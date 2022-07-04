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Для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл, - ОВА

призов,квиток

Через повномасштабне вторгнення на територію України та пов'язаний з цим режим мобілізації, вступили в силу певні обмеження на виїзд з територій проживання для категорій військовозобов'язаних. Це стосується в тому числі процедури перетину лінії розмежування на в'їзд або на виїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє гуманітарний штаб Запорізької ОВА. 

Так, згідно з законодавством, виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації громадян, які перебувають на військовому обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, дозволений лише за наявності спеціального дозволу керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Дозвіл на виїзд видають керівники центрів комплектування таким категоріям громадян України:

призовникам, яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу, на термін до одного року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

особам призовного віку, за наявності поважних причин (хвороба або смерть рідних тощо), на термін до 30 діб;

військовозобов’язаним та резервістам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (повний перелік визначено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"), на термін до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку;

військовозобов’язаним та резервістам, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час на термін до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання;

в окремих випадках, за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов’язаних та резервістів при наявності інших поважних причин з поданням ними відповідних документів на термін до 30 діб.

Дозвіл не потрібно отримувати особам:

Виключеним з військового обліку. Підставою для виїзду є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного.

Особам, які вибувають у відрядження і є військовозобов’язаними заброньованими на період мобілізації та на воєнний час. При собі необхідно мати паспорт, військовий квиток\тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про відстрочку або завірений керівником ТЦК та СП витяг із наказу Міністерства економіки України та посвідчення про відрядження.

Призовникам, військовозобов’язаним та резервістам, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість (територіальну одиницю). Підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку \ тимчасовому посвідченні. Такі громадяни мають стати на облік за новим місцем дислокації протягом семи діб з дати зняття з обліку.

Автор: 

військовий обов'язок (92) Запорізька область (3552)


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Топ коментарі
+32
Зеленський так тільки обурює громадян проти влади та дає корм російській пропаганді
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04.07.2022 22:19
+24
Может скоро без разрешения военкома и в подъезд соседний не зайти?
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04.07.2022 22:17
+17
Заставляти людей їхати через окупантів тому що влада випускає тільки своїх, яка ганьба для влади
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04.07.2022 22:26
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Может скоро без разрешения военкома и в подъезд соседний не зайти?
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04.07.2022 22:17 Відповісти
Нет никаких военных комисаров давно уже
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04.07.2022 22:49 Відповісти
Сегодня была новость о законопроекте в котором хотят упростить выезд заграницу и сегодня же о ограничении передвижения❗Это такой ******* от власти❓
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04.07.2022 23:55 Відповісти
Зеленський так тільки обурює громадян проти влади та дає корм російській пропаганді
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04.07.2022 22:19 Відповісти
В борща хоть не сэрэ? Так то во всех бедах он виноват судя по комментам цензора(
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04.07.2022 22:39 Відповісти
В борщ нет, но в голову тебе насрал точно, вместе со всей студией 95 квартала.
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05.07.2022 00:04 Відповісти
Жестокий ты человек(
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05.07.2022 00:23 Відповісти
Прикрили лавочку, бо багато хто через Запоріжжя та Крим у Європу поїхали((( Такса на Запоріжжя - Симферополь, 400 баксів була, з урахуванням інтересів наших та окупантів.
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04.07.2022 22:23 Відповісти
Багато поїхало? Звітки така інфа?
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04.07.2022 22:25 Відповісти
В день от ста до 1000 машин
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04.07.2022 22:47 Відповісти
Заставляти людей їхати через окупантів тому що влада випускає тільки своїх, яка ганьба для влади
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04.07.2022 22:26 Відповісти
Якщо вони змогли виїхати з країни, то тим паче зможуть виїхати з Запорізької області.
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04.07.2022 23:43 Відповісти
Повна дурість.
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04.07.2022 22:25 Відповісти
вот ты и е будешь следущим презиком за незаконную узурпацию..пшол нах
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04.07.2022 22:25 Відповісти
Позавчора.
Фейк: в Україні чоловікам заборонять виїжджати за межі місця проживання.
Спростував інформацію щодо підготовки такого документу заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Зацєнітє красоту ігри(С) Вони фейки р о б л я ть яв*ю вже сьогодні. До речі, коментують юристи на фб, що такі постанови розіслані скрізь. Таксу за проїзд б/п теж озвучили.
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04.07.2022 22:26 Відповісти
короче ты не суверенный гомосапиенс конституционный мешок мяса--- а квази портянка.....а если я робот бендер железна дупа то выехать можна у польшу кофе попить у ратуше без денег..??а я ж без бумажки как какашка не подхожу не под одну категорию..не беременній без тугосерев..и не прееселенец..коро че гуляй вальсом зубі на полку или ..хрен им на ріло
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04.07.2022 22:30 Відповісти
Редакція цензор.нет!
Ви впевнені, що це не туфту ви передрукували?
З Київської області в Житомирську чи Чернігівську вільно можна з'їздити, а в Запорізькій області свої закони?
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04.07.2022 22:32 Відповісти
https://www.zoda.gov.ua/news/61850/dlya-vijizdu-za-mezhi-mists-perebuvannya-viyskovozobovyazani-povinni-otrimati-dozvil.html
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04.07.2022 22:35 Відповісти
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04.07.2022 22:42 Відповісти
Це вже с часом мабуть може бути не тількі в Запоріжжі.
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04.07.2022 22:46 Відповісти
пока можно...
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04.07.2022 23:15 Відповісти
В інших областях незабаром буде те саме.
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04.07.2022 23:45 Відповісти
Та вже спростовувач фейків Федієнко сам і виклав

