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Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Гроші, зібрані на купівлю безпілотників "Байрактар", що їх виробник вирішив передати Україні безкоштовно, підуть на "забезпечення перемоги".
Про це Сергій Притула написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Збережені гроші будуть витрачені на наближення нашої перемоги в тісній співпраці зі Збройними силами України!" - пообіцяв він.
Притула також подякував турецькій компанії за її оцінку "здатностей українців об'єднуватися" і зазначив, що Україна "вражена вашим рішенням".
Як повідомлялося, турецька компанія Baykar Makina заявила про наміри передати безкоштовно Україні три безпілотні авіаційні комплекси "Bayraktar TB2", на які раніше в Україні було оголошено збір коштів.
Топ коментарі
+29 Бенина Мама
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+20 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+16 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар28.06.2022 08:06
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Будь ласка, зачекайте...
Кращої реклами ніж імена українських дітей - Байрактар та Джавелінка годі придумати))))
а хаймарсам американська розвідка надає дані.
Скільки вони дали на захист Вітчизни?
Але там же ясно всім і все - якщо після скандалу вони не повернули в Україну жодної копійки, то що питати?
Почему их не поддерживал ни петя ни вова понятно...С них не откатишь.
НО ты, Серёга, возьми и поддержи !