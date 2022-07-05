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Новини Правосуддя
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Суд призначив умовний термін парочці з Одеси, яка публічно займалась сексом на пляжі

пляж,одеса

Винними у груповому хуліганстві визнав суд громадянина Білорусі та громадянку України, які 11 червня публічно займалися сексом у пляжному кафе Public Beach Club на 12-й станції Великого Фонтану в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Чоловіку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на рік та шість місяців, замінивши його річним випробувальним терміном, жінці – на рік, з аналогічним випробувальним терміном.

22 червня обидва фігуранти резонансної справи уклали з прокуратурою угоду про визнання провини, попросивши суворо їх не карати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що порушників громадського порядку обдарували повістками у військкомат і вони вже проходять медкомісію. Згодом, однак, з'ясувалося, що чоловік - іноземний громадянин, а жінка не є військовозобов'язаною.

Автор: 

Одеса (5430) пляж (153) секс (114) хуліганство (233) юстиція (732)


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Топ коментарі
+35
Дехто в українському парламенті займається подібним під час роботи-і нічого...
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05.07.2022 17:38
+32
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05.07.2022 17:45
+31
Тема сісєк не розкрита
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05.07.2022 17:41
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зе-маразм прогрессирует
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05.07.2022 17:37 Відповісти
международный скандал на границе Украины -
https://youtu.be/NGia1lEPGxQ
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05.07.2022 17:38 Відповісти
Дехто в українському парламенті займається подібним під час роботи-і нічого...
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05.07.2022 17:38 Відповісти
Анал не предлагать.
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05.07.2022 18:05 Відповісти
Да он по жизни с чем-то в анале. Это очевидно по фото
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05.07.2022 18:11 Відповісти
чому "кохались" не на морській міні ?

це ж так сексуально...
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05.07.2022 17:38 Відповісти
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05.07.2022 17:39 Відповісти
Это не "бритьё", а депиляция.
А если бритьё то сначала надо постричь.
А перед тем - помыть.
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05.07.2022 18:35 Відповісти
Раніше через вогнище просто стрибали. Без спіднього.
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05.07.2022 18:48 Відповісти
Профи, блин!! И сказать нечего!
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05.07.2022 19:17 Відповісти
Речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що порушників громадського порядку обдарували повістками у військкомат і вони вже проходять медкомісію Джерело:

А це в нас тепер такий новий вид покарання, чи що? Тим більш, якщо мене пам'ять не підводить засуджені за кримінальними статтями, з непогашеною судимістю взагалі не підлягають призиву навіть у військовий час.
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05.07.2022 17:39 Відповісти
Громадянина Бєларусі? Повісткою? В воєнкомат Одеси? Це жарт чи щось за межею здорового глузду?
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05.07.2022 17:46 Відповісти
Та не звертайте уваги, вечірній квартал не заморачується процесуальними та всякими іншими пов'язаними із законом деталями. Їм головне своїм зеобранцям вкинуть аби ті поменше звертали уваги на то шо навкруги відбувається.
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05.07.2022 17:52 Відповісти
дисбати потрібні однозначно !

обох на риття трашей - хай там кувиркаються з лопатою !
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05.07.2022 17:40 Відповісти
Dust, ти імпотент? Заздриш?
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05.07.2022 17:48 Відповісти
Шо ты мелиш?
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05.07.2022 17:54 Відповісти
Тема сісєк не розкрита
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05.07.2022 17:41 Відповісти
Самый лучший комментарий за последние дни .
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05.07.2022 18:00 Відповісти
А відео є ?
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05.07.2022 18:11 Відповісти
Новость огонь сама по себе, но комменты особо доставляют
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05.07.2022 19:36 Відповісти
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05.07.2022 21:52 Відповісти
І правда, таке ж кошмарне правопорушення! Хай дякують що не розстріляли на місці!!
....
Кожен раз як я думаю що зебіли досягнули рівня дна, вони успішно пробивають дно і занурюються ще глибше в безодню конченості і ідіотизму... Нема слів.
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05.07.2022 17:42 Відповісти
беруть приклад з пробивання дна іншого вови
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05.07.2022 18:44 Відповісти
Так, це ж не місто кацапам здати! Херсон, наприклад!..
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05.07.2022 19:21 Відповісти
Это самая главная новость для Украины. И пойманы два Главных преступника, теперь жизнь наладится.
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05.07.2022 17:42 Відповісти
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05.07.2022 17:43 Відповісти
Та в нас і вебкамниць засуджують,а розповідають за демократію.Демократія тільки для обраних,а інші вважаються за худобу,яка завжди щось повинна.Саме тому,зараз в країні страшні речі відбуваються.Ось краще фото залишу:

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05.07.2022 17:43 Відповісти
То все дрібниці! Головне питання, чому запікселили фотографію і де детальне відео "інциденту"?
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05.07.2022 17:43 Відповісти
на хабе есть реконструкция
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05.07.2022 17:45 Відповісти
https://strana.today/news/395593-v-odesse-muzhchinu-s-zhenshchinoj-otpravili-pod-domashnij-arest-za-seks-na-pljazhe.html https://strana.today/news/395593-v-odesse-muzhchinu-s-zhenshchinoj-otpravili-pod-domashnij-arest-za-seks-na-pljazhe.html


