УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини
2 125 9

Зеленський створив 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 липня, підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №469/2022 опубліковано на сайті глави держави.

На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент ухвалив утворити: Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області; Великоновосілківську селищну військову адміністрацію Волноваського району; Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району; Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району.

Також глава держави ухвалив утворити Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області; Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району; Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району; Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району; Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району; Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району; Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району та Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району.

Генеральному штабу Збройних сил України, Донецькій обласній державній адміністрації доручено здійснити згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані із заснуванням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську

Автор: 

Донецька область (8278) військово-цивільна адміністрація (89)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лиманську та Святогірську? Ці ж міста під окупацією.
показати весь коментар
04.07.2022 21:45 Відповісти
какая разніца
показати весь коментар
04.07.2022 21:46 Відповісти
Нещодавно Бердянську ВА робив після 3-х місяців окупації. Зате потрібні люди будуть при ділі і на зарплаті.
показати весь коментар
04.07.2022 22:40 Відповісти
А він знає? Йому на "бумажкє" написали - він прочитав!
показати весь коментар
04.07.2022 22:48 Відповісти
Бумага все стерпить...
Там цілодобово рови протитанкові повинні копатися. І бетонні укріплення заливатись
показати весь коментар
04.07.2022 21:51 Відповісти
Пізно всрався
показати весь коментар
04.07.2022 21:51 Відповісти
Дуже вчасно, треба було створити ще рік назад, а тепер вже все, з великою ймовірністю ці міста скоро захоплять тому що зелупа не підготувала країну до війни
показати весь коментар
04.07.2022 21:54 Відповісти
Генерал Ходжес: Украина должна наносить удары по вражеским аэродромам, чтобы прекратить ракетный террор РФ
показати весь коментар
04.07.2022 22:08 Відповісти
Так це екс, екси всі говорять правельні речі.
показати весь коментар
04.07.2022 22:16 Відповісти
 
 