Россия имитировала ракетные удары по странам Балтии, - минобороны Эстонии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия во время военных учений провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.
Об этом заявили источники в НАТО, информацию подтвердил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Кроме того, российские вертолеты нарушили воздушную границу стран Балтии. Таких инцидентов было несколько, отметил Салм, уточнив, что "вертолет случайно границу не пересекает". Согласно источникам НАТО, россияне отрабатывали атаку.
Министерство обороны Эстонии считает ситуацию "очень серьезной". По словам представителя министерства, последние действия и заявления России свидетельствуют о том, что она не считает, что "Эстония заслуживает независимости".
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На саммите НАТО, который состоится 29-30 июня в Мадриде, Альянс планирует принять конкретные решения по укреплению балтийской обороны.
21 июня о нарушении воздушного пространства заявили также в министерстве иностранных дел Эстонии. Принадлежащий России вертолет Ми-8 18 июня пересек границу и находился в небе Эстонии примерно две минуты. В МИДе инцидент назвали "крайне серьезным", что вызывает "дополнительную напряженность".
Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства.
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Знищити моску і підер - все , роіські нема.
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
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Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))
Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.
Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.
К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
https://censor.net/ua/video_news/3349469/ochen_ynteresno_ona_vnyz_padaet_pzdets_nevdalyyi_zapusk_rosiyiskoyi_krylatoyi_rakety_z_bilgorodskoyi
Їм влаштують безполітну зону до Уралу.
Если бы вертолёт Ми-8 приземлился без хвоста - сразу прозрели бы.
Тэги: жёсткая посадка, твёрдый грунт, тяжелее воздуха.
Хорошо хорохорится Расея, убедительно так!
(ржет)