"Філіп Морріс" стикається в Україні з необґрунтованими претензіями з боку держорганів, - гендиректор

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" підтримує дії українських органів влади щодо відновлення економіки, покращення інвестклімату та умов ведення бізнесу, проте компанія заявила, що за останні кілька місяців стикається з численними необґрунтованими претензіями з боку влади.

"Через зупинку виробництва в Україні ми переорієнтувалися на імпорт та одразу зіткнулися з більш ніж тижневим простоєм нашої продукції на митниці через бюрократичні процедури з розрахунку ПДВ з тютюнових виробів. Потім роботу наших складів було паралізовано фактичними перевірками ДПС з безпідставними звинуваченнями. А будь-яка затримка в реалізації нашої продукції – це втрачений продаж і, відповідно, несплачений акциз, обсяг якого може сягати 100 млн грн щодня", - розповів генеральний директор компанії Максим Барабаш у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що такі затримки особливо дивні в умовах повномасштабного вторгнення РФ, коли країні потрібні гроші через колосальний дефіцит держбюджету.

За словами гендиректора компанії, представники Бюро економічної безпеки (БЕБ) 24 червня прийшли на склад "Філіп Морріс" у Києві для проведення обшуку - невідкладної слідчої дії, яка тривала кілька днів, зокрема під час повітряних тривог.

"На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників БЕБ не було. В результаті було тимчасово вилучено партію цигарок з іноземним маркуванням. Цей товар був зроблений ще до війни для ринку Японії і через очевидні обставини не може бути експортований. Товар законно зберігається на складах", - пояснив Барабаш.

Керівник наголосив, що така ситуація заважає нормальній роботі бізнесу та призводить до недоотримання державою мільйонів гривень податків, а компанія зазнає значних часових витрат "на пояснення очевидних речей".

Інше питання, яке зараз вирішує компанія, - це зникнення з митного складу в одному з аеропортів України великої партії цигарок, які "Філіп Морріс" планувала експортувати до Японії. Наразі компанія з'ясовує, за яких обставин і куди вони зникли, і не виключає, що вкрадені сигарети вже могли з'явитися у продажу на тіньовому ринку.

"Для того, щоб інвесторам було цікаво брати участь в озвучених у Лугано програмах відновлення, влада має зробити конкретні кроки, щоб бізнесу не доводилося стикатися з такими діями представників органів державної влади, з якими ми постійно стикаємося", - констатував Барабаш.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років, є власницею фабрики у Харківській області. На підприємствах компанії до російського вторгнення працювали близько 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більш як 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% порівняно з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55, 5%, до 7,79 млрд грн.