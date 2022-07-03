УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12119 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 448 23
Зеленський (17537) зброя (5771) допомога (5236)

Україна очікує нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує нових рішень від партнерів у галузі оборонної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"І завтра й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо і нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі...", - заявив Зеленський.

"Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам'ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь –кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі. У Швейцарії наступного тижня відбудеться спеціальна конференція, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Мляха-муха!
А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
Що МО та Кабмін для війни роблять?!
Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
Відновлено? Розгорнуто?
І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
...
(на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
показати весь коментар
03.07.2022 01:48
+17
еще не было более ублюдочного президента у страны
показати весь коментар
03.07.2022 02:02
+17
Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
показати весь коментар
03.07.2022 02:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мляха-муха!
А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
Що МО та Кабмін для війни роблять?!
Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
Відновлено? Розгорнуто?
І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
...
(на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
показати весь коментар
03.07.2022 01:48 Відповісти
хоч можна вибухівку і пристрої, тільки ж то від 3 до 7 (ст 263)
показати весь коментар
03.07.2022 02:23 Відповісти
у мене наразі два зальота зі броєю і вибухівкою. 13го перше судове засідання
показати весь коментар
03.07.2022 02:26 Відповісти
пошукац в мережі рецепт ГМТД. На кухні можна робить вибухівку у 1.5 раза потужнішу тротила. Шо треба: перекис водню 30%, сухий спирт і лимонна кислота.
показати весь коментар
03.07.2022 02:42 Відповісти
Сухой спирт-это уротропин, который используется в производстве гексагена .
показати весь коментар
03.07.2022 12:47 Відповісти
Ну йо! Ша. У нас ібашат заводи в конче і пуще прежнего хотят. Всьо путем.
показати весь коментар
03.07.2022 02:05 Відповісти
Якщо не в курсі-сьогодні в Україні війна і багато підприємств, у тому числі оборонних, зруйновано *********** ракетами, яких по Україні прилетіло вже декілька тисяч. Зараз немає часу на розгортання нових підприємств, тому що наші хлопці на фронті гинуть щодня і зброя вкрай необхідна. Побудувати завод та запустити виробництво-це діло не декількох днів, і навіть не місяців. Налагоджувати власне виробництво будемо після перемоги України, а зараз нам потрібні допомога та підтримка усіх західних країн.
показати весь коментар
03.07.2022 05:38 Відповісти
Нічого ми самі виробляти не можемо, ми навіть закупити швидко речі потрібні для армії не можемо, тому що наш ідіот Шмигаль запустив знову систему прозоро для того, щоб всі бачили що в армію закуповують, і росіяни щоб бачили і щоб це все закупівлі затримувалася надовго. Цю наволоч треба вже в камеру садити, а він усе прем'єр-міністром сидить.
показати весь коментар
03.07.2022 06:13 Відповісти
видосики бл...
показати весь коментар
03.07.2022 01:56 Відповісти
еще не было более ублюдочного президента у страны
показати весь коментар
03.07.2022 02:02 Відповісти
У цієй залі очікуванння вже трава рясно проростає, на стінах - пліснява, в очах -темрява...
показати весь коментар
03.07.2022 02:07 Відповісти
Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
показати весь коментар
03.07.2022 02:21 Відповісти
асфальтував же
показати весь коментар
03.07.2022 05:57 Відповісти
холоднокровно, без паніки, шоб не було проблем з економікою
показати весь коментар
03.07.2022 05:58 Відповісти
А чи не зможуть наші підприємства збільшити дальність Американських ракет?
показати весь коментар
03.07.2022 06:14 Відповісти
Пацан конкретно починає набридати.
показати весь коментар
03.07.2022 08:23 Відповісти
і ще й курс в НАТО похерив
показати весь коментар
03.07.2022 08:48 Відповісти
Як мене вже задовбав цей кончений виродок-відосік! Ти **** клоунська зроби дві прості речі: розблокуй призначення незалежного голову САП, а потім забезпеч обрання незалежного голову НАБУ. Невже це так важко? Скільки можна мародерам грабувати країну під час війни?!!!
показати весь коментар
03.07.2022 08:50 Відповісти
а ти щось робити будеш?
показати весь коментар
03.07.2022 10:49 Відповісти
Влада Зеленського-це катастрофа для України ,...
показати весь коментар
03.07.2022 11:13 Відповісти
 
 