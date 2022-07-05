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Новини Війна
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В Україні створили базу російських пропагандистів, внесли вже 1800 імен

пропаганда

Громадська ініціатива "Як не стати овочем" у співпраці з YouControl створили базу публічних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та просувають наративи російської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна - Укрінформ розповіла засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

"Російська пропаганда - це далеко на тільки ті спікери, яких ми бачимо на екранах і яких кожен знає в обличчя, і проти яких введено санкції, а значно ширша сітка. Тобто одна з сил російської пропаганди - це те, що вони синхронно і системно працюють дуже різними інструментами. І за цими інструментами стоять не тільки журналісти, це дуже багато публічних осіб, завдяки яким власне досягається ефект "одомашення" війни і входження війни в кожен дім. Тому ми поставили задачу перед цією базою максимально зібрати всіх, хто несе відповідальність за створення інформаційної основи, наслідком якої став геноцид українського народу. І з іншого боку, чітко притягнути їх до відповідальності", - розповіла Мороз.

За її словами, в базі виділено 15 категорій, серед яких представники ЗМІ, діячі театру, кіно, спортсмени, музиканти, блогери, політики, представники релігійних організацій, молодіжна пропаганда.

Наразі в базі російських пропагандистів налічується 1800 осіб, планується регулярне її оновлення.

Як докази використовуються записи в соцмережах, стріми, виступи чи коментарі в ЗМІ, участь у пропагандистських заходах, підписання колективних заяв на підтримку російської агресії, блоги тощо.

Мороз додала, що в базі представлені не тільки росіяни, а й громадяни Білорусі, українські колаборанти.

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Маркерами російської пропаганди використовувалися ставлення до повномасштабного вторгнення 24 лютого, виправдання російсько-української війни з 2014 року, висловлювання щодо Революції Гідності, заперечення права існування України як суверенної держави, наративи російської пропаганди, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, заборону України як держави та інше.

Оксана Мороз повідомила, що базу передано НАЗК, із тим, щоб було проведено відповідну перевірку і розпочато роботу із запровадження санкцій до цих осіб. Також налагоджена співпраця, і база постійно оновлюватиметься.

Базою, окрім правоохоронців, можуть також користуватися журналісти. Для цього необхідно зареєструватися на платформі RuAssets та пройти верифікацію.

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Автор: 

пропаганда (2791)


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Топ коментарі
+7
Мосейчук в списке есть? Без неё список не считается достоверным.
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05.07.2022 16:10
+6
Буба с Обдристовичем там какие по списку?
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05.07.2022 16:07
+5
Арахамію, який стверджував напередодні широкомасштабного вторгнення, що CNN і Bloomberg гірші, ніж Соловйов і Скабєєва, до цього ж списку не забули внести?
Його аж ніяк не можна назвати українським пропагандистом чи українським політичним діячем!
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05.07.2022 16:20
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Буба с Обдристовичем там какие по списку?
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05.07.2022 16:07 Відповісти
Мосейчук в списке есть? Без неё список не считается достоверным.
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05.07.2022 16:10 Відповісти
Можна сміливо вносити ОПу, Слуг, Опжоп,
Єбадиний марафон, та більшість телеканалів повним складом.
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05.07.2022 16:11 Відповісти
треба ще й такий же список внутрішніх зрадників. по імені першого в списку й отрима назву "козирний список".
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05.07.2022 16:16 Відповісти
Арахамію, який стверджував напередодні широкомасштабного вторгнення, що CNN і Bloomberg гірші, ніж Соловйов і Скабєєва, до цього ж списку не забули внести?
Його аж ніяк не можна назвати українським пропагандистом чи українським політичним діячем!
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05.07.2022 16:20 Відповісти
Базу создали, а дальше? Какие "пряники" для пропагондонов предусмотрели? Может какую сттейку в УК Украины для них придумали? Это вряд ли
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05.07.2022 16:23 Відповісти
Можливо, не роздавати паспорти Українські, всяким лівакам і не пускати "лідерів думки" в нашу державу.
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05.07.2022 16:28 Відповісти
а миротворець
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05.07.2022 16:32 Відповісти
миротворця мало? чи їм роздадуть наші паспорти? чи який сенс робити зроблене знову?
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05.07.2022 16:41 Відповісти
Це більше ніж цілий полк!
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05.07.2022 17:00 Відповісти
А "95 -й квартал" увійшов до тих списків? Це утворення всі роки вихваляло "русский мир" і насаждало українцям їх мову.
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05.07.2022 17:37 Відповісти
Гонорар будь-якого пропаґандона залежить від "ізвєстності". Включення в будь-яку базу підвищує "ізвєстность" і відповідно, гонорари.
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05.07.2022 18:36 Відповісти
Як додати канал українофоба в базу даних?

https://www.facebook.com/NewsThinker
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05.07.2022 19:47 Відповісти
 
 