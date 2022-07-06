НАТО підсилює східний фланг. До Польщі перекидають британський танковий підрозділ, - Блащак

Цього тижня до Польщі для підсилення прибуде танковий підрозділ з Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Kompania brytyjskich czołgów Challenger przybywa do Polski w tym tygodniu w ramach sił sojuszniczego wzmocnienia, wspierając siły 🇬🇧 obecne już na terytorium naszego kraju. To kolejny, mocny dowód wsparcia wschodniej flanki ze strony Brytyjczyków. pic.twitter.com/fofvG03JfY — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 6, 2022

"Цього тижня британський танковий підрозділ Challenger прибуває до Польщі з метою підкріплення сил союзників, які вже присутні в нашій країні. Це ще один вагомий доказ британської підтримки східного флангу", - йдеться у повідомленні.



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