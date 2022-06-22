РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3976 посетителей онлайн
Новости За рубежом
11 454 22
ракеты (2695) Россия (91187) военные учения (3277) Эстония (1156)

Россия имитировала ракетные удары по странам Балтии, - минобороны Эстонии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

Россия во время военных учений провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.

Об этом заявили источники в НАТО, информацию подтвердил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Кроме того, российские вертолеты нарушили воздушную границу стран Балтии. Таких инцидентов было несколько, отметил Салм, уточнив, что "вертолет случайно границу не пересекает". Согласно источникам НАТО, россияне отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию "очень серьезной". По словам представителя министерства, последние действия и заявления России свидетельствуют о том, что она не считает, что "Эстония заслуживает независимости".

Читайте: МИД Эстонии вызвал российского посла для вручения ноты о нарушении воздушной границы

На саммите НАТО, который состоится 29-30 июня в Мадриде, Альянс планирует принять конкретные решения по укреплению балтийской обороны.

21 июня о нарушении воздушного пространства заявили также в министерстве иностранных дел Эстонии. Принадлежащий России вертолет Ми-8 18 июня пересек границу и находился в небе Эстонии примерно две минуты. В МИДе инцидент назвали "крайне серьезным", что вызывает "дополнительную напряженность".

Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Бикує кацапня. Поки пиз... (звізди) не отримає...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:46
+15
Потрібно було збити той каZZаполіт нахій, і сказати що то також навчання були
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:46
+14
и о погоде !! ))))
///
Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))

Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.

Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До 29 червня ще тиждень(аби непізно.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:44 Ответить
Пеерепрошую, а чому 29 червня, а не, наприклад, 28 червня?
показать весь комментарий
22.06.2022 14:07 Ответить
а спробуй прочитати не тільки заголовок і зразу все зрозумієш.
показать весь комментарий
22.06.2022 15:09 Ответить
Нехай спробують. Одразу в мокшу прилетить.
Знищити моску і підер - все , роіські нема.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:45 Ответить
Не... не прилетит, будет вторая серия, ой это не мы, нас там нет, а вертолет в любом магазине можно купить!!! А эстонцы прохавают, и выразят глубокую озабоченность!!! Просто если бы хотели уже сбили бы, а так... треп один!!!
показать весь комментарий
22.06.2022 13:54 Ответить
Провокації вони на те і є провокації ...
показать весь комментарий
22.06.2022 14:07 Ответить
Сами по себе нарушения воздушного пространства это более-менее обыденное дело и всё, что залетает, просто так не сбивают сходу.
показать весь комментарий
22.06.2022 14:49 Ответить
Потрібно було збити той каZZаполіт нахій, і сказати що то також навчання були
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:46 Ответить
Бикує кацапня. Поки пиз... (звізди) не отримає...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:46 Ответить
и о погоде !! ))))
///
Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))

Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.

Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:49 Ответить
nu shto zhe....pustj streljajut. ili ani dumali shto mi izpugaemsa i budemo prositi poshadi ?
показать весь комментарий
22.06.2022 13:49 Ответить
Когда у дурака есть стеклянный хер, но его обязательно сломает.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:52 Ответить
Неправильно!!! Или потеряет, или сломает и порежется!!! Вот как правильно!!!
показать весь комментарий
22.06.2022 13:56 Ответить
Як можна імітувати ракетний удар ??
показать весь комментарий
22.06.2022 14:08 Ответить
Нехай віртуально подрочать.
Їм влаштують безполітну зону до Уралу.
показать весь комментарий
22.06.2022 14:11 Ответить
В ответ можно схлопотать имитацию атаки по России.
Если бы вертолёт Ми-8 приземлился без хвоста - сразу прозрели бы.
Тэги: жёсткая посадка, твёрдый грунт, тяжелее воздуха.
показать весь комментарий
22.06.2022 14:17 Ответить
Пусть лезет. Узнаёт что русня умирает не только в Украине.
показать весь комментарий
22.06.2022 14:47 Ответить
(одобрительно):
Хорошо хорохорится Расея, убедительно так!
(ржет)
показать весь комментарий
22.06.2022 14:58 Ответить
iмiтуй не iмiтуй все равно получишь х...й
показать весь комментарий
22.06.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 16:07 Ответить
Нічого час це самий надійний помічник.Через півроку снігом топити будуть і їм же запивати орки фашиські.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:53 Ответить
 
 