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В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, сообщают о погибшем и раненых

скадовськ

На Херсонщине в Скадовске в результате взрывов погиб человек, есть раненые, поврежден жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию Суспільному сообщил председатель Скадовского городского совета Александр Яковлев.

"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", - рассказал Яковлев.

Местные жители сообщают о трех ракетах, улетевших в северную сторону города. Раздалось несколько взрывов, в воздухе были видны тучи дыма от разорванных ракет. Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.

Читайте: При обстреле Скадовска в среду погиб местный житель, - мэр Яковлев

взрыв (6724) ракеты (3549) Скадовск (49) Херсонская область (4713)


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Топ комментарии
+10
Кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ. Но хрен вам в бок, у нас вчера по конашенко или шенкову все 150 систем HIMARS подвзорвали в третий раз, так шо немае чим
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06.07.2022 20:56
+3
А выехать слабо было, или нравится параша?Когда по нам шпарят из всего что есть это ничего , а тут - далеко от фронта! В оккупации! Самим надо ПВО валить , а не ждать!Досадно конечно , но плакать нечего!
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06.07.2022 22:54
+3
P.S. И свои методички типа американцам нечего показать засунь себе в задницу!
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06.07.2022 22:57
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Кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ. Но хрен вам в бок, у нас вчера по конашенко или шенкову все 150 систем HIMARS подвзорвали в третий раз, так шо немае чим
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06.07.2022 20:56 Ответить
От і ні, то Локотська республіка, партизани під командуванням внука Броніслава Камінського витягли (із запасників оставлених на болотах Алоізичем) ФАУ і ... !
Місцеві жителі повідомляють про три ракети Джерело: !
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06.07.2022 21:21 Ответить
Якщо це приліт від ЗСУ, то що значить "кацапская провокация, потом свалят на ЗСУ"? Скадовськ - це українська територія. Визволяємо, як можемо.
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06.07.2022 22:02 Ответить
Интересно, почему не написали куда прилёт был
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06.07.2022 21:03 Ответить
Приїдь на місце подій , еслі інтєрєсно і узнай . Что за язік у тєбя?
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06.07.2022 22:04 Ответить
а чому не евакувались?ЗСУ звільнятиме територію незалежно. чи там хтось є. чи немає.а то дєд і баба ждут путіна ,то по їх хаті не стріляйте.
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06.07.2022 22:09 Ответить
Оля, закрий свій рот . якщо немає у людей за що потім жити без просто житла , і куди їхати ? Ти впустиш в свою хату і накормиш ? Тупоголова . Краще поспи , ніж хрінь писати . Ти була в окупації ? Прапор в тебе дивний .
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07.07.2022 15:05 Ответить
P.S. И свои методички типа американцам нечего показать засунь себе в задницу!
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06.07.2022 22:57 Ответить
Сомнительно как то ,чтобы стреляя повторно в то же самое место имея его координаты ,промахнуться аж на целый километр .Точка это ведь тебе не артиллерийский боеприпас ,а точная ракета,летящая по строго заданным компютером координатам .Скорее всего имело место сбитие ракеты пво противника и её обломи упали на жилой дом
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06.07.2022 23:39 Ответить


Не впізнали?
Це був тупий кацапський тролль по VPN на бАяру відпрацьовував.
Наступного раз - миттєво в спам треба відправляти подібне парашистске лайно.
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07.07.2022 00:40 Ответить
Гребана ру.хосрань вже тута. ПНХ!
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07.07.2022 07:24 Ответить
А выехать слабо было, или нравится параша?Когда по нам шпарят из всего что есть это ничего , а тут - далеко от фронта! В оккупации! Самим надо ПВО валить , а не ждать!Досадно конечно , но плакать нечего!
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06.07.2022 22:54 Ответить
Херсонську область кацапи захопили миттєво, наставили блокпостів. Дехто ризикнув виїхати, багато хто не наважився через вороже оточення, особливо з дітьми, дуже небезпечно.
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07.07.2022 09:03 Ответить
Если ПВО сбивает ракету - она куда-то падает.
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07.07.2022 10:31 Ответить
 
 