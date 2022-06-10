Ситуація з обороною Сєверодонецька контрольована, ЗСУ укріплюють Лисичанськ, очікуючи можливого штурму, - Мотузяник

Підрозділи Збройних сил України тримають оборону Сєверодонецька, водночас ворог не полишає намірів форсувати річку Сіверський Донець.

Про це сьогодні в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цілому ситуація контрольована з боку сил оборони ЗСУ, які станом на сьогодні обороняють Сєверодонецьк і укріплюють місто Лисичанськ, очікуючи можливих штурмових дій з боку противника. Станом на зараз там бойові дії не ведуться. Стосовно "дороги життя" (траса Лисичанськ-Бахмут. - Ред.), вона, на жаль, прострілюється і не є абсолютно безпечною, але я хочу наголосити, що ЗСУ віднаходять усі можливі шляхи, аби підсилити наші підрозділи", - сказав Мотузяник.

Відповідаючи на запитання щодо можливого форсування загарбниками річки Сіверський Донець, речник МОУ зауважив, що це небезпечна тактична операція, однак ворог не полишає спроб її здійснити.

"Форсування водної перешкоди - це надзвичайно небезпечна тактична операція. Вона становить величезні ризики, оскільки, наступаючи, підрозділи мають залучити відповідну техніку і вони є доволі відкритими для ураження артилерією. Станом на зараз вони (російська армія. - ред.) не полишають цих спроб, відшукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки, шукають артилерійські точки, намагаються їх придушити. ...Форсування водної перешкоди - це дуже непроста операція, але ворог не полишає цих спроб", - сказав Мотузяник.

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