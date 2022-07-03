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Німеччина обговорює із союзниками умови надання Україні гарантій безпеки, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Німеччина з союзниками обговорює умови надання Україні гарантій безпеки після закінчення війни, розв'язаної Росією.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив він.

Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до періоду після закінчення війни в Україні, який, на його думку, "скоро настане".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший варіант безпекових гарантій буде готовий до кінця липня, - Єрмак

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
Гарантії безпеки від Німеччини? це такий анекдот?
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03.07.2022 15:16
+25
1. Вступление в НАТО.
2. Запретить шольцу, меркель, штайнмайеру и шрёдеру давать нам советы.
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03.07.2022 15:19
+21
Верніть Україні ту зброю, що видурили у нас з москалями під попередні ,, гарантії безпеки,, і нам більше нічого не треба.
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03.07.2022 15:18
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Гарантії безпеки від Німеччини? це такий анекдот?
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03.07.2022 15:16 Відповісти
Це втілення мрії зЕзидента, бо через Україну в НАТО, ***** абідеЦЦа. А так, папірець ні про що, в якому зафіксовано, що ніхто, нікому, нічого не винен.


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03.07.2022 15:24 Відповісти
Ну если в мире больше нет другой Германии и под Шольцем никого другого не подразумевают, то это да анекдот. Не очень смешной правда. Шольц даже прямо заявляет что *гарантии* не будут такими если как у стран- членов НАТО
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03.07.2022 15:41 Відповісти
єдина гарантія безпеки поки що - НАТО !!!!!

а щоб залізобетонно проти раши - то власне ЯО,
без нього ми не обійдемось ніяк !

а стосовно гарантій німців, то "Німеччина боїться" вже стало мемом
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03.07.2022 16:26 Відповісти
Ваша правда! Так і є! Нам вже давали "гарантії безпеки". Досить "відчутно". На жаль.
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03.07.2022 17:58 Відповісти
ми вам гарантуємо все що завгодно поки на вас не нападуть, там ми гарантувати вже не зможемо (С) продажна Європа.
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03.07.2022 15:18 Відповісти

"Зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО набули чинності"

21.02.2019
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03.07.2022 15:27 Відповісти
не пести кацап
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03.07.2022 18:35 Відповісти
Верніть Україні ту зброю, що видурили у нас з москалями під попередні ,, гарантії безпеки,, і нам більше нічого не треба.
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03.07.2022 15:18 Відповісти
"и ты шольц!" знаєш, шо скоро настане?
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03.07.2022 15:18 Відповісти
1. Вступление в НАТО.
2. Запретить шольцу, меркель, штайнмайеру и шрёдеру давать нам советы.
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03.07.2022 15:19 Відповісти
А как тогда кремлевским содержанкам отрабатывать авансы газпрома
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03.07.2022 16:22 Відповісти
Гарантії безпеки від сикунів?
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03.07.2022 15:19 Відповісти
Шольц як там Литва захисник ти наш? не проти щоб кацапи лізли в Калініград аби не злити мордор
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03.07.2022 15:19 Відповісти
Ага, Шольц наложил в штаны от одной мысли что русня не сможет провезти свои товары (читай вооружение) в Калининград, а тут он гарантии собрался давать.
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03.07.2022 16:22 Відповісти
так это зеленое падло вместе с ермаком требует гарантий у германии италии и еще у парочки доходяг
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03.07.2022 18:37 Відповісти
От таких засранцев, кремлевских холуев, гарантии???? да идите вы туда куда ушло кацапское корыто!!!!!
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03.07.2022 15:20 Відповісти
Треба так розуміти, що це зразок "ображеної німецької ліверної ковбаси"?
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03.07.2022 17:12 Відповісти
Наступний "будапештський меморандум" для України буде підписаний у Берліні?! Я вгадав?!
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03.07.2022 15:21 Відповісти
Знову синок полковника грушника лізе. Без нього ніяк? Мабуть сам Зе прикриває. США, Англія і вже всі знають, що він агент кремля, тільки влада наша не знає. А може він подвійний чи потрійний агент? Тоді хай мовчить, завхоз х#єв
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03.07.2022 15:23 Відповісти
Бо він куратор аента Зе!
Щоб за 10-15 років та не завербували у москвабаді?!!! Такого перспективного кара?!!!
А з виборами взагалі джек - пот отримали!
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03.07.2022 15:45 Відповісти
Ви б замість гарантій ПІСЛЯ війни (яка невідомо ще коли закінчиться) надали їх ЗАРАЗ. У вигляді військ НАТО на нашій території. Оце були б найкращі гарантії. А то так сцуться погроз кремлядського недомірка, що навіть бояться про це говорити.
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03.07.2022 15:25 Відповісти
Це забаганка НЕ Германії, Європи та Америки. Це забаганка зЕзидента Боневтіка. Чергове порушення Конституції.
Позаблоковий статус (як при бандюковичу в 2013-му) з якимись гарантіями безпеки.
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03.07.2022 15:41 Відповісти
Те шо само боїться збираться комусь гарантувати безпеку-це сюр якийсь...
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03.07.2022 15:26 Відповісти
будуть гарантії безпеки Україні, які включають окуповані території, чи без них?
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03.07.2022 15:29 Відповісти
Ядерна зброя або колективна ядерна зброя (НАТО) - інших гарантій в 21 ст. не існує.
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03.07.2022 15:30 Відповісти
"Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО"

