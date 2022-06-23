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Під час обстрілу Скадовська в середу загинув місцевий житель, - мер Яковлєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скадовськ

Під час обстрілу в порту окупованого Скадовську загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув скадовчанин Дмитро Мотрюк, який в цей час був неподалік. Співчуття родині загиблого. Руйнування інфраструктури не сталося", - написав він.

Яковлєв закликав скадовчан уникати району порту та скупчень військових.

Також читайте: Працівника ДСНС вбили російські окупанти в Скадовську, - депутат облради Хлань

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 22 червня у порту окупованого Скадовська у Херсонській області пролунали вибухи.

Автор: Ольга Лузан
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23.06.2022 15:29 Відповісти
Якась дивна "новина". То хто обстрілював Скадовськ?
Якщо наші, то фраза "руйнування інфраструктури не сталося" звучить дивно, бо явно в морпорту орки щось зберігали. Чи техніку, чи **********.
Тобто, або наші не влучили, або мер мутний.
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23.06.2022 15:30 Відповісти
Так а кто туда стрелял ведь Скадовск находится в тылу оккупантов ,а значит выходит стреляли наши по скупченню вражеских солдат,техники или складов с боеприпасами
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23.06.2022 15:30 Відповісти
кацапоиды пишут, что их пво сбили 2 ракеты, которые пустили ЗСУ
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23.06.2022 15:39 Відповісти
и 140 байрактаров в сутки с крестами и салом на крільях))
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23.06.2022 18:31 Відповісти
они там в Скадовске ждут кацотуристов, один не дождался
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23.06.2022 18:39 Відповісти
 
 