Перша група українських військових прибула на навчання до Великої Британії
Перша група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії. Навчання триватиме кілька тижнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.
Українські солдати пройдуть курс, заснований на базовому військовому вишколі Великої Британії.
Він містить вогневу підготовку, першу допомогу на полі бою, польову виучку, тактику патрулювання і навчання законам збройних конфліктів.
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