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Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

притула

Гроші, зібрані на купівлю безпілотників "Байрактар", що їх виробник вирішив передати Україні безкоштовно, підуть на "забезпечення перемоги".

Про це Сергій Притула написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Збережені гроші будуть витрачені на наближення нашої перемоги в тісній співпраці зі Збройними силами України!" - пообіцяв він.

Притула також подякував турецькій компанії за її оцінку "здатностей українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".

Також читайте: Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
"Не може бути 4 мільйони або 4 мільярди, здається жителів Росії, які всі відверто погані і хочуть воювати", - заявила співачка MARUV. "Ви знаєте, 4 млрд - це, напевно, мрія їхнього президента, а 4 млн - це наша мрія", - саркастично зауважив Притула.

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28.06.2022 07:55
+20
турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

Скільки вони дали на захист Вітчизни?
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28.06.2022 08:03
+16
там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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28.06.2022 08:06
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Собирай ты
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28.06.2022 07:56 Відповісти
Піариться насправді турецька компанія-виробник безпілотників, Baykar. Кращої реклами, ніж постійні згадки цих літальнтх апаратів про участь у війні проти рашистів, годі придумати. Про Байрактари вже співають пісні, цим кострубатим турецьким словом називають суші-сети, і т.д
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28.06.2022 08:02 Відповісти
Угу і джавелін.
Кращої реклами ніж імена українських дітей - Байрактар та Джавелінка годі придумати))))
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28.06.2022 08:47 Відповісти
Не стыдно?
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28.06.2022 08:10 Відповісти
Я напоминаю что Арахмия тоже был волонтером.
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28.06.2022 08:26 Відповісти
попиарься ты, дешевый говномёт
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28.06.2022 08:12 Відповісти
ідіот, і це медичний термін.
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28.06.2022 08:20 Відповісти
"Не може бути 4 мільйони або 4 мільярди, здається жителів Росії, які всі відверто погані і хочуть воювати", - заявила співачка MARUV. "Ви знаєте, 4 млрд - це, напевно, мрія їхнього президента, а 4 млн - це наша мрія", - саркастично зауважив Притула.

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28.06.2022 07:55 Відповісти
там є аудит як внутрішній так і зовнішній - не потрібно обсирати меценатів та волонтерів якщо ти сам не дав жодної копійки
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28.06.2022 08:06 Відповісти
купить на ті гроші вертольот
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28.06.2022 08:01 Відповісти
McDonnell Douglas AH-64 Apache ??
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28.06.2022 08:27 Відповісти
чому ні?
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28.06.2022 08:48 Відповісти
лучше f1
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28.06.2022 08:55 Відповісти
Це реклама для них хороша, а для нас підтримка від них. Але краще взяти 7 Байрактарів, щоб було більше розвідників для визначення високоточних координат для HIMARS. І може десь по дорозі якусь техніку рашистії знищать ще.
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28.06.2022 08:02 Відповісти
от експерти всі кажуть, що байрактари зараз взагалі не потрібні. бо їх позбивають просто і все.
а хаймарсам американська розвідка надає дані.
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28.06.2022 09:14 Відповісти
у режимі реального часу ? Жирнувато буде, мабуть ...
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28.06.2022 09:56 Відповісти
Байрактари у якості розвідників економічно неефекивні, бо занадто дорогі. Беспілотник-розвідник саме вузькоспеціалізованим дешевим беспілотником, щоб його загибель і заміна не викликала жодних труднощів.
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28.06.2022 10:56 Відповісти
если ты не в курсе... с ними в комплекте идёт беспилотник разведчик..
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28.06.2022 09:22 Відповісти
Тебе він вже взув в 19 році.
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28.06.2022 08:38 Відповісти
олух, нада було за Пороха іти проголосувать
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28.06.2022 08:51 Відповісти
турок розчулився і допоміг українцям, татарин Ахметов теж допомагає медициною, з українцем Порошенком зрозуміло без слів - забезпечив уже не один батальйон, А що там із нашими єврейськими братами багачами - Коломойським, Рабиновичем, Гройсманом, Ложкіним та ін?

Скільки вони дали на захист Вітчизни?
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28.06.2022 08:03 Відповісти
Забув згадати Зільонського.
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28.06.2022 08:17 Відповісти
так, забув - його, його Шефірів та офшори.

