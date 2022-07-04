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Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ

зерно,туреччина

Попри твердження влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти "Схем" наводять докази зворотнього. Окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти. У супровідних документах на зерно, яке імпортує Туреччина – походження зазначене як "Крим, Росія". Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На прикладі двох суден – російського та сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал "Авліта" завантажувались зерном, а потім прибували до Туреччини і там розвантажувались. Під час входження в кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis. Але їм не вдається "сховатись" від супутника, який з космосу фіксує перебування та завантаження суден в кримській "Авліті", йдеться в розслідуванні.

Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ 01

Одне з таких суден – "Михайло Ненашев" під російським прапором. Журналісти наводять докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини. 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно лишалось "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було "в баласті" – тобто порожнім. А після – вже завантаженим. 22 квітня "Михайло Ненашев" став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер – розвантажився.

Ще один рейс до Туреччини "Ненашев" виконав у травні. 25 травня супутник Planet Labs показав його біля "Авліти". 26 травня балкер вийшов в море і увімкнув радари, ставши "помітним" для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня "Ненашев" дістався турецького порту Іскендерун.

За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку "Кавказ" у Керченській протоці, вимкнувши радари. Але 14 червня супутник зафіксував його біля "Авліти". Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном.

18 червня балкер "Ненашев" з’явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

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Другий балкер, який відслідкували "Схеми", – сирійське судно Finikia. 20 квітня воно з’явилось на супутникових знімках в "Авліті".

Росія вивозить в Туреччину крадене українське зерно, - ЗМІ 02

На радарах судно з’явилось лише 21 квітня, вже вийшовши в море завантаженим. 29 квітня пришвартувалось у турецькому Немруті і відвантажило зерно.

6 травня Finikia вже порожнім вийшло у новий рейс – з Немрутау в бік Чорного моря. Процедура повторилась, йдеться у розслідуванні: 10 травня судно вимкнуло радари, але 13 травня його в "Авліті" зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном, і прибув в Іскендерун 24 травня.

Крім знімків з космосу, у розпорядженні "Схем" є документи, які свідчать, що "Ненашев" та Finikia на шляху до Туреччини завантажувались зерном саме в кримському терміналі "Авліта". При цьому, в документах походження зерна зазначене як "Крим, Росія". "Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж "Крим, Росія" стало легітимним походженням продукції?" – ставлять запитання автори розслідування.

У коментарі посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив: "Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно в законний спосіб".

У Міністерстві аграрної політики України повідомляли, що вирощеного в Криму зерна вистачає лише для внутрішнього споживання, адже Україна не постачала на півострів воду для зрошення. Те, що з "Авліти" експортується зерно саме з новоокупованих територій, прямо визнавав і призначений Росією так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

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Влада Туреччини повідомляла, що розслідує заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі до її портів, але зазначала, що поки не виявила жодних таких поставок.

"Туреччина не допустить незаконної торгівлі українським зерном чи будь-якою іншою продукцією з боку будь-якої країни, зокрема Росії. Ми також самі не приймемо такі товари. Насправді моніторинг дуже простий. І ви також можете його здійснювати. Для цього достатньо завантажити на гаджет додаток вартістю 5-6 доларів. Це дозволяє відстежувати судноплавство, отримувати інформацію про те, з яких портів виходять вантажні кораблі та про їх вантаж. Доступ до такої інформації може отримати кожен" – заявив 23 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Автор: 

зерно (3112) росія (64846) Туреччина (3487)


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Топ коментарі
+23
Стыд и позор туркам. Только говноеды скупают краденное.
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04.07.2022 22:29
+7
Суки
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04.07.2022 22:28
+7
сыновья турецко поданных сынков Бендеров Остапов Ибрагимовичей... таки да еще и какие суки...
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04.07.2022 22:31
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Суки
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04.07.2022 22:28 Відповісти
сыновья турецко поданных сынков Бендеров Остапов Ибрагимовичей... таки да еще и какие суки...
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04.07.2022 22:31 Відповісти
Стыд и позор туркам. Только говноеды скупают краденное.
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04.07.2022 22:29 Відповісти
и турки.
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04.07.2022 22:30 Відповісти
Алень, у тебя с логикой большие проблемы! Голосовальщик полупокера?
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04.07.2022 23:26 Відповісти
що ж поробиш. така ціна "безкоштовного" байрактару.
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04.07.2022 22:31 Відповісти
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04.07.2022 22:33 Відповісти
У нее платье в крови украинской невесты. А еще там за ней погремушка лежит в крови украинского ребенка.
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04.07.2022 23:02 Відповісти
Тобто мало того, що мухлють із зерном, так ще й якийсь додаток "за 5-6 доларів" рекламують?
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04.07.2022 22:36 Відповісти
Шах і мат.
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04.07.2022 22:36 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна. - все українське зерно "зелені аферисти" продадуть ,а не лохам порцію "зеленого словесного поносу" на вуха.
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04.07.2022 22:39 Відповісти
турки и есть турки..... на шару значит норма... одним словом УШЛЕПКИ ПУТИНСКИЕ....
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04.07.2022 22:42 Відповісти
Ти ради цих своїх 2 висерів сьогодні зарегався ?
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04.07.2022 22:55 Відповісти
Турок- он и в Африке турок. Паскудный народ, как и китайцы. Не зря их в Евросоюз не хотят брать, 20 лет в кандидатах...
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04.07.2022 22:47 Відповісти
откупились 3мя байрактарами
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04.07.2022 22:49 Відповісти
Ну все вивезли українське зерно - гроші за нього на українські рахунки, мінус логістіка
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04.07.2022 22:57 Відповісти
Подати позов до міжнародного суду і на нашу рашу і на турків
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04.07.2022 23:06 Відповісти
это все равно что прийти на кладбище, раскапывать могилы и красть кольца, серьги часы и т.д. это зерно никому их них добра не принесет
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04.07.2022 23:28 Відповісти
хотели весь мир нае..ать. не вышло. 21й век на дворе
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04.07.2022 23:30 Відповісти
Не поспішайте робити висновки, ця історія ще не завершилась.
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04.07.2022 23:55 Відповісти
Кровавое зерно покупают, политое кровью украинских детей,женщин стариков....нет слов, позорище,низость какая....мало того, что кормят людоедов,к тому еще и скупают отнятое у погибших. В который раз убеждаюсь ,те кто связыются с росией начинают стремительно падать теряя человеческое достоинство.
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05.07.2022 02:02 Відповісти
Турки, грузини,казахи, китайці - усі показали своє лице....торгують, перепродують, помагають путіну, як можуть....
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05.07.2022 08:05 Відповісти
А ще греки які нафту вивозять, італійці данці голандці нємці які купують нафту і сщас
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05.07.2022 08:49 Відповісти
Турция Грузія як курорт для українців повинна зникнути як курорт
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05.07.2022 08:50 Відповісти
Українське народне прислів"я каже, що "Злодій не той, хто украв, а той хто скористав (сховав)". Бусурмани і кацапи ніколи не були друзями українцям. Вони користають від грабунку нашої Батьківщини і будуть це робити, поки не отримають по зубах.
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05.07.2022 14:55 Відповісти
 
 