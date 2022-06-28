Британський проєкт із підготовки військових ЗСУ вже працює, - Резніков
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З квітня тисячі військовослужбовців Збройних сил України пройшли за кордоном підготовку до застосування озброєнь та військової техніки іноземного виробництва.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на озброєння нашої армії надходить сучасна потужна техніка і зброя. Та, про яку ще кілька місяців тому ми могли тільки мріяти. Вона здавалась недосяжною. Як колись Stinger, Javelin, NLAW, які вже стали звичною зброєю для наших захисників і захисниць. Наші партнери надають нам надважливу підтримку не тільки у політичному, дипломатичному та військово-технічному напрямах. Важливою складовою є навчання наших військовослужбовців", - наголосив Резніков.
За його словами, наразі основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування: артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних; реактивних систем залпового вогню; засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної; засобів протиповітряної оборони; різних видів колісної та гусеничної техніки; систем розмінування, у тому числі підводного; різних типів кораблів та систем їх озброєння у тому числі протикорабельного.
Резніков повідомив, що з квітня підготовку до застосування і експлуатації озброєння та військової техніки іноземного виробництва за кордоном пройшли тисячі військовослужбовців ЗСУ. На сьогодні вони вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарьˮ та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ "Краб", а також значну кількість бойових броньованих машин: М113, FV-103, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.
Міністр оборони відзначив, що процес підготовки українських військових триває.
"Наші партнери продовжують підготовку особового складу ЗСУ. Зараз наступні українські військові набувають азів з експлуатації артилерійських систем калібру 155 мм М777, САУ "Крабˮ, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II. Продовжується навчання з управління: самохідних зенітних установок "Гепард 1A2ˮ; мінних тральщиків класу Sundown; екіпажів БТР VAB, БМП M80-A", - повідомив Резніков.
Він додав, що навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН.
Крім того, цього тижня за підтримки Великої Британії розпочато ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗСУ. На навчання вже приїхали перші кілька сотень військових. Загалом проєкт розрахований на підготовку "не однієї тисячі" українських військовослужбовців.
Резніков наголосив, що ЗСУ вчаться швидко і запевнив, що так само швидко українські військові опанують авіацію та інші види високотехнологічного озброєння.
"Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами", - переконаний Резніков.
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Насправді, і це легко перевірити в інтернеті, домовленості щодо придбання безпілотників були досягнуті 3-4 листопада 2018 року. Про підписання угоди Порошенко повідомив 12 січня 2019 року. А у березні 2019 року перші Bayraktar TB2 були доставлені в Україну.
Стаття яка - максимально позитивна.
Але максисальну кількість лайків поки отримує зрадойобський висєр про Рєзнікова.
І це логічно, томущо мудрий український нарід!
Монстри війни блд..
Ну і пора вже починати вчити наших льотчиків на F-15 i F-16, зважаючи, що процес займе щонайменьше 5-6 місяців!