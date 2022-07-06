Ворог надвечір обстріляв Дніпропетровську область касетними снарядами, є поранені

У середу, 6 липня, ввечері загарбники обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області касетними снарядами. За попередніми даними, внаслідок атаки троє мирних жителів зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вже надвечір окупанти поцілили по Покровській громаді у Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства. Але інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється. Зараз людям надають медичну допомогу. В складських приміщеннях почалася пожежа, яку ліквідовують. Масштаби руйнувань з‘ясовуються", - сказано в повідомленні.

Щодо інших районів області, зазначається, що в громадах наразі все мирно.

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Повідомляється, що через обстріли на околицях Нивотрудівської громади сталася пожежа на полі пшениці (близько 15 га).

Також Лукашук розповів, що на Дніпропетровщині поступово збільшується кількість переселенців. "Нині маємо вже майже 283 тисячі внутрішньо переміщених осіб, із них понад 100 тисяч – це жінки, майже 70 тисяч – діти. Люди тікають від війни, знаходять в нашій області притулок і допомогу".