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Україна законтрактувала десятки "Байрактарів", майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Компанія Baykar Makin, виробник байрактарів, передає вже вдруге своїх "пташок" ЗСУ абсолютно безкоштовно.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що ЗСУ отримали перші байрактари ще у липні 2021 року.

"Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані", - зазначив Резніков.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", - наголосив очільник Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Турецька компанія Baykar подарує народу України три безпілотники, гроші на які збирав проєкт Притули "Народний Байрактар"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
рєзніков, про це не треба говорити. те що замовляє країна для військових потреб, то не для розголошення. міністр оборони не повинен пздіти, він повинен мовчки працювати.
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28.06.2022 12:25
+22
Лаври Сергія Притули занепокоїли.
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28.06.2022 12:26
+13
військові заводи потрібно підземлю ховати,так як гітлер робив,тоді ніяка ракета не зашкодить,але для кого це розповідати? спеціалісти і так знають як і що треба робити для захисту,головне політична воля керманичів..
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28.06.2022 12:46
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рєзніков, про це не треба говорити. те що замовляє країна для військових потреб, то не для розголошення. міністр оборони не повинен пздіти, він повинен мовчки працювати.
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28.06.2022 12:25 Відповісти
Навпаки!
Потрібно говорити у десять разів БІЛЬШЕ!
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28.06.2022 12:28 Відповісти
у 110
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28.06.2022 13:08 Відповісти
Точно, как арахамская абизяна - у нас потери по тысяче военных в день. Да?
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28.06.2022 15:48 Відповісти
а чем конкретно Резников себя успел скомпрометировать?
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28.06.2022 21:59 Відповісти
Добре шо в нас є геній стратегії і геополітики ти. Незрозуміло, правда, як з такими здібностями дослуживсь тіко до диванного коментатора, але твоя зірка ще зійде - мо яка жовта газєтка приїде інтервʼю брати, но то якщо ти почнеш виделки і ******** своєю тупою головою притягувати.
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28.06.2022 12:31 Відповісти
В них в моді паяцувати,в зє вчаиься
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28.06.2022 13:18 Відповісти
а то що, оркі *********** турецький завод? Прийми пігулку та йди працюй краще.
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28.06.2022 14:44 Відповісти
Чому тоді не ти міністр? Навіть зебуба не вказує військовим що робити.
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28.06.2022 19:07 Відповісти
Ще він провтикав зробити прогин " ..під патронатом і невсипним оком ***********".
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28.06.2022 20:22 Відповісти
і такі ж ***** всі розумні, а міністр сидить чекає поки на цензорі в коментарях підкажуть шо йому робити
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28.06.2022 21:58 Відповісти
Лаври Сергія Притули занепокоїли.
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28.06.2022 12:26 Відповісти
Схоже на те(
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28.06.2022 12:30 Відповісти
досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва байрактарів в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3350724


Так - це особисто для Притули - вкласти з"єконмлені зібрані кошти у цей завод - буде трійна вигода !
Тільки тре прослідкувати - щоб не розікрали ...
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Завжди кажу, що мені можна брехати... один раз. Більше не повірю. Поки вірю Притулі. А от найвеличнішому вже не повірю ніколи. Що не відкриє рота, то збреше.
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28.06.2022 12:44 Відповісти
Притула використовує гроші Пінчука , для особистого піару перед майбутніми виборами !
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28.06.2022 13:53 Відповісти
Пінчука ахмєтки каломойші без різниці. Піар за кошти прорашиського олігархату в інтересах ворога
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28.06.2022 18:40 Відповісти
Эм... Ну я не совсем понял зачем он это сказал. Это хорошо, это плохо или это как?
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28.06.2022 12:28 Відповісти
Ключевая фраза - "я не понял". В ней заключается всё богатство твоего внутреннего мира.
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28.06.2022 12:32 Відповісти
А в цей час десь на болотах виє один маленькій Касьянов...
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28.06.2022 12:31 Відповісти
З.І. хоча може було б краще мати своє виробництво таких штук...
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28.06.2022 12:32 Відповісти
Заїбісь. Але треба швидше той завод запускати у нас. Швидше !
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28.06.2022 12:31 Відповісти
ну да, а то орда уже не знает по чем лупануть, по ТЦ бъют
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28.06.2022 12:40 Відповісти
військові заводи потрібно підземлю ховати,так як гітлер робив,тоді ніяка ракета не зашкодить,але для кого це розповідати? спеціалісти і так знають як і що треба робити для захисту,головне політична воля керманичів..
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28.06.2022 12:46 Відповісти
Угу, перед війною влада Зе якраз "невстигла" побудувати підземні склади.
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28.06.2022 12:51 Відповісти
Нужно самим делать Нептуны,,Ольха М, Байрактары на секретных заводах.Все секретные заводы нужно переносить глубоко под землю.Много ************ осталось от ссср .Взять любое метро или завод.Все реально может сама Украина делать.На земле все заводы будут уничтожать ракетами...
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28.06.2022 13:12 Відповісти
той же самий Південьмаш і так підземна фабрика,чи хтось вірить що завод який випускав Сатану робив це на поверхні?)
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28.06.2022 22:43 Відповісти
под землей можно снаряды точить, авиазавод полностью под землю не спрячешь
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28.06.2022 12:55 Відповісти
і не лише заводи....стратегічні місця зберігання палива наприклад....а то знову кілька запусків крилатих по цистернам ПММ - танки не рушать, як і цивільний транспорт...
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Це нереально в наших умовах. Якщо будуть знати, де завод, якщо він навіть буде під землею, то будуть бити по в'іздам, чи шахтам і т.д., і він не буде працювати все одно. Це хіба що зроблять завод в шахті, яка на кілометр під землею з великою кількістю про біля входів у комплекс. Але це все анріал в наших умовах.
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28.06.2022 20:55 Відповісти
Практично ідеальна зброя. Швидка, влучна, потужна і якщо зібьють, ніхто з наших людей не постраждає
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28.06.2022 12:31 Відповісти
а про це обов'язково піз*іти на весь світ?

