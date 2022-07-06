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Новини
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"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів, - гендиректор

цигарки

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" підтримує дії українських органів влади щодо відновлення економіки, покращення інвестклімату та умов ведення бізнесу, проте компанія заявила, що за останні кілька місяців стикається з численними необґрунтованими претензіями з боку влади.

"Через зупинку виробництва в Україні ми переорієнтувалися на імпорт та одразу зіткнулися з більш ніж тижневим простоєм нашої продукції на митниці через бюрократичні процедури з розрахунку ПДВ з тютюнових виробів. Потім роботу наших складів було паралізовано фактичними перевірками ДПС з безпідставними звинуваченнями. А будь-яка затримка в реалізації нашої продукції – це втрачений продаж і, відповідно, несплачений акциз, обсяг якого може сягати 100 млн грн щодня", - розповів генеральний директор компанії Максим Барабаш у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що такі затримки особливо дивні в умовах повномасштабного вторгнення РФ, коли країні потрібні гроші через колосальний дефіцит держбюджету.

За словами гендиректора компанії, представники Бюро економічної безпеки (БЕБ) 24 червня прийшли на склад "Філіп Морріс" у Києві для проведення обшуку - невідкладної слідчої дії, яка тривала кілька днів, зокрема під час повітряних тривог.

"На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників БЕБ не було. В результаті було тимчасово вилучено партію цигарок з іноземним маркуванням. Цей товар був зроблений ще до війни для ринку Японії і через очевидні обставини не може бути експортований. Товар законно зберігається на складах", - пояснив Барабаш.

Керівник наголосив, що така ситуація заважає нормальній роботі бізнесу та призводить до недоотримання державою мільйонів гривень податків, а компанія зазнає значних часових витрат "на пояснення очевидних речей".

Інше питання, яке зараз вирішує компанія, - це зникнення з митного складу в одному з аеропортів України великої партії цигарок, які "Філіп Морріс" планувала експортувати до Японії. Наразі компанія з'ясовує, за яких обставин і куди вони зникли, і не виключає, що вкрадені сигарети вже могли з'явитися у продажу на тіньовому ринку.

"Для того, щоб інвесторам було цікаво брати участь в озвучених у Лугано програмах відновлення, влада має зробити конкретні кроки, щоб бізнесу не доводилося стикатися з такими діями представників органів державної влади, з якими ми постійно стикаємося", - констатував Барабаш.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років, є власницею фабрики у Харківській області. На підприємствах компанії до російського вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більш як 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% порівняно з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55, 5%, до 7,79 млрд грн.

Автор: 

цигарки (971) Philip Morris (73)


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Топ коментарі
+20
І шо ми не в НАТО???
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06.07.2022 15:16
+14
Пока не уволят кабмин и не пересажают ОП, а в перспективе и самОго великого, будет идти скрытый саботаж, прикрываясь патриотическими лозунгами и видосиками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:20
+13
Вообщето сигаретный бизнес в Украине ВЕСЬ ПОД КРИМИНАЛИТЕТОМ ИЗ РАШИ.

И именно они гоняют фуры через Закарпатье и коорупционируют высшее руководство Украины ( таможню , погранцов, налоговую, силовиков )
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06.07.2022 15:18
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І шо ми не в НАТО???
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06.07.2022 15:16 Відповісти
та що воні не розуміють війна іде тому доля откату збільшена
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Ага, або зробіть Тищенка дирехтором дирехторі, і всьо буде Ок.
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06.07.2022 23:54 Відповісти
Вообщето сигаретный бизнес в Украине ВЕСЬ ПОД КРИМИНАЛИТЕТОМ ИЗ РАШИ.

