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Перша група українських військових прибула на навчання до Великої Британії

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Перша група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії. Навчання триватиме кілька тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

Українські солдати пройдуть курс, заснований на базовому військовому вишколі Великої Британії.

Він містить вогневу підготовку, першу допомогу на полі бою, польову виучку, тактику патрулювання і навчання законам збройних конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол Брінк

Автор: 

Велика Британія (5539) військові навчання (2775) Воллес (217)


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Бритам-черговий респект...
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06.07.2022 06:58 Відповісти
Справи йдуть вгору. Недарма Борис говорив, що можуть одномоментно 10 тис. вояків готувати. А це вони вміють.
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06.07.2022 07:04 Відповісти
10т кожні 120 днів - Борис Джонсон. 5-7 днів без "зниження якості" - Малярша. Тут коменти зайві.
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06.07.2022 09:15 Відповісти
Чудово.
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06.07.2022 07:15 Відповісти
Ето жє полноє НАТО
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06.07.2022 07:23 Відповісти
Спасибо!
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06.07.2022 07:32 Відповісти
Я думаю, что наших воинов будут обучать не общевойсковой подготовке, а управлением новым оружием, которое вскоре нам передадут.
Спасибо, Британия, Ты наш надежный союзник !
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06.07.2022 07:39 Відповісти
Вже світилася у навчанні L118/L119.
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06.07.2022 07:54 Відповісти
 
 