.2022 09:01 Відповісти
поїдуть назад в целофанових
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02.07.2022 09:04 Відповісти
Ваньку привезуть в розібраному стані. Конструктор "збери сам".
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02.07.2022 09:12 Відповісти
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Окупанти закріпили свої позиції на місцевому нафтопереробному заводі і намагаються оточити місто та перерізати транспортне сполучення з Україною.
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02.07.2022 09:17 Відповісти
аналітики від братів Каганів мають доступ до процесів і їх цитують за дозволом самого Козиря, авторитет Гайдая похитнувся, однак тональність однакова. Там ще симпатяги від скай ньюс зашевелились на передку, теж пропуск від ОПи мають. За агрохімією,в України залишилось ще 1.5 місяці,щоб вибачитись перед ним та трьома прохвостами і почати переговори за планом Козака Козиря.Бо інакше брати Кагани повторно заллють червоною фарбою половину України (на картах)
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02.07.2022 11:01 Відповісти
 
 