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Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает новых решений от партнеров в области оборонной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"И завтра, и в течение новой недели будут важны для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству...", - заявил Зеленский.

"Главное, как бы сложно ни было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", - добавил президент.

Читайте: Восстановление Украины станет самым большим экономическим проектом в Европе. В Швейцарии на следующей неделе состоится специальная конференция, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Мляха-муха!
А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
Що МО та Кабмін для війни роблять?!
Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
Відновлено? Розгорнуто?
І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
...
(на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
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03.07.2022 01:48
+17
еще не было более ублюдочного президента у страны
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03.07.2022 02:02
+17
Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
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03.07.2022 02:21
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Правила форума Совет форумчан
Мляха-муха!
А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
Що МО та Кабмін для війни роблять?!
Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
Відновлено? Розгорнуто?
І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
...
(на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)
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03.07.2022 01:48 Ответить
хоч можна вибухівку і пристрої, тільки ж то від 3 до 7 (ст 263)
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03.07.2022 02:23 Ответить
у мене наразі два зальота зі броєю і вибухівкою. 13го перше судове засідання
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03.07.2022 02:26 Ответить
пошукац в мережі рецепт ГМТД. На кухні можна робить вибухівку у 1.5 раза потужнішу тротила. Шо треба: перекис водню 30%, сухий спирт і лимонна кислота.
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03.07.2022 02:42 Ответить
Сухой спирт-это уротропин, который используется в производстве гексагена .
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03.07.2022 12:47 Ответить
Ну йо! Ша. У нас ібашат заводи в конче і пуще прежнего хотят. Всьо путем.
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03.07.2022 02:05 Ответить
Якщо не в курсі-сьогодні в Україні війна і багато підприємств, у тому числі оборонних, зруйновано *********** ракетами, яких по Україні прилетіло вже декілька тисяч. Зараз немає часу на розгортання нових підприємств, тому що наші хлопці на фронті гинуть щодня і зброя вкрай необхідна. Побудувати завод та запустити виробництво-це діло не декількох днів, і навіть не місяців. Налагоджувати власне виробництво будемо після перемоги України, а зараз нам потрібні допомога та підтримка усіх західних країн.
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03.07.2022 05:38 Ответить
Нічого ми самі виробляти не можемо, ми навіть закупити швидко речі потрібні для армії не можемо, тому що наш ідіот Шмигаль запустив знову систему прозоро для того, щоб всі бачили що в армію закуповують, і росіяни щоб бачили і щоб це все закупівлі затримувалася надовго. Цю наволоч треба вже в камеру садити, а він усе прем'єр-міністром сидить.
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03.07.2022 06:13 Ответить
видосики бл...
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03.07.2022 01:56 Ответить
еще не было более ублюдочного президента у страны
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03.07.2022 02:02 Ответить
У цієй залі очікуванння вже трава рясно проростає, на стінах - пліснява, в очах -темрява...
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03.07.2022 02:07 Ответить
Вован, ти вже реально задрав, бо вже час тобі відповісти українському народу на просте законне питання: ЩО ТИ, ВОВАН, ЗРОБИВ ЗІ СВОЇМИ "СЛУГАМИ", ЩОБ ЗА ТРИ РОКИ ОЗБРОЇТИ ТА ОСНАСТИТИ воюючу УКРАЇНУ??? ЯКІ СИСТЕМИ ОЗБРОЄНЬ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ ТОБОЮ У ВІЙСЬКО? ДЕ НАШІ 155мм САУ БОГДАНА? ДЕ НАШІ ПКР НЕПТУН? ДЕ НАШІ РСЗО ВІЛЬХА-М, які за показниками кращі за ХАЙМАРСИ, котрі нам надають??? ДЕ НАШІ ТАНКИ з заводу Малишева, ЯКИЙ БАНКРОТИЛА ТВОЯ ШОБЛА з 2019 року??? НАЩО УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ ТВОЇ ПОСТІЙНІ БЕЗПІДСТАВНІ ДОКОРИ на адресу НАШИХ ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ, котрих ти не хотів слухати, коли вони волали щодо початку широкомасштабної агресії ??? ВЖЕ ЧАС ВІДПОВІДАТИ, ВОВА!!!! БО ПРЕЗИДЕНТ В НАС, НАЖАЛЬ ТИ, а не ДЖОНСОН, чи БАЙДЕН...
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03.07.2022 02:21 Ответить
асфальтував же
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03.07.2022 05:57 Ответить
холоднокровно, без паніки, шоб не було проблем з економікою
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03.07.2022 05:58 Ответить
А чи не зможуть наші підприємства збільшити дальність Американських ракет?
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03.07.2022 06:14 Ответить
Пацан конкретно починає набридати.
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03.07.2022 08:23 Ответить
і ще й курс в НАТО похерив
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03.07.2022 08:48 Ответить
Як мене вже задовбав цей кончений виродок-відосік! Ти **** клоунська зроби дві прості речі: розблокуй призначення незалежного голову САП, а потім забезпеч обрання незалежного голову НАБУ. Невже це так важко? Скільки можна мародерам грабувати країну під час війни?!!!
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03.07.2022 08:50 Ответить
а ти щось робити будеш?
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03.07.2022 10:49 Ответить
Влада Зеленського-це катастрофа для України ,...
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03.07.2022 11:13 Ответить
 
 