При обстреле Скадовска в среду погиб местный житель, - мэр Яковлев
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При обстреле в порту оккупированного Скадовска погиб местный житель.
Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб скадовчанин Дмитрий Мотрюк, который в это время был неподалеку. Соболезнования семье погибшего. Разрушение инфраструктуры не произошло", - написал он.
Яковлев призвал скадовчан избегать района порта и скоплений военных.
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Якщо наші, то фраза "руйнування інфраструктури не сталося" звучить дивно, бо явно в морпорту орки щось зберігали. Чи техніку, чи **********.
Тобто, або наші не влучили, або мер мутний.