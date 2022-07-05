Понад 100 особам пред’явлено підозри в колабораційній діяльності, - начальник Головного слідчого управління СБУ Швець
Слідчими Служби безпеки України розслідується більше, ніж 600 проваджень за статтею 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність), понад 100 особам повідомлено про підозру.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.
"З них 56 осіб добровільно обійняли посади, пов’язані з виконанням тих чи інших керівних функцій. Наприклад, Сальдо і Стремоусов. Ми знаємо також про окремих осіб, які в Київській області "відзначилися" своєю роботою на агресора. Вони зараз перебувають під вартою, - розповів він. - Після звільнення територій їх було затримано й завдяки місцевому населенню, яке нам допомогло їх викрити, й завдяки інформації, отриманій оперативним шляхом. А подекуди навіть завдяки військовим Російської Федерації, які здають, впізнають, розповідають про їхні дії".
За словами Швеця, колаборанти допомагали росіянам з житлом, харчуванням, паливом, наданням інформації хто і де проживає з правоохоронців, держслужбовців, учасників АТО; порадами, де проживають люди, в яких є значні кошти. Хтось їх проводжав, коли вони залишали захоплені території, а дехто навіть мав намір виїхати з ними в Росію.
Повний текст інтерв’ю з Андрієт Швецем читайте за посиланням.
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@Vjt3M71hyLgqUCg
мусара в Бурыни которые служили оркам , ни как не наказаны и продолжают кошмарить народ и штрафы выписывать за нарушения высосаные из пальца , для них план по штрафам так и остался главной задачей .
Квитки на патріотичний 95ий СБУ'ам відправляють.
п.с. щось давно не видно та не чути банду перєгаворніков...
- Відпустять і дадуть два роки умовно як нещодавно меру - колаборанту з Харківщини
А відкритих зрадників-колаборантів віднайти дуже просто, достатньо почитати рашистськім ЗМІ, а судити заочно ще простіше.