Украина ожидает новых решений от партнеров по оборонной помощи, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает новых решений от партнеров в области оборонной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в вечернем обращении.
"И завтра, и в течение новой недели будут важны для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству...", - заявил Зеленский.
"Главное, как бы сложно ни было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", - добавил президент.
Топ комментарии
+24 Small Jerboa
показать весь комментарий03.07.2022 01:48
+17 Sveta Alex
показать весь комментарий03.07.2022 02:02
+17 kelt kant
показать весь комментарий03.07.2022 02:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А ми САМИ хоч ШО-НЕБУТЬ виробляти будемо?!!
Що МО та Кабмін для війни роблять?!
Виробництво Стугна, Вільха, Нептун, снарядів, набоїв, гранат, автоматів, ...
Відновлено? Розгорнуто?
І не пи...и "секретно" - координати завода ніхто не питає.
...
(на 100500% впевнений, що якщо би справді відновили виробництво - вони не втрималися би на цьому по піаритися)