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05.07.2022 00:27 Відповісти
Ще одне підтвердження тому, що на верхівці у нас сидять безграмотні телепні: в цьому листі вони пишуть "підставою для виїзду за межі місця проживання", проте у законах, на які вони посилаються йдеться про дозвіл на "зміну місця проживання". Згідно ст. 29 Цивільного кодексу України, місце проживання особи - це є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.
Тобто, дозвіл потрібен саме на зміну такого житла, в контексті зміни адреси постійного місця проживання. Але аж ніяк не на тимчасовий від'їзд з такого місця проживання у сусідній район чи місто.
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05.07.2022 08:53 Відповісти
На таку фігню военкомати просто загнуться.Їм більше робити нема чого
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04.07.2022 22:33 Відповісти
Для военкомов - это счастье.
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04.07.2022 23:05 Відповісти
Приколисты , только через четыре месяца закрыли выезд . Спохватились
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04.07.2022 22:34 Відповісти
Читайте внимательно статью , там люди на оккупированную территорию ездят цветы поливать Все как раньше в Лугандоне было
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04.07.2022 22:37 Відповісти
Тут реално потрібна пояснювальна бригада.Бо вже дивлюся це пішло не тільки по Запоріжжі а і вся країна.Це або фейк або частково фейе або реальність.
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04.07.2022 22:39 Відповісти
⚡️Замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опровергает информацию Запорожской ОВА о запрете военнообязанных выезжать за пределы места жительства
«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.
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04.07.2022 22:49 Відповісти
скажут можно, только получи бумажку с военкомата
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04.07.2022 23:02 Відповісти
Це він ще 01.07 спростував, а сьогодні вже в тг підтвердив і виклав листа Залужного.
Пише, що " все змінюється досить динамічно. "
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05.07.2022 00:21 Відповісти
Це "проба пера" від Зе-слуг, щоб потім таке у всіх регіонах ввести. Таке свавілля треба рубати на корню. Бо вже сідають народу на голову!
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04.07.2022 22:44 Відповісти
Вони сіли на голову, коли їх обрали.
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04.07.2022 22:49 Відповісти
Все военкомы к концу войны на Майбахах будут ездить.
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04.07.2022 22:50 Відповісти
погранцы так точно. Утромбовали по полной. если потери называют 100, а потом 200- 500 человек в день. американский генерал 200 тысяч озвучивал. не хорошее ощущение что происходит
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04.07.2022 23:13 Відповісти
это касается всех областей, и всегда такой закон был, только щас приняли решение щемить
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04.07.2022 23:08 Відповісти
Насколько я понимаю военная администрация каждой области принимает решение. Ну а то что при военном положении имеют право ограничивать перемещение это еще за царя панька прописано в конституции.
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04.07.2022 23:14 Відповісти
теперь строго по инструкции, снятым с учета до.. и с кучей документов, и то не гарантия...
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04.07.2022 23:17 Відповісти
Така фігня просто зупинить економіку країни і створить хаос. Чоловіки масово їздять з регіону в регіон у бізнес-поїздки, у відрядження чи за товаром, хворіючі люди часто змушені регулярно їздити в інші регіони до лікарів на обстеження або процедури. Хтось мусить їздити по догляду за родичами. Так, у нас війна, але тил повинен нормально існувати, бо інакше до нас підкрадеться "білий пухнастий звірок"... Військомати теж будуть займатися такою дурницею, замість реальних справ. Я не дивуюсь вже жодному ідіотизму від цієї влади...
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04.07.2022 23:28 Відповісти
Вот ты говоришь что понимаешь что война, скажи так трудно на месяц взять справку такую и навещать родителей без проблем ? Если военные администрации правда вводят ограничение на перемещение - значит есть причины, надо с понимаем относиться, а не делать трагедию там где ее нет, особенно в приграничных и фронтовых областях - у нас рядом куда более страшные свинособачьи проблемы.
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04.07.2022 23:43 Відповісти
Проблема у тому, що такі справки будуть мати разову дію, а не строкову. І далеко не факт, що всі воєнкомати будуть їх слухняно видавати. Ні однозначно, з таким погоджуватися не можна. Це породить купу внутрішніх проблем і корупцію.
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04.07.2022 23:50 Відповісти
Ты не понял. Из города или села без справки не выехать. Місце проживання - населений пункт.
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05.07.2022 05:23 Відповісти
А для прифронтовых, с нашим дебилизмом и желанием выслужиться, это может создать проблемы при эвакуации. Прям как сталинский ни шагу назад.
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05.07.2022 05:25 Відповісти
Що за дурня. Який закон надає право будь якій адміністрації порушувати Конституцію? Права гоомадян під час військового стану можна обмежити лише законом.
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05.07.2022 00:14 Відповісти
Почитай что такое военное положение и какими полномочиями наделены военные администрации в этот особый правовой режим. Когда Зеленский ввел военное положение, в этом указе все расписано. А конкретно что военное командование, органы местного самоуправления и военные администрации получают полномочия вводить и осуществлять меры правового режима военного положения на территории своей ответственности.
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05.07.2022 00:39 Відповісти
В мене в сусідній області старі й немічні батьки, яких я повинен щотижня провідувати - мені кожного тижня бігати до воєнкома за дозволом? А скільки буває аналогічних ситуацій... Вони там зовсім вже з дуба гепнулися чи що???
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04.07.2022 23:14 Відповісти
забери их к себе
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04.07.2022 23:40 Відповісти
З Прибалтики легко вказівки роздавати. А нас тут, до речі, "слуги" щемлять у всі діри. Скоро від Рашкостану відрізнятись не будемо.
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04.07.2022 23:52 Відповісти
можно название закона?
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04.07.2022 23:48 Відповісти
норм, както не правильно сумчанам и львовянам защищать Бердянск, когда одних бердянцев достаточно на пол фронта
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04.07.2022 23:08 Відповісти
Эти города Украина☝
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05.07.2022 09:39 Відповісти
Заместитель главы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко эту информацию опроверг

«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.

Сегодня ЗОВА сообщила, что для выезда с места жительства военнообязанным необходимо получить разрешение в военкомате. Вот только в этой информации нет ссылок ни на один нормативный акт или закон. Также продолжают молчать в Минобороны, Генштабе, Кабмине.

Если бы подобный акт ввели, его обязательно бы опубликовали официально.
https://t.me/kievreal1/25060
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04.07.2022 23:33 Відповісти
Вже пдітверджує те, що ніби "спростував"
брехуни, кляті
https://t.me/fediienko_oleksandr/979
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05.07.2022 00:24 Відповісти
Це кріпацтво та введення феодального права.
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04.07.2022 23:48 Відповісти
Это война, и заметь война на наше с тобой истребление. В армию призыв тоже рабство? Многие до сих пор неосознают что происходит или я хз.
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05.07.2022 00:43 Відповісти
А яка взагалі різниця під якім прапором держава робить з чоловіків рабів.І якій сенс захищати державу для якій я раб.І не треба прикриватися законом.Закон вони приймуть якій захочуть.До речі і єреїв в гітлєрівській неметчіні знищували по закону.Закон такий був.Тому закон і права людини всеж таки різні речі.
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05.07.2022 01:36 Відповісти
а який інтерес мені воювати за державу, яка створює для мене такі ж самі умови, як і ворог?
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05.07.2022 08:22 Відповісти
Тобто, якщо кацапи захопили якесь умовне село/містечко в Запорізькій області в чоловіку 18-60 років вдалося прорватись на підконтрольну територію, то осісти він може лише в Запорізькій області?
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05.07.2022 07:44 Відповісти
Під час війського стану заборонена зміна постійного місця проживання, а не переміщення країною. У нас а Запоріжжі, наприклад, купа працюючих з Вільнянська і сусідних сіл. Через цих привладних дебілів вони тепер не мають право їздити на роботу? А торгівля як буде працювати? Експедитори здебільшого чоловіки.
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05.07.2022 07:51 Відповісти
До речі так. У законодавчих нормах, на які Генштаб у своєму листі посилаються йдеться лише про заборону ЗМІНИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, а не тимчасового ВІД'ЇЗДУ з місця проживання! Але "слуги" завжди все трактують і тлумачать по своєму!
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05.07.2022 08:37 Відповісти
И вправду❗Происходит подмена понятий☝ Какой очередной трэш от власти💥
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05.07.2022 09:03 Відповісти
Здается Бутусов фейкомет.На сайті ОДА якась довідка і все.
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05.07.2022 09:19 Відповісти
 
 