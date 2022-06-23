При обстреле Скадовска в среду погиб местный житель, - мэр Яковлев

При обстреле в порту оккупированного Скадовска погиб местный житель.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб скадовчанин Дмитрий Мотрюк, который в это время был неподалеку. Соболезнования семье погибшего. Разрушение инфраструктуры не произошло", - написал он.

Яковлев призвал скадовчан избегать района порта и скоплений военных.

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