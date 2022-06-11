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Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Лисичанської міської військової адміністрації.
Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
- Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
- Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
- Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+28 Amber
показати весь коментар11.06.2022 20:17
+21 Kan Kan 21c2f560
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+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар11.06.2022 20:24
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Будь ласка, зачекайте...
Пора готувати Лисичанськ до ЗАХИСТУ?!!
Раніше це було "не на часі"?!!
Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
в 2014 році , у нас арміі не було , від слова зовсім !
А сьогодні є потужна армія ( слова Зе) , то чому здали Херсон ,
Мелітополь , Марік і наших азовців ?
Можу ще пригадати вагнерівців 😠
Співайте і дальше диферамби своєму по@ у , так як все проплачено
- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності