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Британский проект по подготовке военных ВСУ уже работает, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

С апреля тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли за границей подготовку к применению вооружений и военной техники иностранного производства.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на вооружение нашей армии поступает современная мощная техника и оружие. О которой еще несколько месяцев назад мы могли только мечтать. Она казалась недостижимой. Как когда-то Stinger, Javelin, NLAW, которые уже стали привычным оружием для наших защитников и защитниц. Наши партнеры оказывают нам важнейшую поддержку не только в политическом, дипломатическом и военно-техническом направлениях. Важной составляющей является обучение наших военнослужащих", - подчеркнул Резников.

По его словам, основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению: артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных; реактивных систем залпового огня; средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной; средств противовоздушной обороны; разных видов колесной и гусеничной техники; систем разминирования, в том числе подводного; различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного.

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Резников сообщил, что с апреля подготовку к применению и эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства за рубежом прошли тысячи военнослужащих ВСУ. На сегодняшний день они уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь' и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также значительное количество боевых бронированных машин: М113, F1 Senator, Mastiff, Husky и Wolfhound.

Министр обороны отметил, что процесс подготовки украинских военных продолжается.

"Наши партнеры продолжают подготовку личного состава ВСУ. Сейчас следующие украинские военные приобретают азы по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II. Продолжается обучение по управлению: самоходных зенитных установок "Гепард 1A2ˮ; минных тральщиков класса Sundown; экипажей БТР VAB, БМП M80-A", - сообщил Резников.

Он добавил, что учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Кроме того, на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ. На обучение уже приехали первые несколько сотен военных. В целом, проект рассчитан на подготовку "не одной тысячи" украинских военнослужащих.

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Резников подчеркнул, что ВСУ учатся быстро и заверил, что так же быстро украинские военные овладеют авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения.

"Любое оружие в руках наших воинов становится еще более эффективным. Мы выгоним террориста-оккупанта с нашей земли. Победа за нами", - убежден Резников.
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Топ комментарии
+20
Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:49
+20
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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28.06.2022 21:50
+16
Ось приклад того як один народ допомогає іншому, а не дебільні казочки про, так звані, братні народи!
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28.06.2022 21:53
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Правила форума Совет форумчан
Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:49 Ответить
Меньше слов больше результата ‼️Слишком длинный 👅 у буданова и у резникова полезные идиоты или на рашистов работают
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28.06.2022 22:24 Ответить
Стаття про що - про допомогу Європи і бритів зокрема.
Стаття яка - максимально позитивна.
Але максисальну кількість лайків поки отримує зрадойобський висєр про Рєзнікова.
І це логічно, томущо мудрий український нарід!
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28.06.2022 23:49 Ответить
Цікаво чи є хоча б щось що ций Резніков не розпатякав?
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28.06.2022 21:50 Ответить
Резников один из величайших полководцев👍❗
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28.06.2022 22:06 Ответить
Да не! Величайший это Пеця Иловайский с его и ***** "зеленым коридором".
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29.06.2022 07:55 Ответить
Якщо говорить то це означає що вже можна. У мене до нього немає претензій, він добре робить свою роботу.
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28.06.2022 22:15 Ответить
он отлично готовился к обороне. шашлык, асфальт, лыжи
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28.06.2022 22:45 Ответить
Ці питання в мене до Зе. Ви нагадуєте ботів, замість конструктива у вас методичка. Все буде Україна.
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29.06.2022 00:07 Ответить
Боже. Скільки ще вас таких? ...😢
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28.06.2022 23:57 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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28.06.2022 21:50 Ответить
Зауважте - там говориться не лише про британців!
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29.06.2022 01:38 Ответить
Ось приклад того як один народ допомогає іншому, а не дебільні казочки про, так звані, братні народи!
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28.06.2022 21:53 Ответить
Було б ще чим по маацкве шваркнути.
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28.06.2022 21:59 Ответить
Буде чим шваркнути ,Байден підписав указ про передачу нам залпових систем середньої дальності і дальності стрілянини на 300 миль.
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28.06.2022 22:06 Ответить
Мова йшла про ПВО
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28.06.2022 22:09 Ответить
Eto xoroso,soldati naucitsia vojevat NATO texnikoj.Tam i uslovija jest instruktora poligoni gde mozno realno nauctisia.Konecno mesiac eto malo,no luce cem potom po instrukcije streliat.Sovetskoje oruzyje nado meniat,na tepersnix vremion
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28.06.2022 22:14 Ответить
наша армія перетворюється на армію якихось піратів - техніка різних країн, виробників, підготовка в десятках країнах різним способом убивств.

Монстри війни блд..
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28.06.2022 22:25 Ответить
і в них все теоретичне, а в нас практичне застосування. Потім будемо все НАТО вчити
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28.06.2022 22:37 Ответить
Наведи мені приклад країни, окрім Московії, яка має на озброєнні техніку, виготовлену лише в одній країні!
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29.06.2022 01:53 Ответить
Яка така "наша армія", ПДРСе кацапський? Твоя армія це *********** орда-вермахт .
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29.06.2022 07:59 Ответить
Дегенерат, пшел на хрен рашистская подстилка‼️
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28.06.2022 22:29 Ответить
Скоро наші воїни будуть на рівні космосу. Вони будуть профі взагалі з усіх видів зброї як країн Заходу так і СРСР. Поки найбільше пощастило артилеристам та протитанкістам, а скоро пощастить ще й зенітникам. Впевнений, що й наші льотчики і танкісти теж найкращі на світі. Було б знаряддя.
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28.06.2022 22:32 Ответить
Не болтай! Ты же военный!
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28.06.2022 22:58 Ответить
Чекаю, коли почнеться обіцяна Джонсонюком підготовка наших армійців, коли кожні 120 днів будуть готуватись до 10 тисяч бійців. Тобто за рік - 30 тисяч хлопців, навчених веденню бойових дій за ліпшими стандартами військ НАТО! Ці навчання, поєднані з практикою реальних бойових дій з москалями, на виході дасть одну з найліпших армій у світі!

Ну і пора вже починати вчити наших льотчиків на F-15 i F-16, зважаючи, що процес займе щонайменьше 5-6 місяців!
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29.06.2022 01:51 Ответить
Льотчики вже вчаться...😔
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29.06.2022 03:48 Ответить
.. і слава Богу резніков про це не дзвонить.
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29.06.2022 07:26 Ответить
Тільки ******* совковим смершем гавкають та пердять, що хтось там щось "разболтал", як от зараз Рєзніков. Геть не розуміють, НКВДешні придурки, що при ******** методах розвідки інформація, яку надає Рєзніков, ніякою таємницею для кацапів не є. А якщо зауважити, що оточення ЗЕлупи Боневтіка суцільні ФСБ та ГРУшні агенти, то ... А якщо додати, що в Україні існує потужна 5-та колона, яку по суті спецслужби не чіпають (разове висмикування агентів показник), то взагалі про які секрети можна говорити.
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29.06.2022 08:08 Ответить
 
 