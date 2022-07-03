Україна очікує нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна очікує нових рішень від партнерів у галузі оборонної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"І завтра й протягом нового тижня будуть важливі для України переговори, зустрічі – дипломатичну активність не зменшуємо жодного дня. Очікуємо і нових рішень від партнерів щодо оборонної допомоги нашій державі...", - заявив Зеленський.

"Головне, як би складно не було нам сьогодні, маємо пам'ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь –кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо", - додав президент.

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