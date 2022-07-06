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Первая группа украинских военных прибыла на обучение в Великобританию

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Первая группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию. Учеба продлится несколько недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Украинские солдаты пройдут курс, основанный на базовой военной подготовке Великобритании.

Он содержит огневую подготовку, первую помощь на поле боя, полевую выучку, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США обсуждают планы по обучению украинских военных, — посол Бринк

Великобритания (4918) военные учения (3457) Уоллес (184)


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Бритам-черговий респект...
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06.07.2022 06:58 Ответить
Справи йдуть вгору. Недарма Борис говорив, що можуть одномоментно 10 тис. вояків готувати. А це вони вміють.
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06.07.2022 07:04 Ответить
10т кожні 120 днів - Борис Джонсон. 5-7 днів без "зниження якості" - Малярша. Тут коменти зайві.
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06.07.2022 09:15 Ответить
Чудово.
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06.07.2022 07:15 Ответить
Ето жє полноє НАТО
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06.07.2022 07:23 Ответить
Спасибо!
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06.07.2022 07:32 Ответить
Я думаю, что наших воинов будут обучать не общевойсковой подготовке, а управлением новым оружием, которое вскоре нам передадут.
Спасибо, Британия, Ты наш надежный союзник !
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06.07.2022 07:39 Ответить
Вже світилася у навчанні L118/L119.
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06.07.2022 07:54 Ответить
 
 