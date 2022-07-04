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Новини Війна
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У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол Брінк

буча,брінк

У Пентагоні обговорюють плани з навчань українських військовослужбовців.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я щойно повернулася з Вашингтона, тому що державний секретар збирав усіх послів для консультацій - ми робимо це щороку, - і я скористалася цією нагодою, щоб порадитися з ним, з лідерами у Пентагоні, Білому домі та Конгресі", - розповіла дипломат.

Брінк зазначила, що у столиці США працюють над тим, щоб надавати Україні більше допомоги і швидше, щоб допомагати на лінії фронту. Крім того, посол зауважила, що у Вашингтоні обговорюється плани навчань українських військових, щоб підтримати Україну у боротьбі зараз та в майбутньому.

"Я не можу назвати точну цифру чи план, але можу сказати, що я говорила про це з високопосадовцями з Пентагону", - додала вона.

Читайте: Посол США в Україні Брінк відвідала Вашингтон для координації наступних кроків

Автор: 

США (22665) військові навчання (2775) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+5
готуйте пілотів на ф-16/15!!!
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04.07.2022 17:26
+3
Давайте швидше перейдемо від планів до факту!
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04.07.2022 17:29
+3
Було б добре аби ще й А-10.
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04.07.2022 17:32
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готуйте пілотів на ф-16/15!!!
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04.07.2022 17:26 Відповісти
вже готують
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04.07.2022 17:32 Відповісти
Було б добре аби ще й А-10.
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04.07.2022 17:32 Відповісти
А10, против противника у которого есть куча пзрк, такая себе история.
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04.07.2022 17:47 Відповісти
Така ж "історія" як із су25, які час від часу носять стимулятори доброї волі і кидають їх куди треба.
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04.07.2022 17:58 Відповісти
А-10 Штаты будут менять, было бы неплохо Бородавочников.
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04.07.2022 18:11 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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04.07.2022 17:26 Відповісти
От би Україна так обговорювала плани підписання Будапешського меморандуму... Треба вчитись!...
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04.07.2022 17:29 Відповісти
Давайте швидше перейдемо від планів до факту!
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04.07.2022 17:29 Відповісти
Коли американці кажуть, що обговорюють плани, розуміти це треба в найширшому значенні.
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04.07.2022 17:53 Відповісти
HAPPY INDEPENDENCE DAY !
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04.07.2022 17:51 Відповісти
Дякую! Дуже дякую! А ми, вам, якщо захочете, переасфальтуємо ваші дороги... за ваші гроші...
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04.07.2022 18:02 Відповісти
З нашими приписками в них не вистачить грошей )
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04.07.2022 18:05 Відповісти
ПРОСТО ЦІКАВО.
А У США Є ПЛАН НАВЧИТИ ЧИ ВІДУЧИТИ Зе ВЛАДУ НЕ КРАСТИ ГРОЩІ З БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ?
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04.07.2022 18:29 Відповісти
А чого ж тоді Коломойський ховається від американського правосуддя ?
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04.07.2022 22:01 Відповісти
 
 