НАТО підсилює східний фланг. До Польщі перекидають британський танковий підрозділ, - Блащак
Цього тижня до Польщі для підсилення прибуде танковий підрозділ з Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Kompania brytyjskich czołgów Challenger przybywa do Polski w tym tygodniu w ramach sił sojuszniczego wzmocnienia, wspierając siły 🇬🇧 obecne już na terytorium naszego kraju. To kolejny, mocny dowód wsparcia wschodniej flanki ze strony Brytyjczyków. pic.twitter.com/fofvG03JfY— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022
"Цього тижня британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, які вже присутні в нашій країні. Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Валерий К #448385
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+9 Vadim Dumij
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+5 Ан Мур
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Польща на днях передала нам 20+ танків, а от куди вони поїдуть вирішить Генштаб.
- Уважаемый президент США! Вы дохозяйничались до того что у вас негры не доедают! Пожалуйста - присылайте недоеденное ими нам - мы доедим!
a zachem im eto ? ani bi i tak mogli "zadushitj" parashu bez voini pri zhelanii - edinstvennoe shto eto zanjalo bi ljet 10.
vse garazdo prosche - oni vam pomogajut tak kak e dolja atvetsvennosti na nih. vse.