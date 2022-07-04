Проблему зернових коридорів варто вирішувати з дотриманням інтересів і РФ, і України, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

ООН підготувала об'єктивний і реалізований план вивезення зерна з України.

Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"План ООН відповідає експортним інтересам і Росії, і України. Однак для вивезення українського зерна необхідно створити безпечний коридор без загрози морських мін. Сьогодні продовольство у світі сильно подорожчало. Ми виступаємо за те, щоб проблема була вирішена на користь Києва та Москви", - пояснив міністр.

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