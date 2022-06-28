Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула

Гроші, зібрані на купівлю безпілотників "Байрактар", що їх виробник вирішив передати Україні безкоштовно, підуть на "забезпечення перемоги".

Про це Сергій Притула написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Збережені гроші будуть витрачені на наближення нашої перемоги в тісній співпраці зі Збройними силами України!" - пообіцяв він.

Притула також подякував турецькій компанії за її оцінку "здатностей українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".

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Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.