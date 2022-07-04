У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол Брінк

У Пентагоні обговорюють плани з навчань українських військовослужбовців.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щойно повернулася з Вашингтона, тому що державний секретар збирав усіх послів для консультацій - ми робимо це щороку, - і я скористалася цією нагодою, щоб порадитися з ним, з лідерами у Пентагоні, Білому домі та Конгресі", - розповіла дипломат.

Брінк зазначила, що у столиці США працюють над тим, щоб надавати Україні більше допомоги і швидше, щоб допомагати на лінії фронту. Крім того, посол зауважила, що у Вашингтоні обговорюється плани навчань українських військових, щоб підтримати Україну у боротьбі зараз та в майбутньому.

"Я не можу назвати точну цифру чи план, але можу сказати, що я говорила про це з високопосадовцями з Пентагону", - додала вона.

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