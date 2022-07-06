В окупованому Скадовську пролунали вибухи, повідомляють про загиблого і поранених

На Херсонщині у Скадовську внаслідок вибухів загинула людина, є поранені, пошкоджено житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію Суспільному повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйновано дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - розповів Яковлєв.

Місцеві жителі повідомляють про три ракети, які полетіли в північну сторону міста. Пролунало декілька вибухів, у повітрі було видно хмари диму від розірваних ракет. Потім два гучні вибухи й одразу пішов дим з боку міста і за містом.

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