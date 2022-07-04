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Новости Война
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Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи

метинвест

Компания "Метинвест" передала ГУР 20 автомобилей скорой помощи. От того, с какой скоростью раненого бойца довезут в больницу, зависит его жизнь. И теперь шансы спасти людей значительно выросли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, вывозить раненых воинов и гражданских в основном они будут на Лисичанском направлении, где ведутся ожесточенные бои.

"Для того чтобы успеть оказать необходимую помощь, нужно быстро довезти со стабилизационного пункта в госпиталь, поэтому авто - это очень серьезная помощь. Потому что, к сожалению, украинские "скорые" и медики также попадают под обстрелы, машины выходят из строя, работают буквально на износ. Поэтому этот парк нуждается в постоянном обновлении" - объясняет представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

Искали машины по всей Европе, признаются в компании: наконец закупить удалось в Италии. На помощь украинским металлургам пришла украинская врач Людмила Гудз, которая живет в Неаполе. Она разыскала скорые для наших военных и помогла их отправить.

"Компания "Метинвест" передала уже сто двадцать автомобилей военным. Также за все эти 4 месяца полномасштабного вторжения компания передала около тысячи тепловизоров, около десяти тысяч касок. Есть программа на сто тысяч бронежилетов. Компания поддерживает армию всеми возможными способами", - подчеркивает руководитель проектного офиса группы "Метинвест" Александр Водовиз.

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Как известно, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд. грн. Так, компания передала ГУР партию дронов более чем на 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения.

В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Автор: 

благотворительность (610) помощь (7784) разведка (4171) скорая (365) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+6
Населенню хоч десять мільярдів вклади - все одно поважним чоловіком буде картавий небритий наркет. Он Порох вкладав в ППО. Толку?
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04.07.2022 14:55
+6
На Азовстали где-то в 2011 или 2012 году поставили памятник танк (прямо на территории завода), в память о танковой колонне "Мариуполь мстит" которая была построена на добровольно-принудительные пожертвования рабочих завода и дошла до Бранденбургских ворот. На танк тогда завод потратил где-то 500 тыс. грн. Вот вроде бы памятники должны напоминать о чем-то важном. Но после событий 2014 года была профинансирована только пятая ОПЗЖ колонна "Мариуполь бздит и иногда гудит". Результат наглядный
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04.07.2022 15:01
+5
Не совсем понимаю зачем передавать автомобили скорой помощи разведке. У них своя медицина? Госпитали, врачи? На каждом участке фронта? Такое только в Украине бывает...
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04.07.2022 14:52
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у Гудка (ахметова) недвижимости в Лондоне на 370 млн. мог бы хоть с 10 Байрактаров купить
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04.07.2022 14:51 Ответить
он налоги платил, а не из привата, как зеля с беней крали
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04.07.2022 15:32 Ответить
Ой шо вы гаварите... Шоб вы так жили как Ахметка налоги платил
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04.07.2022 15:45 Ответить
ну просто сравни поступления в бюджет, от всех кварталов95, от ахметки, от пороха

и мозг вкючать надобно))
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04.07.2022 19:10 Ответить
Не совсем понимаю зачем передавать автомобили скорой помощи разведке. У них своя медицина? Госпитали, врачи? На каждом участке фронта? Такое только в Украине бывает...
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04.07.2022 14:52 Ответить
это для пеара ясное дело! теперь понимаем что ГУР на финансировании Ахметки и крышует его оборутки
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04.07.2022 15:18 Ответить
Компанія метінвест,мала би раніше важке озброєння купляти.Тепер той Ахметов втратив мільярди.А міг би з мільярд доларів в ппо вложити і був би поважним чоловіком для населення.
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04.07.2022 14:52 Ответить
Населенню хоч десять мільярдів вклади - все одно поважним чоловіком буде картавий небритий наркет. Он Порох вкладав в ППО. Толку?
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04.07.2022 14:55 Ответить
То нехай розвалюють москалі країну? Який взагалі тоді сенс в цьому всьому?
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04.07.2022 16:33 Ответить
На Азовстали где-то в 2011 или 2012 году поставили памятник танк (прямо на территории завода), в память о танковой колонне "Мариуполь мстит" которая была построена на добровольно-принудительные пожертвования рабочих завода и дошла до Бранденбургских ворот. На танк тогда завод потратил где-то 500 тыс. грн. Вот вроде бы памятники должны напоминать о чем-то важном. Но после событий 2014 года была профинансирована только пятая ОПЗЖ колонна "Мариуполь бздит и иногда гудит". Результат наглядный
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04.07.2022 15:01 Ответить
А чим на це відповість "квартал95"?
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04.07.2022 14:53 Ответить
Забацають якесь шоу.
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04.07.2022 15:11 Ответить
лысый всё сказал
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04.07.2022 15:34 Ответить
Не скажу , що поважаю , шаную та люблю наших олігархів
Але Ахметов , Пінчук , Порох і ще трохи ... хоч і піаряться , але дають якусь частинку "заробленого"...
А Коломойський і іже з ним - і не чути !
Чи такі бідні поставали ?
Чи платять , тільки напряму у тогочасну владу - і тому не піаряться - бо це "сувора державна таємниця "
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04.07.2022 19:15 Ответить
 
 