В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, сообщают о погибшем и раненых

На Херсонщине в Скадовске в результате взрывов погиб человек, есть раненые, поврежден жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию Суспільному сообщил председатель Скадовского городского совета Александр Яковлев.

"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", - рассказал Яковлев.

Местные жители сообщают о трех ракетах, улетевших в северную сторону города. Раздалось несколько взрывов, в воздухе были видны тучи дыма от разорванных ракет. Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.

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