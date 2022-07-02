РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5337 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 669 6
армия РФ (15407) война (46991) Лисичанск (322) Луганщина (6249) США (23215) Изюм (227) Славянск (2503)

Войска РФ наступают на Лисичанск и перегруппировываются возле Славянска, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Российские вооруженные силы продолжали в пятницу попытки окружить Лисичанск и проводили наступательные операции к югу и юго-западу от города.

Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что войска РФ не достигли шоссе Бахмут – Лисичанск, но не дают украинским силам возможности использовать его, продолжая артиллерийские и авиационные обстрелы позиций ВСУ вдоль дороги.

Кроме того, армия РФ сосредоточилась на перегруппировке и улучшении своих тактических позиций севернее Славянска, вероятно, с целью возобновления наступления на город.

ВСУ, в свою очередь, совершают точечные удары по российским складам снабжения и транспортным средствам вблизи Изюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили два массированных наступления войск РФ - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, - Гайдай. ФОТО

Также говорится, что 1 июля Россия продолжала обстреливать украинские позиции вокруг Харькова, но не проводила там наступательных операций.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генштаб писав,що успіху ворог не мав.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:48 Ответить
Головне щоб не мав "часткового успіху"
показать весь комментарий
02.07.2022 09:01 Ответить
поїдуть назад в целофанових
показать весь комментарий
02.07.2022 09:04 Ответить
Ваньку привезуть в розібраному стані. Конструктор "збери сам".
показать весь комментарий
02.07.2022 09:12 Ответить
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Окупанти закріпили свої позиції на місцевому нафтопереробному заводі і намагаються оточити місто та перерізати транспортне сполучення з Україною.
показать весь комментарий
02.07.2022 09:17 Ответить
аналітики від братів Каганів мають доступ до процесів і їх цитують за дозволом самого Козиря, авторитет Гайдая похитнувся, однак тональність однакова. Там ще симпатяги від скай ньюс зашевелились на передку, теж пропуск від ОПи мають. За агрохімією,в України залишилось ще 1.5 місяці,щоб вибачитись перед ним та трьома прохвостами і почати переговори за планом Козака Козиря.Бо інакше брати Кагани повторно заллють червоною фарбою половину України (на картах)
показать весь комментарий
02.07.2022 11:01 Ответить
 
 