И именно они гоняют фуры через Закарпатье и коорупционируют высшее руководство Украины ( таможню , погранцов, налоговую, силовиков )
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Пока не уволят кабмин и не пересажают ОП, а в перспективе и самОго великого, будет идти скрытый саботаж, прикрываясь патриотическими лозунгами и видосиками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:20 Відповісти
не жадничайте, дайте клоунам пару тугриков на будущие выборы
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06.07.2022 15:21 Відповісти
Они их растаскивают по разным норам.
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06.07.2022 15:28 Відповісти
надо делиться, не поделишься - никуда не поедешь, вот у нас БЭБ еще нарисовалось…, какие там тарифы, знаете? то-то...
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06.07.2022 15:23 Відповісти
Отдать все это не делиться
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06.07.2022 18:46 Відповісти
Пропоную - замість купівлі цигарок - переказувати кошти на ЗСУ. І проблем з компанією не буде, і здров'я у людей покращає, і ЗСУ вдячні будуть. Одним "пострілом" - 3-х зайців! Жирно?...Є одна проблема - сили волі у цих людей бракує. А так, робоча схема
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Одні з найбільших платників податків, яких пліснява виживає з України, починаючи з 2019 року.
Активну учась в цьому дійстві приймає кум мервячука, депутат "слуг наріду", холодов.
Кому це вигідно? ...
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06.07.2022 15:25 Відповісти
Черви свою "справу" знають навіть під час війни...Куди б ти не сунувся з проблемою -скрізь тебе зустрічає рило зі знаком запитання в очах.
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06.07.2022 15:26 Відповісти
Может компания, для начала, покинет российский рынок...
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06.07.2022 15:26 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, то вже був такий скандал у 2014. Тоді скандал замяли , напевне за бабло, так як тютюновий бізнес в Україні був і залишається повністю під кацапами. а саме Тедіс -Україна ,ще та компашка кацапських ФСБешних свинособак
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Пора Шмыгаля шмыгальнуть. Под сраку.
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Ця компанія продовжує співпрацювати з рашею? Так а що ж ви хотіли?
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06.07.2022 15:33 Відповісти
Слуги народа хочуть добре їсти на чолі з верховним правителєм...
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06.07.2022 15:35 Відповісти
Высылаю инвестняню *****!
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06.07.2022 15:48 Відповісти
Для инвест няни нужна тоже няня
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06.07.2022 18:47 Відповісти
Тоже мне проблема. забыли занести бубе криворогому и Бене КАЛомойскому по кейсу зеленых шуршиков, и вся проблема за пол часа разрешится.
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06.07.2022 15:55 Відповісти
Видел список крупнейших налогоплательщиков. На первых местах две или даже три иностранных производителей табака. СБУ кажется уже всех поставили на счетчик. Не платишь - спонсор террористов. Но эти акулы им явно не по зубам.
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06.07.2022 15:58 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1544595532928241664 4 ч

Перевёл пацанам из Германии на карту Приватбанка 100евро(пробные). С меня естественно ноль за перевод. Пацаны получили 2680гривен и 12 евро с них забрали за какие-то услуги! https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко превратили Украину в страну https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #Попандопала !
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06.07.2022 15:59 Відповісти
Малий бізнес також "заганяють", блокують податкові накладні...
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06.07.2022 16:30 Відповісти
"На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників БЕБ не було"
До болю чесний.
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06.07.2022 16:31 Відповісти
Наколки патріотичні не зробили , ні ? А даремно . Он люди роблять , чи не люди ? А то таке . Робіть наколки і бізнес піде
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06.07.2022 17:18 Відповісти
"Філіп Морріс" видно не знайшов спільної мови з зеленими "інвест-нянями")
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06.07.2022 17:33 Відповісти
Це вони вміють і *******.
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07.07.2022 01:05 Відповісти
як казав гетьманцев - пора скубти гусаків. Йому та БЕБу пофіг - чи Філіп Моріс, чи Брітіш петроліум. Сьогодні попустили, завтра всі перестануть платити. Головне - ліцо не уроніть.
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07.07.2022 03:39 Відповісти
ФМ ще три роки тому потурили б, але одна проблема - нема нівкого доступу до тютюну, тому і тирять дрібними партіями і перепродують. ФМ вже давно б пішов на добровільне донорство, але є проблема-за хабар в Україні в Америці таки посадять. Он Фірташ аж в Індії дав хабара, індуси признались, дійшло до америкосів і фірташ жде видачі не в Індію а в Штати, бо продукція йде в Америку
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07.07.2022 03:46 Відповісти
 
 