В Україні створили базу російських пропагандистів, внесли вже 1800 імен

Громадська ініціатива "Як не стати овочем" у співпраці з YouControl створили базу публічних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та просувають наративи російської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна - Укрінформ розповіла засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

"Російська пропаганда - це далеко на тільки ті спікери, яких ми бачимо на екранах і яких кожен знає в обличчя, і проти яких введено санкції, а значно ширша сітка. Тобто одна з сил російської пропаганди - це те, що вони синхронно і системно працюють дуже різними інструментами. І за цими інструментами стоять не тільки журналісти, це дуже багато публічних осіб, завдяки яким власне досягається ефект "одомашення" війни і входження війни в кожен дім. Тому ми поставили задачу перед цією базою максимально зібрати всіх, хто несе відповідальність за створення інформаційної основи, наслідком якої став геноцид українського народу. І з іншого боку, чітко притягнути їх до відповідальності", - розповіла Мороз.

За її словами, в базі виділено 15 категорій, серед яких представники ЗМІ, діячі театру, кіно, спортсмени, музиканти, блогери, політики, представники релігійних організацій, молодіжна пропаганда.

Наразі в базі російських пропагандистів налічується 1800 осіб, планується регулярне її оновлення.

Як докази використовуються записи в соцмережах, стріми, виступи чи коментарі в ЗМІ, участь у пропагандистських заходах, підписання колективних заяв на підтримку російської агресії, блоги тощо.

Мороз додала, що в базі представлені не тільки росіяни, а й громадяни Білорусі, українські колаборанти.

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Маркерами російської пропаганди використовувалися ставлення до повномасштабного вторгнення 24 лютого, виправдання російсько-української війни з 2014 року, висловлювання щодо Революції Гідності, заперечення права існування України як суверенної держави, наративи російської пропаганди, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, заборону України як держави та інше.

Оксана Мороз повідомила, що базу передано НАЗК, із тим, щоб було проведено відповідну перевірку і розпочато роботу із запровадження санкцій до цих осіб. Також налагоджена співпраця, і база постійно оновлюватиметься.

Базою, окрім правоохоронців, можуть також користуватися журналісти. Для цього необхідно зареєструватися на платформі RuAssets та пройти верифікацію.

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