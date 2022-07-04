Минулої доби окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, - ОВА

Минулої доби станом на ранок понеділка російські війська обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївської області, попередньо без постраждалих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зокрема, в Баштанському районі вдень, 3 липня, ворог обстріляв селище Березнегувате та село Лепетиха Березнегуватської громади. Без жертв. Інформація про пошкодження уточнюється. Також триває обстріл сіл на лінії розмежування. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Близько 23:00, 3 липня, обстріляли Широківську громаду. Обстріли були поза населеними пунктами. Потерпілих нема.

У Миколаївському районі вранці, 3 липня, близько 10:00 на території Куцурубської громади в с.Дніпровське внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлові будинки, інші будинки та будівлі зазнали пошкоджень. Вдень, 3 липня, з 13:30 до 14:00 фіксувалися обстріли с.Засілля та за межами населених пунктів Первомайської громади. Пошкоджено присадибні ділянки, займання на полях. Після 14:00, 3 липня, були обстріли с. Степове Воскресенської громади. Пошкоджено будівлю церкви.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

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