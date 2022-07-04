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Новости Война
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В США обсуждают планы по обучению украинских военных, - посол Бринк

буча,брінк

В Пентагоне обсуждают планы по обучению украинских военнослужащих.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я только что вернулась из Вашингтона, потому что государственный секретарь собирал всех послов для консультаций - мы делаем это ежегодно, - и я воспользовалась этой возможностью, чтобы посоветоваться с ним, с лидерами в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе", - рассказала дипломат.

Бринк отметила, что в столице США работают над тем, чтобы оказывать Украине больше помощи и быстрее, чтобы помогать на линии фронта. Кроме того, посол отметила, что в Вашингтоне обсуждается планы учений украинских военных, чтобы поддержать Украину в борьбе сейчас и в будущем.

"Я не могу назвать точную цифру или план, но могу сказать, что я говорила об этом с чиновниками из Пентагона", - добавила она.

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США (26528) военные учения (3457) Бринк Бриджит (185)


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Топ комментарии
+5
готуйте пілотів на ф-16/15!!!
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04.07.2022 17:26
+3
Давайте швидше перейдемо від планів до факту!
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04.07.2022 17:29
+3
Було б добре аби ще й А-10.
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04.07.2022 17:32
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готуйте пілотів на ф-16/15!!!
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04.07.2022 17:26 Ответить
вже готують
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04.07.2022 17:32 Ответить
Було б добре аби ще й А-10.
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04.07.2022 17:32 Ответить
А10, против противника у которого есть куча пзрк, такая себе история.
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04.07.2022 17:47 Ответить
Така ж "історія" як із су25, які час від часу носять стимулятори доброї волі і кидають їх куди треба.
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04.07.2022 17:58 Ответить
А-10 Штаты будут менять, было бы неплохо Бородавочников.
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04.07.2022 18:11 Ответить
Амерам-черговий респект...
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04.07.2022 17:26 Ответить
От би Україна так обговорювала плани підписання Будапешського меморандуму... Треба вчитись!...
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04.07.2022 17:29 Ответить
Давайте швидше перейдемо від планів до факту!
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04.07.2022 17:29 Ответить
Коли американці кажуть, що обговорюють плани, розуміти це треба в найширшому значенні.
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04.07.2022 17:53 Ответить
HAPPY INDEPENDENCE DAY !
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04.07.2022 17:51 Ответить
Дякую! Дуже дякую! А ми, вам, якщо захочете, переасфальтуємо ваші дороги... за ваші гроші...
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04.07.2022 18:02 Ответить
З нашими приписками в них не вистачить грошей )
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04.07.2022 18:05 Ответить
ПРОСТО ЦІКАВО.
А У США Є ПЛАН НАВЧИТИ ЧИ ВІДУЧИТИ Зе ВЛАДУ НЕ КРАСТИ ГРОЩІ З БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ?
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04.07.2022 18:29 Ответить
А чого ж тоді Коломойський ховається від американського правосуддя ?
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04.07.2022 22:01 Ответить
 
 