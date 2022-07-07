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Росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, - Резніченко

обстріл,дніпропетровщина

Ворог продовжує бити по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району.

Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла.

Люди не постраждали.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог надвечір обстріляв Дніпропетровську область касетними снарядами, є поранені

Автор: 

обстріл (28212) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3628)


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07.07.2022 07:55 Відповісти
КиївМіськБудда
@saniolli
·
5 лип.
Пам'ятаєте, як Вася Вірастюк ліз у депутати: через вкиди, фальсифікації та інфопідтримку зелені?

Чомусь у ЗСУ так не прагне...

Найсильніша людина планети, козак, богатир, патріот - пиляє бабло замість воювати на фронті.

Нове обличчя. Не те, що старі Луценко, Омелян, Береза.
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07.07.2022 08:00 Відповісти
 
 