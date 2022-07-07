Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко
Ворог продовжує бити по Криворізькому району Дніпропетровщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району.
Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла.
Люди не постраждали.
В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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@saniolli
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5 лип.
Пам'ятаєте, як Вася Вірастюк ліз у депутати: через вкиди, фальсифікації та інфопідтримку зелені?
Чомусь у ЗСУ так не прагне...
Найсильніша людина планети, козак, богатир, патріот - пиляє бабло замість воювати на фронті.
Нове обличчя. Не те, що старі Луценко, Омелян, Береза.