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Новости ОбществоВойна в Украине
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сбор (213) Притула Сергей (82) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

притула

Деньги, собранные на покупку беспилотников "Байрактар", которые производитель решил передать Украине бесплатно, пойдут на "обеспечение победы".

Об этом Сергей Притула написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сэкономленные деньги будут потрачены на приближение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – пообещал он.

Притула также поблагодарил турецкую компанию за ее оценку "способностей украинцев объединяться" и отметил, что Украина "поражена вашим решением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"

Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.
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Топ комментарии
+29
"Не може бути 4 мільйони або 4 мільярди, здається жителів Росії, які всі відверто погані і хочуть воювати", - заявила співачка MARUV. "Ви знаєте, 4 млрд - це, напевно, мрія їхнього президента, а 4 млн - це наша мрія", - саркастично зауважив Притула.

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28.06.2022 07:55
+20
турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

Скільки вони дали на захист Вітчизни?
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28.06.2022 08:03
+16
там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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28.06.2022 08:06
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Собирай ты
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28.06.2022 07:56 Ответить
Піариться насправді турецька компанія-виробник безпілотників, Baykar. Кращої реклами, ніж постійні згадки цих літальнтх апаратів про участь у війні проти рашистів, годі придумати. Про Байрактари вже співають пісні, цим кострубатим турецьким словом називають суші-сети, і т.д
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28.06.2022 08:02 Ответить
Угу і джавелін.
Кращої реклами ніж імена українських дітей - Байрактар та Джавелінка годі придумати))))
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28.06.2022 08:47 Ответить
Не стыдно?
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28.06.2022 08:10 Ответить
Я напоминаю что Арахмия тоже был волонтером.
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28.06.2022 08:26 Ответить
попиарься ты, дешевый говномёт
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28.06.2022 08:12 Ответить
ідіот, і це медичний термін.
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28.06.2022 08:20 Ответить
"Не може бути 4 мільйони або 4 мільярди, здається жителів Росії, які всі відверто погані і хочуть воювати", - заявила співачка MARUV. "Ви знаєте, 4 млрд - це, напевно, мрія їхнього президента, а 4 млн - це наша мрія", - саркастично зауважив Притула.

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28.06.2022 07:55 Ответить
там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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28.06.2022 08:06 Ответить
купить на ті гроші вертольот
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28.06.2022 08:01 Ответить
McDonnell Douglas AH-64 Apache ??
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28.06.2022 08:27 Ответить
чому ні?
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28.06.2022 08:48 Ответить
лучше f1
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28.06.2022 08:55 Ответить
Це реклама для них хороша, а для нас підтримка від них. Але краще взяти 7 Байрактарів, щоб було більше розвідників для визначення високоточних координат для HIMARS. І може десь по дорозі якусь техніку рашистії знищать ще.
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28.06.2022 08:02 Ответить
от експерти всі кажуть, що байрактари зараз взагалі не потрібні. бо їх позбивають просто і все.
а хаймарсам американська розвідка надає дані.
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28.06.2022 09:14 Ответить
у режимі реального часу ? Жирнувато буде, мабуть ...
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28.06.2022 09:56 Ответить
Байрактари у якості розвідників економічно неефекивні, бо занадто дорогі. Беспілотник-розвідник саме вузькоспеціалізованим дешевим беспілотником, щоб його загибель і заміна не викликала жодних труднощів.
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28.06.2022 10:56 Ответить
если ты не в курсе... с ними в комплекте идёт беспилотник разведчик..
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28.06.2022 09:22 Ответить
Тебе він вже взув в 19 році.
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28.06.2022 08:38 Ответить
олух, нада було за Пороха іти проголосувать
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28.06.2022 08:51 Ответить
турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

Скільки вони дали на захист Вітчизни?
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28.06.2022 08:03 Ответить
Забув згадати Зільонського.
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28.06.2022 08:17 Ответить
так, забув - його, його Шефірів та офшори.

