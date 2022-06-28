Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула
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Деньги, собранные на покупку беспилотников "Байрактар", которые производитель решил передать Украине бесплатно, пойдут на "обеспечение победы".
Об этом Сергей Притула написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сэкономленные деньги будут потрачены на приближение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – пообещал он.
Притула также поблагодарил турецкую компанию за ее оценку "способностей украинцев объединяться" и отметил, что Украина "поражена вашим решением".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкая компания Baykar подарит народу Украины три беспилотника, деньги на которые собирал проект Притулы "Народный Байрактар"
Как сообщалось, турецкая компания Baykar Makina заявила о намерениях передать бесплатно Украине три беспилотных авиационных комплекса "Bayraktar TB2", на которые ранее в Украине был объявлен сбор средств.
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Кращої реклами ніж імена українських дітей - Байрактар та Джавелінка годі придумати))))
а хаймарсам американська розвідка надає дані.
Скільки вони дали на захист Вітчизни?
Але там же ясно всім і все - якщо після скандалу вони не повернули в Україну жодної копійки, то що питати?
Почему их не поддерживал ни петя ни вова понятно...С них не откатишь.
НО ты, Серёга, возьми и поддержи !