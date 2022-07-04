Для восстановления Украины Европейский инвестиционный банк хочет привлечь €100 млрд, - Reuters

Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. Ожидается что инвестиции достигнут €100 млрд.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.

Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около €100 млрд, говорится в документе, что составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в ее послевоенном восстановлении.

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ЕИБ предлагает фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение €25 млрд, что привело к мобилизации €200 млрд.