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Зеленский распорядился создать военную администрацию в Лисичанске
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации.
Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
- Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.
- Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
- Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – говорится в документе.
Топ комментарии
+28 Amber
показать весь комментарий11.06.2022 20:17
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+14 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий11.06.2022 20:24
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Пора готувати Лисичанськ до ЗАХИСТУ?!!
Раніше це було "не на часі"?!!
Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
в 2014 році , у нас арміі не було , від слова зовсім !
А сьогодні є потужна армія ( слова Зе) , то чому здали Херсон ,
Мелітополь , Марік і наших азовців ?
Можу ще пригадати вагнерівців 😠
Співайте і дальше диферамби своєму по@ у , так як все проплачено
- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності