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В окупованому Скадовську пролунали вибухи, повідомляють про загиблого і поранених

скадовськ

На Херсонщині у Скадовську внаслідок вибухів загинула людина, є поранені, пошкоджено житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, цю інформацію Суспільному повідомив голова Скадовської міської ради Олександр Яковлєв.

"Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено, зруйновано дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна", - розповів Яковлєв.

Місцеві жителі повідомляють про три ракети, які полетіли в північну сторону міста. Пролунало декілька вибухів, у повітрі було видно хмари диму від розірваних ракет. Потім два гучні вибухи й одразу пішов дим з боку міста і за містом.

Дивіться також: У порту окупованого Скадовська пролунали вибухи. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4436) ракети (4000) Скадовськ (68) Херсонська область (5701)


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Топ коментарі
+10
Кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ. Но хрен вам в бок, у нас вчера по конашенко или шенкову все 150 систем HIMARS подвзорвали в третий раз, так шо немае чим
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06.07.2022 20:56
+3
А выехать слабо было, или нравится параша?Когда по нам шпарят из всего что есть это ничего , а тут - далеко от фронта! В оккупации! Самим надо ПВО валить , а не ждать!Досадно конечно , но плакать нечего!
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06.07.2022 22:54
+3
P.S. И свои методички типа американцам нечего показать засунь себе в задницу!
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06.07.2022 22:57
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Кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ. Но хрен вам в бок, у нас вчера по конашенко или шенкову все 150 систем HIMARS подвзорвали в третий раз, так шо немае чим
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06.07.2022 20:56 Відповісти
От і ні, то Локотська республіка, партизани під командуванням внука Броніслава Камінського витягли (із запасників оставлених на болотах Алоізичем) ФАУ і ... !
Місцеві жителі повідомляють про три ракети Джерело: !
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06.07.2022 21:21 Відповісти
Якщо це приліт від ЗСУ, то що значить "кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ"? Скадовськ - це українська територія. Визволяємо, як можемо.
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06.07.2022 22:02 Відповісти
Интересно, почему не написали куда прилёт был
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06.07.2022 21:03 Відповісти
Приїдь на місце подій , еслі інтєрєсно і узнай . Что за язік у тєбя?
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06.07.2022 22:04 Відповісти
а чому не евакувались?ЗСУ звільнятиме територію незалежно. чи там хтось є. чи немає.а то дєд і баба ждут путіна ,то по їх хаті не стріляйте.
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06.07.2022 22:09 Відповісти
Оля, закрий свій рот . якщо немає у людей за що потім жити без просто житла , і куди їхати ? Ти впустиш в свою хату і накормиш ? Тупоголова . Краще поспи , ніж хрінь писати . Ти була в окупації ? Прапор в тебе дивний .
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07.07.2022 15:05 Відповісти
P.S. И свои методички типа американцам нечего показать засунь себе в задницу!
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06.07.2022 22:57 Відповісти
Сомнительно как то ,чтобы стреляя повторно в то же самое место имея его координаты ,промахнуться аж на целый километр .Точка это ведь тебе не артиллерийский боеприпас ,а точная ракета,летящая по строго заданным компютером координатам .Скорее всего имело место сбитие ракеты пво противника и её обломи упали на жилой дом
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06.07.2022 23:39 Відповісти


Не впізнали?
Це був тупий кацапський тролль по VPN на бАяру відпрацьовував.
Наступного раз - миттєво в спам треба відправляти подібне парашистске лайно.
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07.07.2022 00:40 Відповісти
Гребана ру.хосрань вже тута. ПНХ!
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07.07.2022 07:24 Відповісти
А выехать слабо было, или нравится параша?Когда по нам шпарят из всего что есть это ничего , а тут - далеко от фронта! В оккупации! Самим надо ПВО валить , а не ждать!Досадно конечно , но плакать нечего!
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06.07.2022 22:54 Відповісти
Херсонську область кацапи захопили миттєво, наставили блокпостів. Дехто ризикнув виїхати, багато хто не наважився через вороже оточення, особливо з дітьми, дуже небезпечно.
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07.07.2022 09:03 Відповісти
Если ПВО сбивает ракету - она куда-то падает.
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07.07.2022 10:31 Відповісти
 
 