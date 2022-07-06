УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11277 відвідувачів онлайн
Новини
5 579 18

НАТО підсилює східний фланг. До Польщі перекидають британський танковий підрозділ, - Блащак

Цього тижня до Польщі для підсилення прибуде танковий підрозділ з Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Kompania brytyjskich czołgów Challenger przybywa do Polski w tym tygodniu w ramach sił sojuszniczego wzmocnienia, wspierając siły 🇬🇧 obecne już na terytorium naszego kraju. To kolejny, mocny dowód wsparcia wschodniej flanki ze strony Brytyjczyków. pic.twitter.com/fofvG03JfY

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022

"Цього тижня британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, які вже присутні в нашій країні. Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша група українських військових прибула на навчання до Великої Британії

Велика Британія (5541) НАТО (6408) Польща (8474) танк (2058)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
06.07.2022 16:07
+9
В этой записи прекрасно все
показати весь коментар
06.07.2022 16:16
+5
https://t.me/Sharpreview/15395 Транспортні судна в порту Балтімор, США, завантажуються зброєю для України по програмі ленд-лізу - інформує блогер Олег Шарп
показати весь коментар
06.07.2022 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Луганщину б підсилити.
показати весь коментар
06.07.2022 16:05 Відповісти
і для чого вони там потрібні? шокований слабкістю та дурістю европейців.замість того щоб витрачати мільярди на вітер (на безглузді переміщення) краще б дали Україні (не зеленському) зброю.
показати весь коментар
06.07.2022 16:11 Відповісти
ага ато зеленський під діван її сховае --- мізків нема і не було
показати весь коментар
06.07.2022 16:35 Відповісти


Польща на днях передала нам 20+ танків, а от куди вони поїдуть вирішить Генштаб.
показати весь коментар
06.07.2022 16:15 Відповісти
Бункєрний абосраний мнагахадовачнік апять всєх пєрєіграл...Лапатнікі-уряяяя...
показати весь коментар
06.07.2022 16:06 Відповісти
Потихеньку, потихеньку кацапам приходить піСТа...
показати весь коментар
06.07.2022 16:06 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 16:07 Відповісти
В этой записи прекрасно все
показати весь коментар
06.07.2022 16:16 Відповісти
sama svoju tupast na pokaz vystavila
показати весь коментар
06.07.2022 16:18 Відповісти
Колись в СРСР анекдот ходив:
- Уважаемый президент США! Вы дохозяйничались до того что у вас негры не доедают! Пожалуйста - присылайте недоеденное ими нам - мы доедим!
показати весь коментар
06.07.2022 16:29 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/15395 Транспортні судна в порту Балтімор, США, завантажуються зброєю для України по програмі ленд-лізу - інформує блогер Олег Шарп
показати весь коментар
06.07.2022 16:15 Відповісти
Якщо по програмі ленд-лізу, то це є дуже добре.
показати весь коментар
06.07.2022 21:18 Відповісти
Але такий, щоб від Мінська і до самих окраїн міг дістати.
показати весь коментар
06.07.2022 16:23 Відповісти
Потім ще 2-3 дні і вони вже біля Донецька
показати весь коментар
06.07.2022 17:00 Відповісти
POV: (не сприймати як "зрадную зрадоньку"!😉), суто моя думка: "колективний захід" хоче щоб "расєйській мєдьвєдь-шатун" обломав об Україну усі свої гнилі зуби, і потім захід методично прикінчить цю рашистську потвору - повільно але безповоротньо, увівши експедиційний корпус об'єднаних сил NATO на територію параші(і та не зможе вже НІЧОГО вдіяти -навіть "рипнутись") типу - заради "запобігання гуманітарної катастрофи" і бла-бла-***... Як би нам не було трохи образливо - та "колективний захід" використовує зараз нашу країну як "таран"(як і ми своєю чергою використовуємо усі ті життєво важливі ресурси що він нам надає), в них не вистачило мужності НАПРЯМУ кинути виклик *****, вони зробили те "проксі"-способом. Якби це було не так - наше небо було б зараз повністю закрите силами їх ППО-ПРО, наші морські акваторії патрулювали б зараз краблі НАТО, а орки підібгавши свої хвости вийшли б у свій"запарєбрік". Але як то кажуть: маємо шо маємо😏 Може воно й на краще: після нашої Перемоги над *********** ми остаточно оформимо свою СВІТОВУ СУБ'ЄКТНІСТЬ, створимо нову безпекову архітектуру по периметру своїх кордонів і можливо станемо одими із основоположників нових союзів та альянсів. Що не робиться - ВСЕ НА КРАЩЕ!
показати весь коментар
06.07.2022 17:02 Відповісти
використовує зараз нашу країну як "таран"

a zachem im eto ? ani bi i tak mogli "zadushitj" parashu bez voini pri zhelanii - edinstvennoe shto eto zanjalo bi ljet 10.
vse garazdo prosche - oni vam pomogajut tak kak e dolja atvetsvennosti na nih. vse.
показати весь коментар
06.07.2022 17:58 Відповісти
значить шо лукашисти з картою бігають біля наших кордонів
показати весь коментар
06.07.2022 19:05 Відповісти
💯
показати весь коментар
06.07.2022 22:27 Відповісти
 
 