Коротше: Будапештський меморандум 2.
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03.07.2022 15:31 Відповісти
УКРАЇНА ГОТОВА ДО ПОЗАБЛОКОВОГО СТАТУСУ, УТІМ ПОТРЕБУЄ ГАРАНТІЙ ВІД ІНШИХ ДЕРЖАВ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28.03.2022
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03.07.2022 15:43 Відповісти
всі ті хєрантії по воді вилами писані

...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.

Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".

Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.

Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
https://t.me/AFUStratCom/3754
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03.07.2022 16:33 Відповісти
Это та Германия которая со слезами на глазах выплакала нам всего 4 гаубицы и сказала что больше у них нету?
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03.07.2022 15:38 Відповісти
В жопу все эти "гарантии". Гарантировать ненападение могут две вещи: сильная, вооруженная до зубов армия и НАТО. Все остальное - "будапештские меморандумы", которыми можно подтереться.
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03.07.2022 15:40 Відповісти
Пасиба, были у нас гарантии в том числе и от кацапстана.
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03.07.2022 15:40 Відповісти
Немцы поскорее хотят вернуться к прежнему статусу, когда Германия процветала за счет дешевого газа. В то время когда даже для польских соседей он стоил в два раза дороже. Как оказалось в ближайшие годы замены российскому газу не предвидится, а потом он будет в разы дороже.
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03.07.2022 15:47 Відповісти
Будь - які "гарантії" не такі як в НАТО" - це профанація!
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03.07.2022 15:49 Відповісти
якщо мені б дали обрати одне з двух - щоб закінчилася війна, чи зникла мінетчина з мапи світу, я би обрав друге
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03.07.2022 15:52 Відповісти
Гарантією ненападу ********** може бути тільки військова поразка, звільнення всіх окупованих територій і санкції які врешті змусять кацапів виплачувати репарації внаслідок чого відбудеться демілітаризація ********** в початок розпаду федерації. Для цього потрібно мінімум три роки. Гарантією стануть бідність і жебрацький стан абсолютної більшості кацапів. Наша мете не вбивство кацапів, а створення умов для розпаду федерації що занурить ********* в довготривалий громадянський "переділ" і дозволить всім сусідам забрати захоплені у них території... І, безумовно, Укрїна має побудувати ******** ВПК і армію. Ми не повинні проситися в НАТО. Ми маємо бути в такому стані щоб НАТО нас запросило. Це можливо лише за повної дерусифікації та десовітизації країни що включає вступ до ЄС та повне фізичне знищення корупції.
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03.07.2022 15:54 Відповісти
Пішов на .... разом із Зе, та з гарантіями! Або НАТО або ядерна зброя!
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03.07.2022 15:58 Відповісти
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03.07.2022 16:10 Відповісти
Лучшая гарантия безопасности для Украины и всего Мира это уничтожение РФ, без всяких "но" или "если"
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03.07.2022 16:05 Відповісти
Постепенно приходит понимание того, что вместо реальной помощи будут пустые разговоры. Они идут уже пятый месяц. Четверть страны под окупацией, половина разбомблена.
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03.07.2022 16:06 Відповісти
Допомагають лише тим хто допомагає сам собі. Ми ввели загальну мобілізацію? Ні. Ми відновлюємо власний ВПК (ота сама "вудка" замість "риби")? Ні. Ми почистили державні органи від відвертих агентів **********? Ні. Ми посадили Зєлєнського і його банду корумпованих зрадників в буцегарню і призначили військову хунту? Ні. Ми конфіскували все кацапське майно і вислали з країни всіх прокацаплених агентів включаючи РПЦ? Ні. То що ми взагалі самі для себе робимо окрім ведення військових дій і поступового відступу на "підготовлені позиції"? Нам "зелені" кажуть що "Захід зброї не дає". І ми маємо вірити що нам увесь світ винен зброю? То чому на 8 році війни немає в країні жодного патронного заводу? Чому не випускаються ракети з потрібною дальністю і точністю враження? Захід допомагає мінімально. Для оброни а не для наступу, чим намагається стимулювати нас почати врешті працювати на свою перемогу, а не робити "відосики" з простянутим загрібайлом.

