Суд призначив умовний термін парочці з Одеси, яка публічно займалась сексом на пляжі
Винними у груповому хуліганстві визнав суд громадянина Білорусі та громадянку України, які 11 червня публічно займалися сексом у пляжному кафе Public Beach Club на 12-й станції Великого Фонтану в Одесі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Чоловіку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на рік та шість місяців, замінивши його річним випробувальним терміном, жінці – на рік, з аналогічним випробувальним терміном.
22 червня обидва фігуранти резонансної справи уклали з прокуратурою угоду про визнання провини, попросивши суворо їх не карати.
Нагадаємо, раніше речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що порушників громадського порядку обдарували повістками у військкомат і вони вже проходять медкомісію. Згодом, однак, з'ясувалося, що чоловік - іноземний громадянин, а жінка не є військовозобов'язаною.
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https://youtu.be/NGia1lEPGxQ
це ж так сексуально...
А если бритьё то сначала надо постричь.
А перед тем - помыть.
А це в нас тепер такий новий вид покарання, чи що? Тим більш, якщо мене пам'ять не підводить засуджені за кримінальними статтями, з непогашеною судимістю взагалі не підлягають призиву навіть у військовий час.
обох на риття трашей - хай там кувиркаються з лопатою !
....
Кожен раз як я думаю що зебіли досягнули рівня дна, вони успішно пробивають дно і занурюються ще глибше в безодню конченості і ідіотизму... Нема слів.
Лови ))
https://www.youtube.com/watch?v=mSv4ajt5VzQ
паспорти тільки міняє щоб не служити
Такі відео,як Public agent,це постановка,але ж є повно інших і явно не постановка.Я би скинув посилання,але буде бан.Хуліганку то можна отримати,штраф там якийсь,а якщо знімають великі порно студії,то їм можна майже все.
А братчуку написати це як пальці обісцяти собі
"вони вже проходять медкомісію"
**** совок невикорінюється з людей хоч ядерку тут ***** хай розірве небере нічого.
я серйозно прикладом по тій тупій голові приклав би рази три ну скотина навіщо ти знецінюєш військову службу і військовий обовязок