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Германия обсуждает с союзниками условия предоставления Украине гарантий безопасности, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия с союзниками обсуждает условия предоставления Украине гарантий безопасности после окончания войны, развязанной Россией.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил он.
Шольц добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к периоду после окончания войны в Украине, который, по его мнению, скоро наступит.
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Пожалуйста, подождите...
а щоб залізобетонно проти раши - то власне ЯО,
без нього ми не обійдемось ніяк !
а стосовно гарантій німців, то "Німеччина боїться" вже стало мемом
"Зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО набули чинності"
21.02.2019
2. Запретить шольцу, меркель, штайнмайеру и шрёдеру давать нам советы.
Щоб за 10-15 років та не завербували у москвабаді?!!! Такого перспективного кара?!!!
А з виборами взагалі джек - пот отримали!
Позаблоковий статус (як при бандюковичу в 2013-му) з якимись гарантіями безпеки.
Коротше: Будапештський меморандум 2.
28.03.2022
...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.
Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".
Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.
Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
https://t.me/AFUStratCom/3754
Те що робить ЗЄ, Єрмак, Подоляк і АП на Заході називається "aggressive begging". Батьків які цим займаються там позбавляють батьківських прав...
Та й коли хтось є членом НАТО, вам так лячно аж шольци на дибки стають, Литва тому приклад
Гарантія безпеки для України вже обговорена та записана у конституції - це НАТО.