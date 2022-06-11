УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14005 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 190 59
війна (56124) Зеленський (17381) Лисичанськ (273) військово-цивільна адміністрація (81)

Зеленський розпорядився утворити військову адміністрацію у Лисичанську

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Лисичанської міської військової адміністрації.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

  1. Утворити Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
  2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з обороною Сєверодонецька контрольована, ЗСУ укріплюють Лисичанськ, очікуючи можливого штурму, - Мотузяник

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
показати весь коментар
11.06.2022 20:17
+21
Боже що воно принесло українцям....
показати весь коментар
11.06.2022 20:08
+14
взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
показати весь коментар
11.06.2022 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типа:
Пора готувати Лисичанськ до ЗАХИСТУ?!!
Раніше це було "не на часі"?!!
показати весь коментар
11.06.2022 20:07 Відповісти
Боже що воно принесло українцям....
показати весь коментар
11.06.2022 20:08 Відповісти
Дякуємо пане Президенте. Ми віримо у Вас справжній Гетьмане. Дякуємо, що не лицемірите, як усі попередники. Тримайтеся, люди та Ккраїна з Вами. Ми переможемо, не сдавайтесь
показати весь коментар
11.06.2022 20:10 Відповісти
Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
показати весь коментар
11.06.2022 20:17 Відповісти
А ви так само можете?
показати весь коментар
11.06.2022 20:18 Відповісти
Що я можу , то моя справа , а не ваша !
показати весь коментар
11.06.2022 20:21 Відповісти
Не твоя , а ваша - з повагою потрібно відниситись до всіх форумчан 😡
показати весь коментар
11.06.2022 20:30 Відповісти
А от ср@ ти будеш в спамі , так як вас не ображав😠
показати весь коментар
11.06.2022 20:48 Відповісти
Сергей Лещенко
показати весь коментар
11.06.2022 20:19 Відповісти
Мені ще одне питання важливе. Чому для вас що він "боневтік", як якась погана риса? Там щось пише на це рахунок, це ж плюсь , а не мінус? Де я помиляюсь?
показати весь коментар
11.06.2022 20:21 Відповісти
Хто здав Херсон , краще скажіть і я відстану від подоляцького бота 😠
показати весь коментар
11.06.2022 20:28 Відповісти
Ого , пригадав Донецьк і Луганськ 😠
в 2014 році , у нас арміі не було , від слова зовсім !

А сьогодні є потужна армія ( слова Зе) , то чому здали Херсон ,
Мелітополь , Марік і наших азовців ?

Можу ще пригадати вагнерівців 😠
показати весь коментар
11.06.2022 20:35 Відповісти
Армія є і дійсно дуже дієва , а от президента , як верховного головокомандуючого , на мій погляд , немає , так як із нього такий воєнний стратег , як із г@ вна куля !

