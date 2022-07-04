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Новини Війна
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Компанія "Метінвест" передала ГУР 20 автомобілів швидкої допомоги

метинвест

Компанія "Метінвест" передала ГУР 20 автомобілів швидкої допомоги Від того, з якою швидкістю пораненого бійця довезуть до лікарні, залежить його життя. І тепер шанси врятувати людей значно зросли

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається, вивозити поранених воїнів та цивільних здебільшого вони будуть на Лисичанскому напрямку, де нині ведуться запеклі бої.

"Для того, щоб встигнути надати необхідну допомогу, треба швидко довезти із стабілізаційного пункту до шпиталю, тому авто - це дуже серйозна допомога. Тому що, на жаль, українські "швидкі" та медики також потрапляють під обстріли, машини виходять з ладу, працюють буквально на знос. Тож цей парк потребує постійного оновлення" - пояснює представник прес-служби ГУР Андрій Юсов.

Шукали машини по всій Європі, зізнаються у компанії: зрештою, закупити вдалося у Італії. На допомогу українським металургам прийшла українська лікарка Людмила Гудз, яка живе у Неаполі. Вона розшукала швидкі для наших військових та допомогла їх відправити.

"Компанія "Метінвест" передала вже сто двадцять автомобілів військовим. Також за всі ці 4 місяці повномасштабного вторгнення компанія передала близько тисячі тепловізорів, близько десяти тисяч касок. Є програма на сто тисяч бронежилетів. Компанія підтримує армію всіма можливими способами", - підкреслює керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метінвест застерігає світ від купівлі металу, який вкрала РФ: є юридичні механізми для притягнення до відповідальності

Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня Група направила військовій частині Нацгвардії України 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Автор: 

благодійність (567) допомога (8322) розвідка (3857) швидка (265) Метінвест (927)


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Топ коментарі
+6
Населенню хоч десять мільярдів вклади - все одно поважним чоловіком буде картавий небритий наркет. Он Порох вкладав в ППО. Толку?
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04.07.2022 14:55
+6
На Азовстали где-то в 2011 или 2012 году поставили памятник танк (прямо на территории завода), в память о танковой колонне "Мариуполь мстит" которая была построена на добровольно-принудительные пожертвования рабочих завода и дошла до Бранденбургских ворот. На танк тогда завод потратил где-то 500 тыс. грн. Вот вроде бы памятники должны напоминать о чем-то важном. Но после событий 2014 года была профинансирована только пятая ОПЗЖ колонна "Мариуполь бздит и иногда гудит". Результат наглядный
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04.07.2022 15:01
+5
Не совсем понимаю зачем передавать автомобили скорой помощи разведке. У них своя медицина? Госпитали, врачи? На каждом участке фронта? Такое только в Украине бывает...
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04.07.2022 14:52
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у Гудка (ахметова) недвижимости в Лондоне на 370 млн. мог бы хоть с 10 Байрактаров купить
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04.07.2022 14:51 Відповісти
он налоги платил, а не из привата, как зеля с беней крали
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04.07.2022 15:32 Відповісти
Ой шо вы гаварите... Шоб вы так жили как Ахметка налоги платил
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04.07.2022 15:45 Відповісти
ну просто сравни поступления в бюджет, от всех кварталов95, от ахметки, от пороха

и мозг вкючать надобно))
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04.07.2022 19:10 Відповісти
Не совсем понимаю зачем передавать автомобили скорой помощи разведке. У них своя медицина? Госпитали, врачи? На каждом участке фронта? Такое только в Украине бывает...
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04.07.2022 14:52 Відповісти
это для пеара ясное дело! теперь понимаем что ГУР на финансировании Ахметки и крышует его оборутки
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04.07.2022 15:18 Відповісти
Компанія метінвест,мала би раніше важке озброєння купляти.Тепер той Ахметов втратив мільярди.А міг би з мільярд доларів в ппо вложити і був би поважним чоловіком для населення.
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04.07.2022 14:52 Відповісти
Населенню хоч десять мільярдів вклади - все одно поважним чоловіком буде картавий небритий наркет. Он Порох вкладав в ППО. Толку?
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04.07.2022 14:55 Відповісти
То нехай розвалюють москалі країну? Який взагалі тоді сенс в цьому всьому?
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04.07.2022 16:33 Відповісти
На Азовстали где-то в 2011 или 2012 году поставили памятник танк (прямо на территории завода), в память о танковой колонне "Мариуполь мстит" которая была построена на добровольно-принудительные пожертвования рабочих завода и дошла до Бранденбургских ворот. На танк тогда завод потратил где-то 500 тыс. грн. Вот вроде бы памятники должны напоминать о чем-то важном. Но после событий 2014 года была профинансирована только пятая ОПЗЖ колонна "Мариуполь бздит и иногда гудит". Результат наглядный
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04.07.2022 15:01 Відповісти
А чим на це відповість "квартал95"?
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04.07.2022 14:53 Відповісти
Забацають якесь шоу.
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04.07.2022 15:11 Відповісти
лысый всё сказал
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04.07.2022 15:34 Відповісти
Не скажу , що поважаю , шаную та люблю наших олігархів
Але Ахметов , Пінчук , Порох і ще трохи ... хоч і піаряться , але дають якусь частинку "заробленого"...
А Коломойський і іже з ним - і не чути !
Чи такі бідні поставали ?
Чи платять , тільки напряму у тогочасну владу - і тому не піаряться - бо це "сувора державна таємниця "
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04.07.2022 19:15 Відповісти
 
 