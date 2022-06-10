Ситуація з обороною Сєверодонецька контрольована, ЗСУ укріплюють Лисичанськ, очікуючи можливого штурму, - Мотузяник
Підрозділи Збройних сил України тримають оборону Сєверодонецька, водночас ворог не полишає намірів форсувати річку Сіверський Донець.
Про це сьогодні в ефірі телемарафону сказав речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В цілому ситуація контрольована з боку сил оборони ЗСУ, які станом на сьогодні обороняють Сєверодонецьк і укріплюють місто Лисичанськ, очікуючи можливих штурмових дій з боку противника. Станом на зараз там бойові дії не ведуться. Стосовно "дороги життя" (траса Лисичанськ-Бахмут. - Ред.), вона, на жаль, прострілюється і не є абсолютно безпечною, але я хочу наголосити, що ЗСУ віднаходять усі можливі шляхи, аби підсилити наші підрозділи", - сказав Мотузяник.
Відповідаючи на запитання щодо можливого форсування загарбниками річки Сіверський Донець, речник МОУ зауважив, що це небезпечна тактична операція, однак ворог не полишає спроб її здійснити.
"Форсування водної перешкоди - це надзвичайно небезпечна тактична операція. Вона становить величезні ризики, оскільки, наступаючи, підрозділи мають залучити відповідну техніку і вони є доволі відкритими для ураження артилерією. Станом на зараз вони (російська армія. - ред.) не полишають цих спроб, відшукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки, шукають артилерійські точки, намагаються їх придушити. ...Форсування водної перешкоди - це дуже непроста операція, але ворог не полишає цих спроб", - сказав Мотузяник.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 1 год ·
Найважливіше та найважче - наші втрати на фронті, які озвучив міністр оборони Резніков.
100 загиблих та 500 поранених бійців в день. Ми втрачаємо цілий батальон на фронті за один день, а сто родин втрачають назавжди своїх близьких.
Це дуже великі втрати. І міністерство оборони має не тільки їх констатувати, а виробляти плани та політику, яким чином ці втрати мають бути негайно зменшені. Міністр оборони має з цього починати свій день, та аналізувати причини цих втрат. Скільки з них бойових та небойових. Скільки через погану підготовку. Скільки через нестачу підготовлених командирів рівня відділення-роти. Скільки через "дружній вогонь". Скільки через втрату зв'язку та управління. А головне - яким чином можна ці втрати зменшити.
Не варто спрощувати статистику війни і списувати будь-які втрати людей та техніки на перевагу противника. Насправді це не так. Багато втрат йдуть від проблем тактики, організації, підготовки, забезпечення. Тобто ми можемо впливати на це. І маємо впливати.
Наше завдання - скорочувати втрати, тому що це не тільки особисті драми, втрати - це втрати бойового досвіду, втрати боєздатності підрозділів. І Міноборони потрібно робити аналіз кожного дня та щоденно - щоб мати перед очима не просто статистику, але й плани рішень, як цю статистику зменшити. І у вигляді рішень це має бути видно на фронті.
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