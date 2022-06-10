Ситуация с обороной Северодонецка контролируемая, ВСУ укрепляют Лисичанск, ожидая возможного штурма, - Мотузяник
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Подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка, в то же время враг не оставляет намерений форсировать реку Северский Донец.
Об этом сегодня в эфире телемарафона сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В целом ситуация контролируемая со стороны сил обороны ВСУ, которые на сегодняшний день обороняют Северодонецк и укрепляют город Лисичанск, ожидая возможных штурмовых действий со стороны противника. По состоянию на сейчас там боевые действия не ведутся. Относительно "дороги жизни" (трасса Лисичанск-Бахмут) - ред.), она, к сожалению, простреливается и не является абсолютно безопасной, но я хочу подчеркнуть, что ВСУ находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения", - сказал Мотузяник.
Отвечая на вопрос о возможном форсировании захватчиками реки Северский Донец, спикер МОУ отметил, что это опасная тактическая операция, однако враг не оставляет попыток ее осуществить.
"Форсирование водного препятствия - это чрезвычайно опасная тактическая операция. Она представляет огромные риски, поскольку, наступая, подразделения должны привлечь соответствующую технику и они достаточно открыты для поражения артиллерией. По состоянию на сейчас они (российская армия. - ред.) не оставляют этих попыток, отыскивают слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки, ищут артиллерийские точки, пытаются их подавить. ...Форсирование водного препятствия – это очень непростая операция, но враг не оставляет этих попыток", - сказал Мотузяник.
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Найважливіше та найважче - наші втрати на фронті, які озвучив міністр оборони Резніков.
100 загиблих та 500 поранених бійців в день. Ми втрачаємо цілий батальон на фронті за один день, а сто родин втрачають назавжди своїх близьких.
Це дуже великі втрати. І міністерство оборони має не тільки їх констатувати, а виробляти плани та політику, яким чином ці втрати мають бути негайно зменшені. Міністр оборони має з цього починати свій день, та аналізувати причини цих втрат. Скільки з них бойових та небойових. Скільки через погану підготовку. Скільки через нестачу підготовлених командирів рівня відділення-роти. Скільки через "дружній вогонь". Скільки через втрату зв'язку та управління. А головне - яким чином можна ці втрати зменшити.
Не варто спрощувати статистику війни і списувати будь-які втрати людей та техніки на перевагу противника. Насправді це не так. Багато втрат йдуть від проблем тактики, організації, підготовки, забезпечення. Тобто ми можемо впливати на це. І маємо впливати.
Наше завдання - скорочувати втрати, тому що це не тільки особисті драми, втрати - це втрати бойового досвіду, втрати боєздатності підрозділів. І Міноборони потрібно робити аналіз кожного дня та щоденно - щоб мати перед очима не просто статистику, але й плани рішень, як цю статистику зменшити. І у вигляді рішень це має бути видно на фронті.
Ваня Мойко дефіциту снарядів 155 мм вже нема, в тому і питання