Під час обстрілу Скадовська в середу загинув місцевий житель, - мер Яковлєв
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Під час обстрілу в порту окупованого Скадовську загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого. Руйнування інфраструктури не сталося", - написав він.
Яковлєв закликав скадовчан уникати району порту та скупчень військових.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.
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Якщо наші, то фраза "руйнування інфраструктури не сталося" звучить дивно, бо явно в морпорту орки щось зберігали. Чи техніку, чи **********.
Тобто, або наші не влучили, або мер мутний.