Лови ))
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05.07.2022 17:50 Відповісти
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05.07.2022 18:01 Відповісти
Срань.уа ?

https://www.youtube.com/watch?v=mSv4ajt5VzQ
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05.07.2022 18:53 Відповісти
А бульбаша потрібно депортувати тут йому не кацапський зоопар
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05.07.2022 17:43 Відповісти
и что за цирк с повестками, у нас решение кого призывать принимает полиция, или это подделка документов когда вписывают фамилии на ходу...
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05.07.2022 17:44 Відповісти
ні, сценарій кварталу
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05.07.2022 18:47 Відповісти
Секс то гірше,ніж кров,кишки і вбиті трупи.
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05.07.2022 17:44 Відповісти
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05.07.2022 17:45 Відповісти
Зато теперь точно известно, за какую партию он будет голосовать в ближайшее время...
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05.07.2022 17:47 Відповісти
Щойно хотів написати. Та ******* з мандатами здала беззбройних людей оркам, як склотару, і зараз преспокійно собі збиває ****** на свободі, а тут двоє трохи помінєтили на пляжі і все - рецедив, топ-новина і найстрашніша подія сьогодення. Влупили б штраф та й по всьому. Прям кримінал, *****.
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05.07.2022 17:55 Відповісти
То зависть імпотентів.
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05.07.2022 18:52 Відповісти
ахрэнэмэ.
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05.07.2022 18:08 Відповісти
Ківа шарікофф в ВРУ. Рукоблудив і нічного.
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05.07.2022 17:46 Відповісти
Так то ж собака.
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05.07.2022 18:10 Відповісти
там був якийсь білоруський боров, депортувати пожиттєво, чи посадити за шпингуство на довічне. А так це повна хєрня, там хлопці гинуть захищаючи країну від русомразєй, а цій тварині хєр сосуть на березі.
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05.07.2022 17:46 Відповісти
А он шпион?
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05.07.2022 17:58 Відповісти
Саме цікаве, що такі бяларуські борови хер бацьки і пукіна готові чмокати безкінечно. Тому йому як мінімум треба було б "пролікувати" фейс, почки і яйка.
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05.07.2022 17:59 Відповісти
Цей білоруський боров з країни-союзника агресора вів себе так навмисно, під час війни разом з одеською повією косплеїв російських злочинців на окупованих територіях. Хизувався перед місцевими вседозволеністю окупанта, білорусомразь.
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05.07.2022 18:34 Відповісти
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05.07.2022 17:49 Відповісти
Ібо ворон ворону око не виклює. (Народна мудрість).
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05.07.2022 18:03 Відповісти
Та ну нах.... фейк?
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05.07.2022 18:28 Відповісти
She should've sucked on the 30mm live round as a punishment.
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05.07.2022 17:49 Відповісти
Кому воно треба !? гидко читати , мусолять БЛ і мусолять , яке кому ср...не діло ! ...така Бл подія , світового маштабу ,..видно самі журналюги збоченці
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05.07.2022 17:53 Відповісти
Ми ж не бабуїни недорозвинені які вчора вилізли з печери, а цивілізоване європейське суспільство. Щоб не було "яке кому ср... не діло" інтимом потрібно займатись вдома, в готелях тощо, а так бидлани захотіли слави, вони її отримали.
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05.07.2022 18:01 Відповісти
В Європі взагалі порно на вулицях знімають і в людних місцях і в автобусах.В тій же Чехії наприклад.
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05.07.2022 18:07 Відповісти
А якщо ніде було?
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05.07.2022 18:53 Відповісти
дайте людям розслабитись,війна все таки,стрес) шо ви начінаєте
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05.07.2022 17:53 Відповісти
Природньо же. За інстинкт виживання, ще і умовний термін. Ну на пляжі. Природі не на кажеш.
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05.07.2022 17:55 Відповісти
реализуя свой преступный умысел и осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия и желая их наступления, по мотивам явного неуважения к обществу...во как раздули может у людей был момент рождения нового человека и так испоганили...
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05.07.2022 17:58 Відповісти
Скільки "корисної" роботи зробила в данному випадку наша правоохоронна система. Поліція, слідчі, працівники суду, навіть військових залучили. Журналісти мусолять цю фігню не перший раз. Всі попрацювали на благо держави...
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05.07.2022 18:02 Відповісти
Та не кажи. Паперу скільки списали. Бензин тратили, напевне.
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05.07.2022 18:09 Відповісти
То Вы не видели, як в Полтаве засуджуют тёток, шо снимаются в стиле ,,ню" и продают фотки по интернету. И сколько бабла эти тётки отстёгивают всяким ,,экспертам-криминалистам", шоб им не впаяли срок за распространение и проституцию. Прибыльный бизнес для всяких чинуш
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05.07.2022 22:02 Відповісти
Суддя патріот. З громадянином білорусії. Як би з українцем, нічого би і не присудив би.
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05.07.2022 18:04 Відповісти
напевне громадянин бєларусі з народження проживає в Одесі
паспорти тільки міняє щоб не служити
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05.07.2022 18:04 Відповісти
В 1999 году такая же парочка получила по 3,5 года реального срока. Дело правда было на Крещатике и их увидел большой чиновник. Говорят на зоне было весело, особенно пацану
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05.07.2022 18:05 Відповісти
І що тут смішного? В тюрмах москальські порядки були і зараз є.Всюди в нас ще до зараз смердить москалями,навіть мислення в людей,ще до зараз подібне до москалів.Тому ми маємо,зараз те,що заслужили.
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05.07.2022 18:09 Відповісти
Ну трахнуться в центре столицы, перед мэрией, на тротуаре, тоже нужно додуматься было. А так безусловно, за что в 2019 году голосовали, то и имеете ребята.
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05.07.2022 18:16 Відповісти
Так в Європі ще не таке знімають привселюдно.Я не голосував за Зеленського і тут він взагалі ні до чого.Ті хто обирав інших президентів,також спокійно може мати москальсько-радянське мислення і навіть спілкується,як вони.
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05.07.2022 18:23 Відповісти
Да, да, Зебил ни причем Разведение войск, сокращение армии на 40 тысяч, разминирование, срусским битум. Это все он не причем В Европе это все постановка, если ты не в курсе и там тоже можно за хулиганку получить хорошо.
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05.07.2022 18:40 Відповісти
Я ж сказав.що за зелених слуг не голосував і постійно критикую їхні рішення.

