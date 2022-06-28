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Украина законтрактовала десятки "Байрактаров", почти все мощности "Baykar Makina" будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байрактар

Компания Baykar Makin, производитель байрактаров, передает уже второй раз своих "птичек" ВСУ совершенно бесплатно.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ВСУ получили первые байрактары еще в июле 2021 года.

"В том же году достигнуты принципиальные договоренности о строительстве совместного завода по производству байрактаров в Украине. В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - отметил Резников.

"Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетов". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ и мы ожидаем их уже в июле. Мы также получили новый запрос от командования Вооруженных Сил Украины и, таким образом, на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказе еще десятков беспилотников", - подчеркнул глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
рєзніков, про це не треба говорити. те що замовляє країна для військових потреб, то не для розголошення. міністр оборони не повинен пздіти, він повинен мовчки працювати.
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28.06.2022 12:25
+22
Лаври Сергія Притули занепокоїли.
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28.06.2022 12:26
+13
військові заводи потрібно підземлю ховати,так як гітлер робив,тоді ніяка ракета не зашкодить,але для кого це розповідати? спеціалісти і так знають як і що треба робити для захисту,головне політична воля керманичів..
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28.06.2022 12:46
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рєзніков, про це не треба говорити. те що замовляє країна для військових потреб, то не для розголошення. міністр оборони не повинен пздіти, він повинен мовчки працювати.
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28.06.2022 12:25 Ответить
Навпаки!
Потрібно говорити у десять разів БІЛЬШЕ!
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28.06.2022 12:28 Ответить
у 110
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28.06.2022 13:08 Ответить
Точно, как арахамская абизяна - у нас потери по тысяче военных в день. Да?
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28.06.2022 15:48 Ответить
а чем конкретно Резников себя успел скомпрометировать?
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28.06.2022 21:59 Ответить
Добре шо в нас є геній стратегії і геополітики ти. Незрозуміло, правда, як з такими здібностями дослуживсь тіко до диванного коментатора, але твоя зірка ще зійде - мо яка жовта газєтка приїде інтервʼю брати, но то якщо ти почнеш виделки і ******** своєю тупою головою притягувати.
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28.06.2022 12:31 Ответить
В них в моді паяцувати,в зє вчаиься
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28.06.2022 13:18 Ответить
а то що, оркі *********** турецький завод? Прийми пігулку та йди працюй краще.
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28.06.2022 14:44 Ответить
Чому тоді не ти міністр? Навіть зебуба не вказує військовим що робити.
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28.06.2022 19:07 Ответить
Ще він провтикав зробити прогин " ..під патронатом і невсипним оком ***********".
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28.06.2022 20:22 Ответить
і такі ж ***** всі розумні, а міністр сидить чекає поки на цензорі в коментарях підкажуть шо йому робити
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28.06.2022 21:58 Ответить
Лаври Сергія Притули занепокоїли.
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28.06.2022 12:26 Ответить
Схоже на те(
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28.06.2022 12:30 Ответить
досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3350724


Так - це особисто для Притули - вкласти з"єконмлені зібрані кошти у цей завод - буде трійна вигода !
Тільки тре прослідкувати - щоб не розікрали ...
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28.06.2022 12:36 Ответить
Завжди кажу, що мені можна брехати... один раз. Більше не повірю. Поки вірю Притулі. А от найвеличнішому вже не повірю ніколи. Що не відкриє рота, то збреше.
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28.06.2022 12:44 Ответить
Притула використовує гроші Пінчука , для особистого піару перед майбутніми виборами !
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28.06.2022 13:53 Ответить
Пінчука ахмєтки каломойші без різниці. Піар за кошти прорашиського олігархату в інтересах ворога
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28.06.2022 18:40 Ответить
Эм... Ну я не совсем понял зачем он это сказал. Это хорошо, это плохо или это как?
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28.06.2022 12:28 Ответить
Ключевая фраза - "я не понял". В ней заключается всё богатство твоего внутреннего мира.
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28.06.2022 12:32 Ответить
А в цей час десь на болотах виє один маленькій Касьянов...
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28.06.2022 12:31 Ответить
З.І. хоча може було б краще мати своє виробництво таких штук...
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28.06.2022 12:32 Ответить
Заїбісь. Але треба швидше той завод запускати у нас. Швидше !
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28.06.2022 12:31 Ответить
ну да, а то орда уже не знает по чем лупануть, по ТЦ бъют
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28.06.2022 12:40 Ответить
військові заводи потрібно підземлю ховати,так як гітлер робив,тоді ніяка ракета не зашкодить,але для кого це розповідати? спеціалісти і так знають як і що треба робити для захисту,головне політична воля керманичів..
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28.06.2022 12:46 Ответить
Угу, перед війною влада Зе якраз "невстигла" побудувати підземні склади.
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28.06.2022 12:51 Ответить
Нужно самим делать Нептуны,,Ольха М, Байрактары на секретных заводах.Все секретные заводы нужно переносить глубоко под землю.Много ************ осталось от ссср .Взять любое метро или завод.Все реально может сама Украина делать.На земле все заводы будут уничтожать ракетами...
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28.06.2022 13:12 Ответить
той же самий Південьмаш і так підземна фабрика,чи хтось вірить що завод який випускав Сатану робив це на поверхні?)
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28.06.2022 22:43 Ответить
под землей можно снаряды точить, авиазавод полностью под землю не спрячешь
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28.06.2022 12:55 Ответить
і не лише заводи....стратегічні місця зберігання палива наприклад....а то знову кілька запусків крилатих по цистернам ПММ - танки не рушать, як і цивільний транспорт...
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28.06.2022 18:38 Ответить
Це нереально в наших умовах. Якщо будуть знати, де завод, якщо він навіть буде під землею, то будуть бити по в'іздам, чи шахтам і т.д., і він не буде працювати все одно. Це хіба що зроблять завод в шахті, яка на кілометр під землею з великою кількістю про біля входів у комплекс. Але це все анріал в наших умовах.
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28.06.2022 20:55 Ответить
Практично ідеальна зброя. Швидка, влучна, потужна і якщо зібьють, ніхто з наших людей не постраждає
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28.06.2022 12:31 Ответить
а про це обов'язково піз*іти на весь світ?

