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Зеленский распорядился создать военную администрацию в Лисичанске

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Лисичанской городской военной администрации.

Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

  1. Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.
  2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской облгосадминистрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
  3. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", – говорится в документе.

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Топ комментарии
+28
Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
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11.06.2022 20:17
+21
Боже що воно принесло українцям....
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11.06.2022 20:08
+14
взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
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11.06.2022 20:24
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Типа:
Пора готувати Лисичанськ до ЗАХИСТУ?!!
Раніше це було "не на часі"?!!
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11.06.2022 20:07 Ответить
Боже що воно принесло українцям....
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11.06.2022 20:08 Ответить
Дякуємо пане Президенте. Ми віримо у Вас справжній Гетьмане. Дякуємо, що не лицемірите, як усі попередники. Тримайтеся, люди та Ккраїна з Вами. Ми переможемо, не сдавайтесь
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11.06.2022 20:10 Ответить
Ми , це хто ? ..... Миколай другий ?

Пишіть особисто від себе та дякуйте боневтіку , а не в множині !!
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11.06.2022 20:17 Ответить
А ви так само можете?
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11.06.2022 20:18 Ответить
Що я можу , то моя справа , а не ваша !
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11.06.2022 20:21 Ответить
Не твоя , а ваша - з повагою потрібно відниситись до всіх форумчан 😡
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11.06.2022 20:30 Ответить
А от ср@ ти будеш в спамі , так як вас не ображав😠
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11.06.2022 20:48 Ответить
Сергей Лещенко
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11.06.2022 20:19 Ответить
Мені ще одне питання важливе. Чому для вас що він "боневтік", як якась погана риса? Там щось пише на це рахунок, це ж плюсь , а не мінус? Де я помиляюсь?
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11.06.2022 20:21 Ответить
Хто здав Херсон , краще скажіть і я відстану від подоляцького бота 😠
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11.06.2022 20:28 Ответить
Ого , пригадав Донецьк і Луганськ 😠
в 2014 році , у нас арміі не було , від слова зовсім !

А сьогодні є потужна армія ( слова Зе) , то чому здали Херсон ,
Мелітополь , Марік і наших азовців ?

Можу ще пригадати вагнерівців 😠
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11.06.2022 20:35 Ответить
Армія є і дійсно дуже дієва , а от президента , як верховного головокомандуючого , на мій погляд , немає , так як із нього такий воєнний стратег , як із г@ вна куля !

Співайте і дальше диферамби своєму по@ у , так як все проплачено
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11.06.2022 20:43 Ответить
армія є не завдяки найвеличнішому віслюку, а всупереч.....
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11.06.2022 20:46 Ответить
Потому что диванные воеватели думают что война это вечные бравурные победы и все что не укложено в эти рамки, это зрада.
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12.06.2022 10:32 Ответить
Ні дорогенький ватноголовий зебанатік! Не переводь стрілки! Або зараз тебе тут відправлять в бан! А я ще додам кілька питань...А хто здав Херсон? А хто здав Маріуполь? А хто закатав оборону за два роки в асфальт? А хто напередодні війни каза що )(уйло не нападе і не розганяйте паніки, а дріть шашлики?
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11.06.2022 20:38 Ответить
Схоже ми разом з дядьком Джо,за методичками проти Генітальнішего!!))
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11.06.2022 20:48 Ответить
Як ці кукуріки набридли, а якби президент почав наганяти паніку за місяць, то що би ти зробив? Заздалегідь втік би в Польшу?
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11.06.2022 21:35 Ответить
********,що заважало рити укріплення навіть з початку року,не відмазуй уйобок,бо виходить що ти покриваєш злочинця
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12.06.2022 05:04 Ответить
Ви ,зелені мерзотники гірше орків. Ті де живуть там не ховаються і серуть прямо в метрі біля своїх "саслуживцев", а ви як і ваші боневтіки серете в Україні і прикриваєте це зеленими листками - щоб люди не бачили, а те що воно воня вас вже не хвилює як і люди які змушені нюхати ваше гімно. Уроди.
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11.06.2022 20:31 Ответить
Ти щойно дуже себе проявив, як прям дуже толкова і вихована людина.
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11.06.2022 20:36 Ответить
Помилився - що погано вчився , або перекладач нікчемний .
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11.06.2022 21:03 Ответить
Не звертайте уваги - це така інструкція . Поганий поліцейський , гарний поліцейський . Чи обс _рати , чи восхваляти - мета одна посилити зневагу та недовіру до об'єкту атаки
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11.06.2022 21:01 Ответить
взагалі то лицемірство це його друге ім'я - перше це тупість

