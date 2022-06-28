Украина законтрактовала десятки "Байрактаров", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Baykar Makin, производитель байрактаров, передает уже второй раз своих "птичек" ВСУ совершенно бесплатно.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что ВСУ получили первые байрактары еще в июле 2021 года.
"В том же году достигнуты принципиальные договоренности о строительстве совместного завода по производству байрактаров в Украине. В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - отметил Резников.
"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников", - подчеркнул глава Минобороны.
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Потрібно говорити у десять разів БІЛЬШЕ!
Так - це особисто для Притули - вкласти з"єконмлені зібрані кошти у цей завод - буде трійна вигода !
Тільки тре прослідкувати - щоб не розікрали ...
- зазвичай контракти такого роду секретні, особливо у період війни
інша справа підприємство під землею. Байрактар це гарна і суперська зброя
Війна війною, а бабло потрібно рубати !
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Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.