- зазвичай контракти такого роду секретні, особливо у період війни
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28.06.2022 12:33 Ответить
А якби було тихо, ти перший кричав би, шо нас зливають.
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28.06.2022 12:44 Ответить
Ну й покричав би, на що це впливає? Краще пересічному волати, а міністру оборони(!) - мудро мовчати.
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28.06.2022 16:11 Ответить
Може міністр трохи краще знає що казати а що ні, Вас же він не вчить борщ варити.
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28.06.2022 19:11 Ответить
це той самий підор який "не бачив загрози вторгнення"? гарно лизнув,вилизив дочиста)))
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28.06.2022 22:44 Ответить
І навіщо про це сьогодні говорити, щоб засрашка зробила все, щоб нам відмовили, чи щоб вони до нас не поступили? Скільки можна піаритися, необхідно було це робити продож трьох років, а сьогодні наздоганяйте тихесенько, щоб не зруйнувати те, що є.
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28.06.2022 12:34 Ответить
Що за попса - будувати в Україні це наражати підприємство на ракетний удар,
інша справа підприємство під землею. Байрактар це гарна і суперська зброя
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28.06.2022 12:34 Ответить
Що асфальт вже не потрібен?
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28.06.2022 12:36 Ответить
приятно читать такие новости, нам бы еще "Акинчи" для полного счастья, а то от американцев MQ-9 Reaper пока дождешся так и ноги протянешь
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28.06.2022 12:36 Ответить
а як же дороги?
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28.06.2022 13:09 Ответить
Дороги ремонтують і сьогодні , наприклад в місті Павлоград ( Дніпропетровська обл) знаю точно, так як вчора розмовляв із родичами звідти !

Війна війною, а бабло потрібно рубати !
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28.06.2022 13:58 Ответить
Путін поломав яничарам усі хатки з українським зерном, тепер рашистам гаплик.
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28.06.2022 13:21 Ответить
Нещодавно Іран продемонстрував підземну базу безпілотників. Такий непорушний бункер потрібен Україні для виготовлення та запуску безпілотників. сателітне радіо для керування на великі відстані. реактивні двигуни на дронах для швидкості та потужності. можливо, навіть попросити Ілона Маска викладати роботи з складання для напівавтономного виробництва.
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28.06.2022 13:45 Ответить
майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ

+++ 4 5 0
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28.06.2022 13:49 Ответить
Як би там не було, а новина добра.
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28.06.2022 13:51 Ответить
Нужно ли такое количество очень дорогих Барьяктаров? Пока ПВО рф было слабым-Барьяктары хорошо нарубили капусты. Потом- начали сбивать. Генштабу понятно виденее.
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28.06.2022 14:19 Ответить
Звісно, Генштабу видніше. Змінять тактику використання. Спочатку - дальнобійна арта, потім - байрактари.
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28.06.2022 16:17 Ответить
не виключено ,що Притулу турки притулили до "Байрактарів",які особливої погоди не роблять у війні,але не виключен,що турки одночасно зливають рашистам інформацію,як їх ліквідовувати,
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28.06.2022 14:29 Ответить
эмкадрильи треба тысячи их..
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28.06.2022 14:41 Ответить
Чим більше ГАРНОЇ зброї опиниться в умілих руках наших воїнів - тим більше і тим швидше пагані рюськє ставатимуть "гарними"(себто дохлими!💀)
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28.06.2022 15:49 Ответить
Рєзніков...я вже писав днями раніше що в тебе язик як у коняки писюн....Чого ти розпистівся. херой **** !?!?
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28.06.2022 16:20 Ответить
Спочатку зроби, а потім вже тринди, популіст хрінів!
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28.06.2022 17:36 Ответить
Як на мене всякі розмови чого, скільки, хто, і які стосуються військових поставок повинні бути чисто конфіденційні і про це повинно знати обмежене коло осіб...а оцей піздьож,типу "міністрів, радників, гекспердів" ******* просто зливом інфи. Кацапи вже не такі і долбойоби, якби нам цього хотілось
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28.06.2022 17:40 Ответить
Ну може ж ще якісь потужності для піару Притули залишились?
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28.06.2022 18:15 Ответить
Пізно всралися.
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28.06.2022 20:34 Ответить
Замовили б нову модель бпла)
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28.06.2022 20:35 Ответить
орки научились их сбивать
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28.06.2022 20:55 Ответить
Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:51 Ответить
резнікову вірити,себе не поважати...
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28.06.2022 22:46 Ответить
Байрактарами треба було займатися три роки тому, а не закатувати гроші в асфальт.
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28.06.2022 22:40 Ответить
Хорошо. Вопреки желанию ботов - зрады нет.
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29.06.2022 05:21 Ответить
 
 