- тупіша його тільки малоросьня яка його досі підтримує, і яку ще не вбив путін через тупість і зраду Зе-нікчемності
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11.06.2022 20:24 Ответить
І до чого тут шоколадки ?
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11.06.2022 20:45 Ответить
Юра, на Ваш пост есть всего три вопроса: 1. Вы дебил? 2. Вы юморист? 3. Вы подоляшавка?
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11.06.2022 20:30 Ответить
Нічого собі іронія! Майже сарказм!)
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11.06.2022 20:30 Ответить
Скажи мені Юра ти по життю такий ідіот чи просто сьогодні бухнув?
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11.06.2022 20:33 Ответить
Реєстрація: 11 червня 2022
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11.06.2022 20:42 Ответить
Молодий,завзятий зелений рекрут,останньої мобілізації!!))
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11.06.2022 20:50 Ответить
В юріка передоз
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11.06.2022 21:01 Ответить
дибіл чи що?
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11.06.2022 22:30 Ответить
знатно сосеш,то не ти часом не на трасі дальнобоїв "ублажав"?)))
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12.06.2022 05:02 Ответить
Задницу лижешь ? Зря стараешься.. Все "хлебные" места уже заняты
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12.06.2022 10:31 Ответить
Оперативненько - й чотирьох місяців не минуло!
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11.06.2022 20:22 Ответить
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11.06.2022 20:23 Ответить
В какой то он не естественной позе прилёг отдохнуть😁
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11.06.2022 20:37 Ответить
Как неестественно жил, так и неестественно сдох. Жаль только что такие неестественные до сих пор в Украине находятся. В том числе последователи зеленого п.. лидера.
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11.06.2022 20:56 Ответить
не можу зрозуміти це свиня чи собака?
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11.06.2022 22:32 Ответить
Бачив мульт "Кіт-пес"?
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11.06.2022 22:35 Ответить
опять ЗСУ сорвала планы по быстрой сдаче. приходится создавать военную администрацию. одні непереливки у верховногу з ЗСУ та нескореним народом.
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11.06.2022 20:26 Ответить
Не задалося йому з народом та народними ЗСУ!!!)))
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11.06.2022 20:52 Ответить
Своєчасно...
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11.06.2022 20:27 Ответить
дурак думкой багатiє
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11.06.2022 20:30 Ответить
Ну не знаю. Гайдай Серега отлично сдает города с самым умным и мужественным видом, не зря есть орденок от РПЦ. К чему отдельно лисичанская....
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11.06.2022 20:30 Ответить
сіверодонецье здав-начасі лисичанськ-
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11.06.2022 20:31 Ответить
Це щоб безумній якісь повноваження дати? Чому саме зараз?
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11.06.2022 20:33 Ответить
а до этого.что за администрация была?Уже несколько лет военная администрация
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11.06.2022 20:36 Ответить
В Лисичанске и выборов поэтому не было,потому что была ВЦА,Стрюк был главой ВЦА все время!!!
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11.06.2022 20:38 Ответить
І хто буде головою? Мар'яна?
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11.06.2022 20:38 Ответить
ЧТо за бред какая нахрен новая ВЦА??????
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11.06.2022 20:39 Ответить
Ці адміністрації повинні бути всюди з початку війни, а не мери біглі
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11.06.2022 20:54 Ответить
 
 