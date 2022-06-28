Британский проект по подготовке военных ВСУ уже работает, - Резников

С апреля тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли за границей подготовку к применению вооружений и военной техники иностранного производства.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на вооружение нашей армии поступает современная мощная техника и оружие. О которой еще несколько месяцев назад мы могли только мечтать. Она казалась недостижимой. Как когда-то Stinger, Javelin, NLAW, которые уже стали привычным оружием для наших защитников и защитниц. Наши партнеры оказывают нам важнейшую поддержку не только в политическом, дипломатическом и военно-техническом направлениях. Важной составляющей является обучение наших военнослужащих", - подчеркнул Резников.

По его словам, основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению: артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных; реактивных систем залпового огня; средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной; средств противовоздушной обороны; разных видов колесной и гусеничной техники; систем разминирования, в том числе подводного; различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного.

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Резников сообщил, что с апреля подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом прошли тысячи военнослужащих ВСУ. На сегодняшний день они уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь' и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин: М113, F1 Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

Министр обороны отметил, что процесс подготовки украинских военных продолжается.

"Наши партнеры продолжают подготовку личного состава ВСУ. Сейчас следующие украинские военные приобретают азы по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II. Продолжается обучение по управлению: самоходных зенитных установок "Гепард 1A2ˮ; минных тральщиков класса Sundown; экипажей БТР VAB, БМП M80-A", - сообщил Резников.

Он добавил, что учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Кроме того, на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ. На обучение уже приехали первые несколько сотен военных. В целом, проект рассчитан на подготовку "не одной тысячи" украинских военнослужащих.

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Резников подчеркнул, что ВСУ учатся быстро и заверил, что так же быстро украинские военные овладеют авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения.

"Любое оружие в руках наших воинов становится еще более эффективным. Мы выгоним террориста-оккупанта с нашей земли. Победа за нами", - убежден Резников.