Але там же ясно всім і все - якщо після скандалу вони не повернули в Україну жодної копійки, то що питати?
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28.06.2022 08:24 Ответить
Так потрібнона заощаджені кошти купити ще Байрактарів-бо їх забагато не буває...
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28.06.2022 08:06 Ответить
Лучше пусть купит солдатам аптечки, носки или те самые машины, которые он недавно купил, только еще партию.
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28.06.2022 08:29 Ответить
Ты дурак? Аптечки и носки - да, это сопоставимо с байрактаром и так же эффективно в уничтожении русских. Как по мне лучше без носков но с лишним байрактаром
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28.06.2022 08:40 Ответить
Как по мне лучше в носках.
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28.06.2022 08:42 Ответить
Ну тебе на диване конечно лучше в носках сидеть.
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28.06.2022 08:45 Ответить
Такі дрібні речі здатні купити й невеличкі волонтерські організації, а щось суттєвіше не усім під силу.
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28.06.2022 09:57 Ответить
Згоден повністю. Дарують три, чудово, але тоді все одно нехай продадуть ще за гроші. Цих птичок багато не буває. Операторів до біса, місць для застосування - ще більше.
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28.06.2022 08:39 Ответить
на ці гроші можна купити більше 2000 таких безпілотників камікадзе , які недавно долетіли до НПЗ в росії і успішно по ньому спрацювали
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28.06.2022 08:59 Ответить
Новий PD1 коштує 150 тысяч доларів, але це з дорогими камерами, відповідно без них мабуть він коштує рази в 3 дешевше. Відповідно 300 штук на 20 млн доларів можна купити. Чи такий безпілотник здатний долетіти за сотні кілометрів, влучити точно в об'єкт розміром декілька метрів, коштує 10000 доларів, який може нести декілька кілограмів вибухівки? Щоб на 20 млн купити 2000 штук?
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28.06.2022 09:51 Ответить
може краще ще три байрактара купити,три подарять і ще купити на ці гроші їх потрібно багато беспілотників
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28.06.2022 08:31 Ответить
До байрактарів необхідні ще керовані бомби.
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28.06.2022 08:35 Ответить
Наши используют Байрактары как глаза. Повесил его и мониторишь.
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28.06.2022 08:43 Ответить
Это очень неэффективно...Байрактар слишком дорог, чтобы его так использовать. Ведь их реально сбивают. Нужны аналоги дешевым кацапским орланам, которые стоят меньше 10 тыщ уев и которые можно клепать сотнями...
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28.06.2022 10:59 Ответить
Говорят что он видит далеко. Вот тот же Змеиный или катастрофу Москвы видео снимали именно Байрактаров.
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28.06.2022 11:15 Ответить
Ракеты нужны, с дальностью хотя бы 500км, наносить удары по военным объектам параши и белорахи, без этого мы обречены.
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28.06.2022 08:42 Ответить
Сэтим тоже, но быстрее.
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28.06.2022 09:36 Ответить
Заощаджувати гроші на купівлі Байрактарів - злочин!
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28.06.2022 08:44 Ответить
Час для байрактарів вже минув, хоча звісно вони зайві не будуть. Зараз потрібно купувати бойові дрони та дрони камікадзе.
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28.06.2022 08:45 Ответить
так гроши уже собраны делайте второй подход и еще купите байрактаров
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28.06.2022 08:51 Ответить
Сэкономленные деньги отдайте украинским разработчикам. !!! КБ Юрия Касьянова делает отличные беспилотники....
Почему их не поддерживал ни петя ни вова понятно...С них не откатишь.
НО ты, Серёга, возьми и поддержи !
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28.06.2022 09:13 Ответить
Точно знаєте про відкати ? А вони їм потрібні, з тієї фірми ? Який у неї обіг ? Що з неї узяти ?
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28.06.2022 09:59 Ответить
Треба вкласти ці гроші в фірму, що "жахнула" Оксанин заводик. Наш, не дорогий безпілотничок.......і підтримка своіх виробників.
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28.06.2022 09:21 Ответить
Треба ОТРК Грім-2 і Вільху робити негайно і багато. В тому числі і за ті гроші.
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28.06.2022 09:42 Ответить
За ті гроші багато не зробити, насправді. Нажаль.
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28.06.2022 10:00 Ответить
прекрасно, подчистили, когда спросил про бабки
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28.06.2022 10:32 Ответить
Перемоги з Залужним не буде, його тактика ведення війни провальна! Або міняємо його на Марченка чи ще когось тямущего, або починаємо звикатися з думкою про втрату стратегічно важливих південних регіонів! Скільки б Притула не зібрав грошей.....нажаль...не в цьому перемоги вимірюються.
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28.06.2022 11:48 Ответить
 
 