Співайте і дальше диферамби своєму по@ у , так як все проплачено
показати весь коментар
11.06.2022 20:43 Відповісти
армія є не завдяки найвеличнішому віслюку, а всупереч.....
показати весь коментар
11.06.2022 20:46 Відповісти
Потому что диванные воеватели думают что война это вечные бравурные победы и все что не укложено в эти рамки, это зрада.
показати весь коментар
12.06.2022 10:32 Відповісти
Ні дорогенький ватноголовий зебанатік! Не переводь стрілки! Або зараз тебе тут відправлять в бан! А я ще додам кілька питань...А хто здав Херсон? А хто здав Маріуполь? А хто закатав оборону за два роки в асфальт? А хто напередодні війни каза що )(уйло не нападе і не розганяйте паніки, а дріть шашлики?
показати весь коментар
11.06.2022 20:38 Відповісти
Схоже ми разом з дядьком Джо,за методичками проти Генітальнішего!!))
показати весь коментар
11.06.2022 20:48 Відповісти
Як ці кукуріки набридли, а якби президент почав наганяти паніку за місяць, то що би ти зробив? Заздалегідь втік би в Польшу?
показати весь коментар
11.06.2022 21:35 Відповісти
********,що заважало рити укріплення навіть з початку року,не відмазуй уйобок,бо виходить що ти покриваєш злочинця
показати весь коментар
12.06.2022 05:04 Відповісти
Ви ,зелені мерзотники гірше орків. Ті де живуть там не ховаються і серуть прямо в метрі біля своїх "саслуживцев", а ви як і ваші боневтіки серете в Україні і прикриваєте це зеленими листками - щоб люди не бачили, а те що воно воня вас вже не хвилює як і люди які змушені нюхати ваше гімно. Уроди.
показати весь коментар
11.06.2022 20:31 Відповісти
Ти щойно дуже себе проявив, як прям дуже толкова і вихована людина.
показати весь коментар
11.06.2022 20:36 Відповісти
Помилився - що погано вчився , або перекладач нікчемний .
показати весь коментар
11.06.2022 21:03 Відповісти
Не звертайте уваги - це така інструкція . Поганий поліцейський , гарний поліцейський . Чи обс _рати , чи восхваляти - мета одна посилити зневагу та недовіру до об'єкту атаки
показати весь коментар
11.06.2022 21:01 Відповісти
взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
показати весь коментар
11.06.2022 20:24 Відповісти
І до чого тут шоколадки ?
показати весь коментар
11.06.2022 20:45 Відповісти
Юра, на Ваш пост есть всего три вопроса: 1. Вы дебил? 2. Вы юморист? 3. Вы подоляшавка?
показати весь коментар
11.06.2022 20:30 Відповісти
Нічого собі іронія! Майже сарказм!)
показати весь коментар
11.06.2022 20:30 Відповісти
Скажи мені Юра ти по життю такий ідіот чи просто сьогодні бухнув?
показати весь коментар
11.06.2022 20:33 Відповісти
Реєстрація: 11 червня 2022
показати весь коментар
11.06.2022 20:42 Відповісти
Молодий,завзятий зелений рекрут,останньої мобілізації!!))
показати весь коментар
11.06.2022 20:50 Відповісти
В юріка передоз
показати весь коментар
11.06.2022 21:01 Відповісти
дибіл чи що?
показати весь коментар
11.06.2022 22:30 Відповісти
знатно сосеш,то не ти часом не на трасі дальнобоїв "ублажав"?)))
показати весь коментар
12.06.2022 05:02 Відповісти
Задницу лижешь ? Зря стараешься.. Все "хлебные" места уже заняты
показати весь коментар
12.06.2022 10:31 Відповісти
Оперативненько - й чотирьох місяців не минуло!
показати весь коментар
11.06.2022 20:22 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 20:23 Відповісти
В какой то он не естественной позе прилёг отдохнуть😁
показати весь коментар
11.06.2022 20:37 Відповісти
Как неестественно жил, так и неестественно сдох. Жаль только что такие неестественные до сих пор в Украине находятся. В том числе последователи зеленого п.. лидера.
показати весь коментар
11.06.2022 20:56 Відповісти
не можу зрозуміти це свиня чи собака?
показати весь коментар
11.06.2022 22:32 Відповісти
Бачив мульт "Кіт-пес"?
показати весь коментар
11.06.2022 22:35 Відповісти
опять ЗСУ сорвала планы по быстрой сдаче. приходится создавать военную администрацию. одні непереливки у верховногу з ЗСУ та нескореним народом.
показати весь коментар
11.06.2022 20:26 Відповісти
Не задалося йому з народом та народними ЗСУ!!!)))
показати весь коментар
11.06.2022 20:52 Відповісти
Своєчасно...
показати весь коментар
11.06.2022 20:27 Відповісти
дурак думкой багатiє
показати весь коментар
11.06.2022 20:30 Відповісти
Ну не знаю. Гайдай Серега отлично сдает города с самым умным и мужественным видом, не зря есть орденок от РПЦ. К чему отдельно лисичанская....
показати весь коментар
11.06.2022 20:30 Відповісти
сіверодонецье здав-начасі лисичанськ-
показати весь коментар
11.06.2022 20:31 Відповісти
Це щоб безумній якісь повноваження дати? Чому саме зараз?
показати весь коментар
11.06.2022 20:33 Відповісти
а до этого.что за администрация была?Уже несколько лет военная администрация
показати весь коментар
11.06.2022 20:36 Відповісти
В Лисичанске и выборов поэтому не было,потому что была ВЦА,Стрюк был главой ВЦА все время!!!
показати весь коментар
11.06.2022 20:38 Відповісти
І хто буде головою? Мар'яна?
показати весь коментар
11.06.2022 20:38 Відповісти
ЧТо за бред какая нахрен новая ВЦА??????
показати весь коментар
11.06.2022 20:39 Відповісти
Ці адміністрації повинні бути всюди з початку війни, а не мери біглі
показати весь коментар
11.06.2022 20:54 Відповісти
 
 