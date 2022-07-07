Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ворог продовжує бити по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району.



Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла.



Люди не постраждали.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог надвечір обстріляв Дніпропетровську область касетними снарядами, є поранені