В США обсуждают планы по обучению украинских военных, - посол Бринк

В Пентагоне обсуждают планы по обучению украинских военнослужащих.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я только что вернулась из Вашингтона, потому что государственный секретарь собирал всех послов для консультаций - мы делаем это ежегодно, - и я воспользовалась этой возможностью, чтобы посоветоваться с ним, с лидерами в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе", - рассказала дипломат.

Бринк отметила, что в столице США работают над тем, чтобы оказывать Украине больше помощи и быстрее, чтобы помогать на линии фронта. Кроме того, посол отметила, что в Вашингтоне обсуждается планы учений украинских военных, чтобы поддержать Украину в борьбе сейчас и в будущем.

"Я не могу назвать точную цифру или план, но могу сказать, что я говорила об этом с чиновниками из Пентагона", - добавила она.

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