Для восстановления Украины Европейский инвестиционный банк хочет привлечь €100 млрд, - Reuters
Европейский инвестиционный банк предлагает структуру финансирования, которая ранее использовалась во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину. Ожидается что инвестиции достигнут €100 млрд.
Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
Трастовый фонд ЕС – Украина будет стремиться получить первоначальные взносы в размере €20 млрд от стран ЕС и бюджета ЕС в виде грантов, займов и гарантий.
Гарантии, в частности, будут иметь мультипликативный эффект, что приведет к инфраструктурным проектам на общую сумму около €100 млрд, говорится в документе, что составляет около половины неотложных потребностей Украины.
Предложение ЕИБ должно быть обнародовано сегодня, 4 июля, в первый день международной конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, целью которой является предоставление ресурсов Украине и помощь в ее послевоенном восстановлении.
ЕИБ предлагает фонд, который будет работать по аналогии с использовавшимся во время пандемии COVID-19, чтобы гарантировать финансирование для малых и средних компаний. Он предусматривал выделение €25 млрд, что привело к мобилизации €200 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай европеці самі контролюють розподіл коштів, щоб вони не були знову вкрадені.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf 3 ч. ·
Коломойський нікуди не подівся. Щоб він не зміг нанести Україні удар в спину, я прошу вас уважно прочитати цей текст, поставити лайк, зробити репост. Поїхали!
Поки ми воюємо, українські судді продовжують діяти, як українські судді. Тобто вирішувати питання великих людей за невеличкий прайс. Які це великі люди? Ні, не захисники України, звісно. Це Ігор Коломойський, людина, яка дуже себе показала під час війни. Наприклад, раділа, що рсн ввалила по Дніпровському аеропорту.
Це розповідь про спробу Коломойського «порєшать» в США через українські суди. Для цього він використовує справу № 910/14224/20, яку ведуть судді Селіваненко В. П., Булгакова І. В та Львов Б. Ю. Це та сама справа, стосовно якої я та деякі співробітники Посольства США були присутні у залі засідань Вищого Господарського суду до повномасштабного вторгнення.
Нагадаю обставини.
В рамках цієї справи Коломойський і його Нікопольський завод феросплавів намагався отримати довідку від українських судів для американських судів, що Україна не має до нього претензій стосовно розкрадання грошей з Приватбанку через підставні компанії (зокрема НЗФ). Бо американська Феміда не може ігнорувати рішень українських судів.
Для цього Коломойський використав продажні суди перших інстанцій та свої контакти у Вищому Госпсуді, конкретно суддю Львова. Хоча Львов навіть не головуючий у цій справі, він особисто, під запис журналістів, вів справу, починав та завершував засідання, та давав пояснення. Представники Коломойського виглядали у суді максимально нікчемно, хворіли на щось та миттєво одужували, якщо було потрібно.
Публічна увага до процесу та численні акції під судом призвели до того, що справу вирішили передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Бо суддя Львов на той момент мав шанси на призначення головою Верховного Суду і зміг би керувати процесом особисто у найвищій інстанції. Але Львова не пустили у Верховний Суд.
Тому Верховний Суд справу Коломойського до розгляду не прийняв, бо не бажав пригати у прірву, і справу повернули назад до Вищого Госпсуду. Через це, у тому самому складі, справа буде знов розглядатися Львовим 12.07.2022.
Ця справа цілком штучна та розгляд її йшов з численними порушеннями. Тому там і є постійний гість каклетних вечірок Коломойсього суддя Львов.
Зараз, коли йде повномасштабна війна, і увага суспільства прикута до зовсім інших речей, суддя Львов вирішив скористатися нагодою та провернути свої діла. Ці діла призведуть до прямого втручання у суддівську систему США. Бо створять прецедент, коли суди інших країн можуть впливати на американську Феміду.
Я не буду зараз нагадувати, як США допомагають нам у війні. Ви все знаєте. Я не буду нагадувати, що Коломойський під розслідуванням ФБР. Я не буду нагадувати вам, яким важливим є питання тиску на олігархів та крадіїв у відновленні України після війни.
Я скажу просто. Українські корумповані судді задовбали. Просто задовбали.
Я просто не розумію, чому суддя Львов, з негативним висновком Громадської Ради Доброчесності, все ще суддя. Чому він говорить від імені України.
Зараз ми всі працюємо на перемогу України. А корумповані судді працюють на свій карман і шкодять нам, як можуть. Заради отримання грошей вони вважають нормальним піднасрати нашому головному союзнику і нам з вами. Поки в нас немає часу розбиратися з цим через роботу на фронті.
Ще раз: лайк, репост, максимальне поширення. Увага до таких питань дуже допомагає не відбутися реваншу росії через корупцію в Україні.
В Україні видима #ВІЙНА-#ВОЙНА на 2 фронти: 1-зовнішні загарбники - #росія і 2-внутрішні загарбники - #корупція олігархи регіональна #мафія клани і негайно треба: #спецоперація - #деОЛІГАРХізація - #ОЛІГАРХ - #ОЛІГАРХИ - #спецоперация - #деОЛИГАРХизация - #ОЛИГАРХ - #ОЛИГАРХИ.
#Благослови Україну #СВТРС
і #ПМЛЙ #ГСПД #ВСВШН,-
#В_АД_ИМ #ХАБІБУЛЛІН
Наступний ВОРОГ України-ОЛІГАРХИ*