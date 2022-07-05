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Понад 100 особам пред’явлено підозри в колабораційній діяльності, - начальник Головного слідчого управління СБУ Швець

швець

Слідчими Служби безпеки України розслідується більше, ніж 600 проваджень за статтею 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність), понад 100 особам повідомлено про підозру.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

"З них 56 осіб добровільно обійняли посади, пов’язані з виконанням тих чи інших керівних функцій. Наприклад, Сальдо і Стремоусов. Ми знаємо також про окремих осіб, які в Київській області "відзначилися" своєю роботою на агресора. Вони зараз перебувають під вартою, - розповів він. - Після звільнення територій їх було затримано й завдяки місцевому населенню, яке нам допомогло їх викрити, й завдяки інформації, отриманій оперативним шляхом. А подекуди навіть завдяки військовим Російської Федерації, які здають, впізнають, розповідають про їхні дії".

За словами Швеця, колаборанти допомагали росіянам з житлом, харчуванням, паливом, наданням інформації хто і де проживає з правоохоронців, держслужбовців, учасників АТО; порадами, де проживають люди, в яких є значні кошти. Хтось їх проводжав, коли вони залишали захоплені території, а дехто навіть мав намір виїхати з ними в Росію.

Повний текст інтерв’ю з Андрієт Швецем читайте за посиланням.

Автор: 

СБУ (12761) силовики (2512) колабораціонізм (1156) Швець Андрій (5)


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Топ коментарі
+2
А ОП в полном составе вошли в этот список ? Нет?! тогда это фуфло голимое.
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05.07.2022 20:02
+1
СБУ працює. Але головний результат вирок суду і виконання.
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05.07.2022 19:29
+1
Классно объявлять подозрение, тем кто в вне зоны досягаемости . А кто будет коллаборантов на подконтрольной территории ловить?
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05.07.2022 19:35
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От нахера вони нам потрібні?! Послати на одеські пляжі на розмінування!
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05.07.2022 19:23 Відповісти
Очень хороший вариант! Надо бы и этих предателей - коллаборантов "нейтрализовать":

Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
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05.07.2022 20:03 Відповісти
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
мусара в Бурыни которые служили оркам , ни как не наказаны и продолжают кошмарить народ и штрафы выписывать за нарушения высосаные из пальца , для них план по штрафам так и остался главной задачей .
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05.07.2022 19:24 Відповісти
Колоборанти при владі одобряють, бо їх де не чіпають.
Квитки на патріотичний 95ий СБУ'ам відправляють.

п.с. щось давно не видно та не чути банду перєгаворніков...
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05.07.2022 19:27 Відповісти
СБУ працює. Але головний результат вирок суду і виконання.
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05.07.2022 19:29 Відповісти
Та зараз їх усіх затримають, а потім наш шляхетний український суд, як він це вже робив раніше, за зраду Батьківщини випише два роки умовно і без конфіскації майна. Просто зла не вистачає, плюють українцям у душу.
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05.07.2022 19:31 Відповісти
Классно объявлять подозрение, тем кто в вне зоны досягаемости . А кто будет коллаборантов на подконтрольной территории ловить?
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05.07.2022 19:35 Відповісти
А ОП в полном составе вошли в этот список ? Нет?! тогда это фуфло голимое.
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05.07.2022 20:02 Відповісти
Щось СБУ недопрацьовуе, не розбираеться з розповсюджувачами квитків на "Квартал 95", саме там, як мухи на лайно збираються поціновувачі "руськаго міра".
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05.07.2022 20:17 Відповісти
... назвіть героїв і знайдеця багато свідків їхнього героїзму.
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05.07.2022 20:20 Відповісти
І шо далі?
- Відпустять і дадуть два роки умовно як нещодавно меру - колаборанту з Харківщини
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05.07.2022 20:24 Відповісти
А мені, наприклад, цікавіше було б дізнатись про героїчну роль СБУ в захисті Херсону, наприклад. І де зараз ті герої, чи нагороджені за "віддану службу", чи добре почуваються...
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05.07.2022 20:35 Відповісти
Баканов і ОПа на Чонгарі не "спалилися", значить "чиїсь" герої, а розслідувати взагалі не на часі.
А відкритих зрадників-колаборантів віднайти дуже просто, достатньо почитати рашистськім ЗМІ, а судити заочно ще простіше.
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05.07.2022 20:45 Відповісти
лишень 100?
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05.07.2022 20:53 Відповісти
Лишень 600?!!
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05.07.2022 23:19 Відповісти
Сколько завалили? Сколько посадили? А! "Дела" возбудили...
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05.07.2022 22:17 Відповісти
Та Ви що, завалили, посадили ))) а жити за що?
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05.07.2022 23:20 Відповісти
 
 