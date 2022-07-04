Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи
Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи. От того, с какой скоростью раненого бойца довезут в больницу, зависит его жизнь. И теперь шансы спасти людей значительно выросли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, вывозить раненых воинов и гражданских в основном они будут на Лисичанском направлении, где ведутся ожесточенные бои.
"Для того чтобы успеть оказать необходимую помощь, нужно быстро довезти со стабилизационного пункта в госпиталь, поэтому авто - это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк нуждается в постоянном обновлении" - объясняет представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.
Искали машины по всей Европе, признаются в компании: наконец закупить удалось в Италии. На помощь украинским металлургам пришла украинская врач Людмила Гудз, которая живет в Неаполе. Она разыскала скорые для наших военных и помогла их отправить.
"Компания "Метинвест" передала уже сто двадцать автомобилей военным. Также за все эти 4 месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около десяти тысяч касок. Есть программа на сто тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", - подчеркивает руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.
Как известно, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд. грн. Так, компания передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.
В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.
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и мозг вкючать надобно))
Але Ахметов , Пінчук , Порох і ще трохи ... хоч і піаряться , але дають якусь частинку "заробленого"...
А Коломойський і іже з ним - і не чути !
Чи такі бідні поставали ?
Чи платять , тільки напряму у тогочасну владу - і тому не піаряться - бо це "сувора державна таємниця "