Проблему зернових коридорів варто вирішувати з дотриманням інтересів і РФ, і України, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України.
Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
"План ООН відповідає експортним інтересам і Росії, і України. Однак для вивезення українського зерна необхідно створити безпечний коридор без загрози морських мін. Сьогодні продовольство у світі сильно подорожчало. Ми виступаємо за те, щоб проблема була вирішена на користь Києва та Москви", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+78 Вася Шевченко #371210
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+42 Pravda22 Pravda22
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+35 Старый зольдат
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он не уточнил ????
Турецький диктатор забагато бере на себе.
ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України.
Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу Джерело:
зпи*дили у наз зерно і перепродують туркам
альо, Туреччина, не хочте Анталію віддати раші і після цього оберігати інтереси раші?
байрактар це круто
але мозок із совістю включати тра іноді
А також греків, бо проблема Кіпру, ще не вирішена!
підбили б кілька барж, то притихли б і не нагліли б так у відкриту красти все підряд
а про які кацапські інтереси з українським зерном веде мову пан міністр?
кацап то саме брехливе підле і нице створіння
Хіба в кримінальному кодексі це не аналогія сприяння збуту краденого?
Зрозуміло, реалполітік і своя шкура ближче.
Але саме тому українці щиро дякують справжнім ідейним союзникам: бритам, полякам, балтам, словакам.
Сподіваюся, доля дасть нам можливість оплатити за рахунками уграм, туркам.
У важких умовах війни Україна може і мусить (без озвучення цього) використати зерно як свій важіль впливу за формулою: зерно в обмін на танки, РСЗВ з дальнобійними ракетами, літаками.
Сподіваюся, наші негрофільські партнери тоді більше проймуться жертвами українців і швидше ворушитимуть булками.
Зрозуміло, що в ім'я "гуманізму і людинолюбства".