Але там же ясно всім і все - якщо після скандалу вони не повернули в Україну жодної копійки, то що питати?
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28.06.2022 08:24 Відповісти
Так потрібнона заощаджені кошти купити ще Байрактарів-бо їх забагато не буває...
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28.06.2022 08:06 Відповісти
Лучше пусть купит солдатам аптечки, носки или те самые машины, которые он недавно купил, только еще партию.
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28.06.2022 08:29 Відповісти
Ты дурак? Аптечки и носки - да, это сопоставимо с байрактаром и так же эффективно в уничтожении русских. Как по мне лучше без носков но с лишним байрактаром
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28.06.2022 08:40 Відповісти
Как по мне лучше в носках.
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28.06.2022 08:42 Відповісти
Ну тебе на диване конечно лучше в носках сидеть.
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28.06.2022 08:45 Відповісти
Такі дрібні речі здатні купити й невеличкі волонтерські організації, а щось суттєвіше не усім під силу.
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28.06.2022 09:57 Відповісти
Згоден повністю. Дарують три, чудово, але тоді все одно нехай продадуть ще за гроші. Цих птичок багато не буває. Операторів до біса, місць для застосування - ще більше.
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28.06.2022 08:39 Відповісти
на ці гроші можна купити більше 2000 таких безпілотників камікадзе , які недавно долетіли до НПЗ в росії і успішно по ньому спрацювали
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28.06.2022 08:59 Відповісти
Новий PD1 коштує 150 тысяч доларів, але це з дорогими камерами, відповідно без них мабуть він коштує рази в 3 дешевше. Відповідно 300 штук на 20 млн доларів можна купити. Чи такий безпілотник здатний долетіти за сотні кілометрів, влучити точно в об'єкт розміром декілька метрів, коштує 10000 доларів, який може нести декілька кілограмів вибухівки? Щоб на 20 млн купити 2000 штук?
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28.06.2022 09:51 Відповісти
може краще ще три байрактара купити,три подарять і ще купити на ці гроші їх потрібно багато беспілотників
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28.06.2022 08:31 Відповісти
До байрактарів необхідні ще керовані бомби.
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28.06.2022 08:35 Відповісти
Наши используют Байрактары как глаза. Повесил его и мониторишь.
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28.06.2022 08:43 Відповісти
Это очень неэффективно...Байрактар слишком дорог, чтобы его так использовать. Ведь их реально сбивают. Нужны аналоги дешевым кацапским орланам, которые стоят меньше 10 тыщ уев и которые можно клепать сотнями...
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28.06.2022 10:59 Відповісти
Говорят что он видит далеко. Вот тот же Змеиный или катастрофу Москвы видео снимали именно Байрактаров.
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28.06.2022 11:15 Відповісти
Ракеты нужны, с дальностью хотя бы 500км, наносить удары по военным объектам параши и белорахи, без этого мы обречены.
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28.06.2022 08:42 Відповісти
Сэтим тоже, но быстрее.
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28.06.2022 09:36 Відповісти
Заощаджувати гроші на купівлі Байрактарів - злочин!
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28.06.2022 08:44 Відповісти
Час для байрактарів вже минув, хоча звісно вони зайві не будуть. Зараз потрібно купувати бойові дрони та дрони камікадзе.
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28.06.2022 08:45 Відповісти
так гроши уже собраны делайте второй подход и еще купите байрактаров
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28.06.2022 08:51 Відповісти
Сэкономленные деньги отдайте украинским разработчикам. !!! КБ Юрия Касьянова делает отличные беспилотники....
Почему их не поддерживал ни петя ни вова понятно...С них не откатишь.
НО ты, Серёга, возьми и поддержи !
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28.06.2022 09:13 Відповісти
Точно знаєте про відкати ? А вони їм потрібні, з тієї фірми ? Який у неї обіг ? Що з неї узяти ?
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28.06.2022 09:59 Відповісти
Треба вкласти ці гроші в фірму, що "жахнула" Оксанин заводик. Наш, не дорогий безпілотничок.......і підтримка своіх виробників.
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28.06.2022 09:21 Відповісти
Треба ОТРК Грім-2 і Вільху робити негайно і багато. В тому числі і за ті гроші.
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28.06.2022 09:42 Відповісти
За ті гроші багато не зробити, насправді. Нажаль.
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28.06.2022 10:00 Відповісти
прекрасно, подчистили, когда спросил про бабки
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28.06.2022 10:32 Відповісти
Перемоги з Залужним не буде, його тактика ведення війни провальна! Або міняємо його на Марченка чи ще когось тямущего, або починаємо звикатися з думкою про втрату стратегічно важливих південних регіонів! Скільки б Притула не зібрав грошей.....нажаль...не в цьому перемоги вимірюються.
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28.06.2022 11:48 Відповісти
 
 