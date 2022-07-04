Компанія "Метінвест" передала ГУР 20 автомобілів швидкої допомоги Від того, з якою швидкістю пораненого бійця довезуть до лікарні, залежить його життя. І тепер шанси врятувати людей значно зросли

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, вивозити поранених воїнів та цивільних здебільшого вони будуть на Лисичанскому напрямку, де нині ведуться запеклі бої.

"Для того, щоб встигнути надати необхідну допомогу, треба швидко довезти із стабілізаційного пункту до шпиталю, тому авто - це дуже серйозна допомога. Тому що, на жаль, українські "швидкі" та медики також потрапляють під обстріли, машини виходять з ладу, працюють буквально на знос. Тож цей парк потребує постійного оновлення" - пояснює представник прес-служби ГУР Андрій Юсов.

Шукали машини по всій Європі, зізнаються у компанії: зрештою, закупити вдалося у Італії. На допомогу українським металургам прийшла українська лікарка Людмила Гудз, яка живе у Неаполі. Вона розшукала швидкі для наших військових та допомогла їх відправити.

"Компанія "Метінвест" передала вже сто двадцять автомобілів військовим. Також за всі ці 4 місяці повномасштабного вторгнення компанія передала близько тисячі тепловізорів, близько десяти тисяч касок. Є програма на сто тисяч бронежилетів. Компанія підтримує армію всіма можливими способами", - підкреслює керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

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Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.