Такі відео,як Public agent,це постановка,але ж є повно інших і явно не постановка.Я би скинув посилання,але буде бан.Хуліганку то можна отримати,штраф там якийсь,а якщо знімають великі порно студії,то їм можна майже все.
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05.07.2022 18:48 Відповісти
Автобусы это постановка, если что.
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05.07.2022 19:17 Відповісти
Може і якісна постановка. Але на вулицях не постановка. Бо люди по різному реагують. Всіляке є відео.
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05.07.2022 21:27 Відповісти
Мало им в Одессе экстрима от ракетных ударов? Какие-то животные...
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05.07.2022 18:10 Відповісти
Вони місцевих за тварин мають, бо це перед тваринами не соромляться.
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05.07.2022 18:47 Відповісти
один орочий прилет не считается..
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05.07.2022 20:30 Відповісти
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05.07.2022 18:20 Відповісти
Если это подсудное хулиганство, мне можно сразу пожизненое давать без права на апеляцию
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05.07.2022 18:21 Відповісти
Не льсти собі рукамазольник.
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05.07.2022 18:27 Відповісти
Ексгібіціоніст?
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05.07.2022 18:51 Відповісти
Ніби й дурна новина,але))бєларус і українська громадянка,а це тягне на міжнародні відносини)))Кому війна,а кому розкішниця(У випадку бяларуса - пілотка))
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05.07.2022 18:25 Відповісти
Де відео? Без відео не вірю, фейк! Давайте відео 🤣🤣🤣
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05.07.2022 18:26 Відповісти
Що мародеру з Бучі умовно (до речі уроженцю Підіра ) , що ці поїблися теж умовно . Судова рехворма в дії
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05.07.2022 18:31 Відповісти
Судячи з фото шльондра відсмоктала. Ну це сексом можна назвати лише приблизно.
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05.07.2022 18:33 Відповісти
Играла фугу на кожаной флейте.Реминор
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05.07.2022 20:22 Відповісти
Якась нерівноправність... Двоє вчиняють один і той самий "злочин", а покарання різні ! Феміда точно сліпа ! Ще й дурна !...
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05.07.2022 18:36 Відповісти
Им надо было использовать рояль. Это сошло бы за искусство.
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05.07.2022 18:37 Відповісти
не зрозумів, де відео???
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05.07.2022 18:58 Відповісти
А где полное видео сей зрады голышом на морской мине? Без видео не поверю.
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05.07.2022 19:08 Відповісти
Тобто, повістка - це покарання? Цікава ЗЕбільна логіка... Та й карати, як на мене, особливо нема за що - просто трохи неправильно зрозуміли назву )))
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05.07.2022 19:34 Відповісти
Тетка надувная была.Инфа сотка
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05.07.2022 20:20 Відповісти
Як це вже остогидло!

А братчуку написати це як пальці обісцяти собі
"вони вже проходять медкомісію"
**** совок невикорінюється з людей хоч ядерку тут ***** хай розірве небере нічого.
я серйозно прикладом по тій тупій голові приклав би рази три ну скотина навіщо ти знецінюєш військову службу і військовий обовязок
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05.07.2022 20:25 Відповісти
триперный моразм максимум штраф..какой бред
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05.07.2022 20:29 Відповісти
А могли ещё и срок за проституцию впаять
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05.07.2022 22:06 Відповісти
дайте людям потрахатись! Проходьте собi далi.
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05.07.2022 22:25 Відповісти
Ні, такого не буде... "проходьте собі далі" - це тобі на засрашку.
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05.07.2022 23:39 Відповісти
 
 