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Новини За кордоном
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ракети (2755) Росія (47112) військові навчання (2582) Естонія (1027)

Росія імітувала ракетні удари по країнах Балтії, - міноборони Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Росія під час військових навчань здійснила імітацію ракетних ударів по Естонії та інших країнах Балтії.

Про це заявили джерела в НАТО, інформацію підтвердив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Крім того, російські гелікоптери порушили повітряний кордон країн Балтії. Таких інцидентів було кілька, зазначив Салм, наголосивши, що "вертоліт випадково кордону не перетинає". Згідно з джерелами НАТО, росіяни відпрацьовували атаку.

Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію "дуже серйозною". За словами представника міністерства, останні дії та заяви Росії свідчать про те, що вона не вважає, що "Естонія заслуговує на незалежність".

Читайте: МЗС Естонії викликало російського посла для вручення ноти про порушення повітряного кордону

На саміті НАТО, який відбудеться 29–30 червня в Мадриді, Альянс планує ухвалити конкретні рішення щодо зміцнення балтійської оборони.

21 червня про порушення повітряного простору заявили також у міністерстві закордонних справ Естонії. Вертоліт Мі-8, який належить Росії, 18 червня перетнув кордон і перебував у небі Естонії приблизно дві хвилини. У МЗС інцидент назвали "вкрай серйозним", що викликає "додаткову напруженість".

Міністерство вручило послу Росії ноту протесту, повідомила пресслужба відомства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Бикує кацапня. Поки пиз... (звізди) не отримає...
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22.06.2022 13:46
+15
Потрібно було збити той каZZаполіт нахій, і сказати що то також навчання були
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
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22.06.2022 13:46
+14
и о погоде !! ))))
///
Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))

Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.

Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
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22.06.2022 13:49
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До 29 червня ще тиждень(аби непізно.
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22.06.2022 13:44 Відповісти
Пеерепрошую, а чому 29 червня, а не, наприклад, 28 червня?
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22.06.2022 14:07 Відповісти
а спробуй прочитати не тільки заголовок і зразу все зрозумієш.
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22.06.2022 15:09 Відповісти
Нехай спробують. Одразу в мокшу прилетить.
Знищити моску і підер - все , роіські нема.
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22.06.2022 13:45 Відповісти
Не... не прилетит, будет вторая серия, ой это не мы, нас там нет, а вертолет в любом магазине можно купить!!! А эстонцы прохавают, и выразят глубокую озабоченность!!! Просто если бы хотели уже сбили бы, а так... треп один!!!
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22.06.2022 13:54 Відповісти
Провокації вони на те і є провокації ...
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22.06.2022 14:07 Відповісти
Сами по себе нарушения воздушного пространства это более-менее обыденное дело и всё, что залетает, просто так не сбивают сходу.
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22.06.2022 14:49 Відповісти
Потрібно було збити той каZZаполіт нахій, і сказати що то також навчання були
Або що вони самі ж себе при навчаннях збили.
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22.06.2022 13:46 Відповісти
Бикує кацапня. Поки пиз... (звізди) не отримає...
показати весь коментар
22.06.2022 13:46 Відповісти
и о погоде !! ))))
///
Самолеты рф... чё-то пропадают и пропадают... в Якутии ))))

Самолет Ан-30 в среду, 22 июня, пропал с радаров в Якутии, на его борту пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Самолет должен был прибыть в аэропорт «Оленек», однако воздушное судно не произвело посадку. За 30 км от воздушной гавани Ан-30 пропал с радаров. Отмечается, что на борту воздушного судна также было 6,3 т груза.

Днем ранее в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

К поисковым мероприятиям были привлечены самолет Ан-26 авиакомпании с тремя спасателями на борту, а также вертолет Ми-8.
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22.06.2022 13:49 Відповісти
nu shto zhe....pustj streljajut. ili ani dumali shto mi izpugaemsa i budemo prositi poshadi ?
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22.06.2022 13:49 Відповісти
Когда у дурака есть стеклянный хер, но его обязательно сломает.
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22.06.2022 13:52 Відповісти
Неправильно!!! Или потеряет, или сломает и порежется!!! Вот как правильно!!!
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22.06.2022 13:56 Відповісти
Як можна імітувати ракетний удар ??
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22.06.2022 14:08 Відповісти
Нехай віртуально подрочать.
Їм влаштують безполітну зону до Уралу.
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22.06.2022 14:11 Відповісти
В ответ можно схлопотать имитацию атаки по России.
Если бы вертолёт Ми-8 приземлился без хвоста - сразу прозрели бы.
Тэги: жёсткая посадка, твёрдый грунт, тяжелее воздуха.
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22.06.2022 14:17 Відповісти
Пусть лезет. Узнаёт что русня умирает не только в Украине.
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22.06.2022 14:47 Відповісти
(одобрительно):
Хорошо хорохорится Расея, убедительно так!
(ржет)
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22.06.2022 14:58 Відповісти
iмiтуй не iмiтуй все равно получишь х...й
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22.06.2022 15:26 Відповісти
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22.06.2022 16:07 Відповісти
Нічого час це самий надійний помічник.Через півроку снігом топити будуть і їм же запивати орки фашиські.
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22.06.2022 16:53 Відповісти
 
 