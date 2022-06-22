Росія імітувала ракетні удари по країнах Балтії, - міноборони Естонії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія під час військових навчань здійснила імітацію ракетних ударів по Естонії та інших країнах Балтії.
Про це заявили джерела в НАТО, інформацію підтвердив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Крім того, російські гелікоптери порушили повітряний кордон країн Балтії. Таких інцидентів було кілька, зазначив Салм, наголосивши, що "вертоліт випадково кордону не перетинає". Згідно з джерелами НАТО, росіяни відпрацьовували атаку.
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію "дуже серйозною". За словами представника міністерства, останні дії та заяви Росії свідчать про те, що вона не вважає, що "Естонія заслуговує на незалежність".
На саміті НАТО, який відбудеться 29–30 червня в Мадриді, Альянс планує ухвалити конкретні рішення щодо зміцнення балтійської оборони.
21 червня про порушення повітряного простору заявили також у міністерстві закордонних справ Естонії. Вертоліт Мі-8, який належить Росії, 18 червня перетнув кордон і перебував у небі Естонії приблизно дві хвилини. У МЗС інцидент назвали "вкрай серйозним", що викликає "додаткову напруженість".
Міністерство вручило послу Росії ноту протесту, повідомила пресслужба відомства.
Будь ласка, зачекайте...
Знищити моску і підер - все , роіські нема.
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
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Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))
Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.
Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.
К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
https://censor.net/ua/video_news/3349469/ochen_ynteresno_ona_vnyz_padaet_pzdets_nevdalyyi_zapusk_rosiyiskoyi_krylatoyi_rakety_z_bilgorodskoyi
Їм влаштують безполітну зону до Уралу.
Если бы вертолёт Ми-8 приземлился без хвоста - сразу прозрели бы.
Тэги: жёсткая посадка, твёрдый грунт, тяжелее воздуха.
Хорошо хорохорится Расея, убедительно так!
(ржет)