Те що робить ЗЄ, Єрмак, Подоляк і АП на Заході називається "aggressive begging". Батьків які цим займаються там позбавляють батьківських прав...
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03.07.2022 16:39 Відповісти
Суровое лицо у ливера .
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03.07.2022 16:11 Відповісти
Будапештский меморандум 2.0?
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03.07.2022 16:15 Відповісти
А нададуть бепеку чи тільки гарантію?
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03.07.2022 16:21 Відповісти
Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО

Та й коли хтось є членом НАТО, вам так лячно аж шольци на дибки стають, Литва тому приклад
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03.07.2022 16:32 Відповісти
Гарантии безопасности - как гарантии бессмертия. Звучит заманчиво, но вот осуществимы ли они в данной ситуации? Гарантией ненападения является страх потенциального агрессора и его уверенность в том, что в случае нападения ему будет нанесен урон, превышающий выгоды такого нападения. В последние несколько месяцев будущие гаранты не слишком ярко демонстрируют решимость нанести непоправимый урон агрессору. И нет оснований думать, что в будущем они будут действовать иначе. Гарантии - это не бумага, гарантии - это уверенность в неотвратимости действия. Эта уверенность формируется на основании предыдущего опыта. А опыт - вот он, перед глазами
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03.07.2022 17:08 Відповісти
Германия и Штольц могут дать гарантию безопасности Украины только с условием сохранения морды-лица кровавого карлика, а такая гарантия равносильна полному поражению Украины. Потому, пусть идут лесом
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03.07.2022 17:18 Відповісти
Можете обговорювати гарантії безпеки з ОПою для ОПи.

Гарантія безпеки для України вже обговорена та записана у конституції - це НАТО.
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03.07.2022 17:19 Відповісти
А союзники шольца--москалі? Нехай він візьме своі "гарантіі та йде з ними десь у слід кораблю з назвою "мацква"! Ми вже одного разу отримали "гарантіі", у місті Будапешті це було. Наслідки отих "гарантій" імо вже 8 років, з 2014-го...
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03.07.2022 17:34 Відповісти
Все, що ліверний шольц може нам гарантувати, так це тільки "стурбованість" та "сильну занепокоєність". Дякуємо йому; самі можемо поділитися такими цінними обіцянками.
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03.07.2022 17:51 Відповісти
Нехай німці менше Зелю слухають.
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03.07.2022 18:20 Відповісти
О, гаранти!))) І що, не бояться?..)))
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03.07.2022 19:02 Відповісти
Росія не може бути гарантом для України. Росія може стати гарантом для керування Зелі на 30 років.
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03.07.2022 19:17 Відповісти
Накуй гарантії!Тільки НАТО!
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03.07.2022 19:54 Відповісти
 
 