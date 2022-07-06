В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, сообщают о погибшем и раненых
На Херсонщине в Скадовске в результате взрывов погиб человек, есть раненые, поврежден жилой дом.
Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию Суспільному сообщил председатель Скадовского городского совета Александр Яковлев.
"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", - рассказал Яковлев.
Местные жители сообщают о трех ракетах, улетевших в северную сторону города. Раздалось несколько взрывов, в воздухе были видны тучи дыма от разорванных ракет. Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом.
Топ комментарии
+10 1sarmat
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+3 Vyacheslav Horbokon
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+3 Vyacheslav Horbokon
показать весь комментарий06.07.2022 22:57
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Місцеві жителі повідомляють про три ракети Джерело: !
Не впізнали?
Це був тупий кацапський тролль по VPN на бАяру відпрацьовував.
Наступного раз - миттєво в спам треба відправляти подібне парашистске лайно.