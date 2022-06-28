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Британський проєкт із підготовки військових ЗСУ вже працює, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

З квітня тисячі військовослужбовців Збройних сил України пройшли за кордоном підготовку до застосування озброєнь та військової техніки іноземного виробництва.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичною зброєю для наших захисників і захисниць. Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - наголосив Резніков.

За його словами, наразі основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування: артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, у тому числі підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння у тому числі протикорабельного.

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Резніков повідомив, що з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ. На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарьˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Міністр оборони відзначив, що процес підготовки українських військових триває.

"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II. Продовжується навчання з управління: самохідних зенітних установок "Гепард 1A2ˮ; мінних тральщиків класу Sundown; екіпажів БТР VAB, БМП M80-A", - повідомив Резніков.

Він додав, що навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.

Крім того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку "не однієї тисячі" українських військовослужбовців.

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Резніков наголосив, що ЗСУ вчаться швидко і запевнив, що так само швидко українські військові опанують авіацію та інші види високотехнологічного озброєння.

"Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", - переконаний Резніков.
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Топ коментарі
+20
Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:49
+20
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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28.06.2022 21:50
+16
Ось приклад того як один народ допомогає іншому, а не дебільні казочки про, так звані, братні народи!
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28.06.2022 21:53
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Резніков збрехав про купівлю перших бацрактарів, посунувши дату на кілька років щоб приписати їх купівлю зеленському.
Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
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28.06.2022 21:49 Відповісти
Меньше слов больше результата ‼️Слишком длинный 👅 у буданова и у резникова полезные идиоты или на рашистов работают
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28.06.2022 22:24 Відповісти
Стаття про що - про допомогу Європи і бритів зокрема.
Стаття яка - максимально позитивна.
Але максисальну кількість лайків поки отримує зрадойобський висєр про Рєзнікова.
І це логічно, томущо мудрий український нарід!
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28.06.2022 23:49 Відповісти
Цікаво чи є хоча б щось що ций Резніков не розпатякав?
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28.06.2022 21:50 Відповісти
Резников один из величайших полководцев👍❗
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Да не! Величайший это Пеця Иловайский с его и ***** "зеленым коридором".
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29.06.2022 07:55 Відповісти
Якщо говорить то це означає що вже можна. У мене до нього немає претензій, він добре робить свою роботу.
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28.06.2022 22:15 Відповісти
он отлично готовился к обороне. шашлык, асфальт, лыжи
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28.06.2022 22:45 Відповісти
Ці питання в мене до Зе. Ви нагадуєте ботів, замість конструктива у вас методичка. Все буде Україна.
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29.06.2022 00:07 Відповісти
Боже. Скільки ще вас таких? ...😢
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28.06.2022 23:57 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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28.06.2022 21:50 Відповісти
Зауважте - там говориться не лише про британців!
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29.06.2022 01:38 Відповісти
Ось приклад того як один народ допомогає іншому, а не дебільні казочки про, так звані, братні народи!
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28.06.2022 21:53 Відповісти
Було б ще чим по маацкве шваркнути.
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28.06.2022 21:59 Відповісти
Буде чим шваркнути ,Байден підписав указ про передачу нам залпових систем середньої дальності і дальності стрілянини на 300 миль.
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Мова йшла про ПВО
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28.06.2022 22:09 Відповісти
Eto xoroso,soldati naucitsia vojevat NATO texnikoj.Tam i uslovija jest instruktora poligoni gde mozno realno nauctisia.Konecno mesiac eto malo,no luce cem potom po instrukcije streliat.Sovetskoje oruzyje nado meniat,na tepersnix vremion
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28.06.2022 22:14 Відповісти
наша армія перетворюється на армію якихось піратів - техніка різних країн, виробників, підготовка в десятках країнах різним способом убивств.

Монстри війни блд..
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28.06.2022 22:25 Відповісти
і в них все теоретичне, а в нас практичне застосування. Потім будемо все НАТО вчити
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28.06.2022 22:37 Відповісти
Наведи мені приклад країни, окрім Московії, яка має на озброєнні техніку, виготовлену лише в одній країні!
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29.06.2022 01:53 Відповісти
Яка така "наша армія", ПДРСе кацапський? Твоя армія це *********** орда-вермахт .
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29.06.2022 07:59 Відповісти
Дегенерат, пшел на хрен рашистская подстилка‼️
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28.06.2022 22:29 Відповісти
Скоро наші воїни будуть на рівні космосу. Вони будуть профі взагалі з усіх видів зброї як країн Заходу так і СРСР. Поки найбільше пощастило артилеристам та протитанкістам, а скоро пощастить ще й зенітникам. Впевнений, що й наші льотчики і танкісти теж найкращі на світі. Було б знаряддя.
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28.06.2022 22:32 Відповісти
Не болтай! Ты же военный!
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28.06.2022 22:58 Відповісти
Чекаю, коли почнеться обіцяна Джонсонюком підготовка наших армійців, коли кожні 120 днів будуть готуватись до 10 тисяч бійців. Тобто за рік - 30 тисяч хлопців, навчених веденню бойових дій за ліпшими стандартами військ НАТО! Ці навчання, поєднані з практикою реальних бойових дій з москалями, на виході дасть одну з найліпших армій у світі!

Ну і пора вже починати вчити наших льотчиків на F-15 i F-16, зважаючи, що процес займе щонайменьше 5-6 місяців!
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29.06.2022 01:51 Відповісти
Льотчики вже вчаться...😔
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29.06.2022 03:48 Відповісти
.. і слава Богу резніков про це не дзвонить.
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29.06.2022 07:26 Відповісти
Тільки ******* совковим смершем гавкають та пердять, що хтось там щось "разболтал", як от зараз Рєзніков. Геть не розуміють, НКВДешні придурки, що при ******** методах розвідки інформація, яку надає Рєзніков, ніякою таємницею для кацапів не є. А якщо зауважити, що оточення ЗЕлупи Боневтіка суцільні ФСБ та ГРУшні агенти, то ... А якщо додати, що в Україні існує потужна 5-та колона, яку по суті спецслужби не чіпають (разове висмикування агентів показник), то взагалі про які секрети можна говорити.
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29.06.2022 08:08 Відповісти
 
 