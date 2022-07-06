Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию
Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию. Учеба продлится несколько недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.
Украинские солдаты пройдут курс, основанный на базовой военной подготовке Великобритании.
Он содержит огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.
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