- зазвичай контракти такого роду секретні, особливо у період війни
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28.06.2022 12:33 Відповісти
А якби було тихо, ти перший кричав би, шо нас зливають.
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28.06.2022 12:44 Відповісти
Ну й покричав би, на що це впливає? Краще пересічному волати, а міністру оборони(!) - мудро мовчати.
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28.06.2022 16:11 Відповісти
Може міністр трохи краще знає що казати а що ні, Вас же він не вчить борщ варити.
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28.06.2022 19:11 Відповісти
це той самий підор який "не бачив загрози вторгнення"? гарно лизнув,вилизив дочиста)))
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28.06.2022 22:44 Відповісти
І навіщо про це сьогодні говорити, щоб засрашка зробила все, щоб нам відмовили, чи щоб вони до нас не поступили? Скільки можна піаритися, необхідно було це робити продож трьох років, а сьогодні наздоганяйте тихесенько, щоб не зруйнувати те, що є.
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28.06.2022 12:34 Відповісти
Що за попса - будувати в Україні це наражати підприємство на ракетний удар,
інша справа підприємство під землею. Байрактар це гарна і суперська зброя
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28.06.2022 12:34 Відповісти
Що асфальт вже не потрібен?
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28.06.2022 12:36 Відповісти
приятно читать такие новости, нам бы еще "Акинчи" для полного счастья, а то от американцев MQ-9 Reaper пока дождешся так и ноги протянешь
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28.06.2022 12:36 Відповісти
а як же дороги?
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28.06.2022 13:09 Відповісти
Дороги ремонтують і сьогодні , наприклад в місті Павлоград ( Дніпропетровська обл) знаю точно, так як вчора розмовляв із родичами звідти !

Війна війною, а бабло потрібно рубати !
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28.06.2022 13:58 Відповісти
Путін поломав яничарам усі хатки з українським зерном, тепер рашистам гаплик.
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28.06.2022 13:21 Відповісти
Нещодавно Іран продемонстрував підземну базу безпілотників. Такий непорушний бункер потрібен Україні для виготовлення та запуску безпілотників. сателітне радіо для керування на великі відстані. реактивні двигуни на дронах для швидкості та потужності. можливо, навіть попросити Ілона Маска викладати роботи з складання для напівавтономного виробництва.
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28.06.2022 13:45 Відповісти
майже всі потужності" Baykar Makina" будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ

+++ 4 5 0
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28.06.2022 13:49 Відповісти
Як би там не було, а новина добра.
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28.06.2022 13:51 Відповісти
Нужно ли такое количество очень дорогих Барьяктаров? Пока ПВО рф было слабым-Барьяктары хорошо нарубили капусты. Потом- начали сбивать. Генштабу понятно виденее.
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28.06.2022 14:19 Відповісти
Звісно, Генштабу видніше. Змінять тактику використання. Спочатку - дальнобійна арта, потім - байрактари.
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28.06.2022 16:17 Відповісти
не виключено ,що Притулу турки притулили до "Байрактарів",які особливої погоди не роблять у війні,але не виключен,що турки одночасно зливають рашистам інформацію,як їх ліквідовувати,
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28.06.2022 14:29 Відповісти
эмкадрильи треба тысячи их..
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28.06.2022 14:41 Відповісти
Чим більше ГАРНОЇ зброї опиниться в умілих руках наших воїнів - тим більше і тим швидше пагані рюськє ставатимуть "гарними"(себто дохлими!💀)
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28.06.2022 15:49 Відповісти
Рєзніков...я вже писав днями раніше що в тебе язик як у коняки писюн....Чого ти розпистівся. херой **** !?!?
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28.06.2022 16:20 Відповісти
Спочатку зроби, а потім вже тринди, популіст хрінів!
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28.06.2022 17:36 Відповісти
Як на мене всякі розмови чого, скільки, хто, і які стосуються військових поставок повинні бути чисто конфіденційні і про це повинно знати обмежене коло осіб...а оцей піздьож,типу "міністрів, радників, гекспердів" ******* просто зливом інфи. Кацапи вже не такі і долбойоби, якби нам цього хотілось
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28.06.2022 17:40 Відповісти
Ну може ж ще якісь потужності для піару Притули залишились?
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28.06.2022 18:15 Відповісти
Пізно всралися.
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28.06.2022 20:34 Відповісти
Замовили б нову модель бпла)
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28.06.2022 20:35 Відповісти
орки научились их сбивать
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28.06.2022 20:55 Відповісти
Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:51 Відповісти
резнікову вірити,себе не поважати...
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28.06.2022 22:46 Відповісти
Байрактарами треба було займатися три роки тому, а не закатувати гроші в асфальт.
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28.06.2022 22:40 Відповісти
Хорошо. Вопреки желанию ботов - зрады нет.
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29.06.2022 05:21 Відповісти
 
 