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При обстреле Скадовска в среду погиб местный житель, - мэр Яковлев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

скадовськ

При обстреле в порту оккупированного Скадовска погиб местный житель.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб скадовчанин Дмитрий Мотрюк, который в это время был неподалеку. Соболезнования семье погибшего. Разрушение инфраструктуры не произошло", - написал он.

Яковлев призвал скадовчан избегать района порта и скоплений военных.

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23.06.2022 15:29 Ответить
Якась дивна "новина". То хто обстрілював Скадовськ?
Якщо наші, то фраза "руйнування інфраструктури не сталося" звучить дивно, бо явно в морпорту орки щось зберігали. Чи техніку, чи **********.
Тобто, або наші не влучили, або мер мутний.
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23.06.2022 15:30 Ответить
Так а кто туда стрелял ведь Скадовск находится в тылу оккупантов ,а значит выходит стреляли наши по скупченню вражеских солдат,техники или складов с боеприпасами
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23.06.2022 15:30 Ответить
кацапоиды пишут, что их пво сбили 2 ракеты, которые пустили ЗСУ
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23.06.2022 15:39 Ответить
и 140 байрактаров в сутки с крестами и салом на крільях))
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23.06.2022 18:31 Ответить
они там в Скадовске ждут кацотуристов, один не дождался
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23.06.2022 18:39 Ответить
 
 