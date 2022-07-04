Для відновлення України Європейський інвестиційний банк хоче залучити €100 млрд, - Reuters

Європейський інвестиційний банк пропонує структуру фінансування, яку раніше використовували під час пандемії COVID-19, щоб допомогти відновити Україну. Планують, що інвестиції сягнуть €100 млрд.

Про це йдеться в документі, із яким ознайомилося агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Трастовий фонд ЄС – Україна прагнутиме отримати початкові внески в розмірі €20 млрд від країн ЄС і бюджету ЄС у вигляді грантів, позик та гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікативний ефект, що сприятиме появі інфраструктурних проєктів на загальну суму приблизно €100 млрд, ідеться в документі, що становить приблизно половину невідкладних потреб України.

Пропозицію ЄІБ мають оприлюднити сьогодні, 4 липня, у перший день міжнародної конференції з відновлення України у Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога в повоєнному відновленні.

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ЄІБ пропонує фонд, який працюватиме за аналогією до того, який використовували під час пандемії COVID-19, щоб гарантувати фінансування для малих та середніх компаній. Він передбачав виділення €25 млрд, що сприяло мобілізації €200 млрд.