Суд призначив умовний термін парочці з Одеси, яка публічно займалась сексом на пляжі

Винними у груповому хуліганстві визнав суд громадянина Білорусі та громадянку України, які 11 червня публічно займалися сексом у пляжному кафе Public Beach Club на 12-й станції Великого Фонтану в Одесі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Чоловіку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на рік та шість місяців, замінивши його річним випробувальним терміном, жінці – на рік, з аналогічним випробувальним терміном.

22 червня обидва фігуранти резонансної справи уклали з прокуратурою угоду про визнання провини, попросивши суворо їх не карати.

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Нагадаємо, раніше речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що порушників громадського порядку обдарували повістками у військкомат і вони вже проходять медкомісію. Згодом, однак, з'ясувалося, що чоловік - іноземний громадянин, а жінка не є військовозобов'язаною.