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Враг под вечер обстрелял Днепропетровскую область кассетными снарядами, есть раненые

поле,пожежа,пшениця

В среду, 6 июля, вечером захватчики обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами. По предварительным данным, в результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Уже к вечеру оккупанты ударили по Покровской громаде в Синельниковском районе. Были кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника.По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых – работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется. Сейчас людям оказывают медицинскую помощь. В складских помещениях начался пожар, который ликвидируют на данный момент. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.

Относительно других районов области отмечается, что в общинах все мирно.

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Сообщается, что из-за обстрелов в окрестностях Нивотрудовской громады возник пожар на поле пшеницы (около 15 га).

Также Лукашук рассказал, что в Днепропетровской области постепенно увеличивается количество переселенцев. "В настоящее время уже почти 283 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них более 100 тысяч - это женщины, почти 70 тысяч - дети. Люди убегают от войны, находят в нашей области приют и помощь".

обстрел (26872) кассетные боеприпасы (92) Днепропетровская область (3840)


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06.07.2022 22:09 Ответить
я вот всё стесняюсь спросить-а что там сельхозтехника делает?
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06.07.2022 22:21 Ответить
Собирает урожай
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06.07.2022 22:44 Ответить
Плутанина. Зверніть увагу. Нема Покровської громади в Синельніковському районі Дніпропетровської області. Є населений пункт Покровське Покровського району Дніпропетровської області на кордоні з Запорізькою та Донецькою областями.
Щоб впевнитися достатньо подивитись на гуглмеп:
https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@48.3242951,35.4317259,10.44z/data=!4m5!3m4!1s0x40dc02c34fe0f07d:0x5b9e03d8ecff6860!8m2!3d48.2158821!4d35.4703533
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07.07.2022 07:38 Ответить
Є така громада, Покровська ОТГ, я тут живу, в неї входить не тільки смт Покровське, а й навколишні села, ще є три громади Великомихайлівська і Маломихайлівська, все це був Покровський район раніше (до приєднання до Синельниківського). Це вже 5 раз туди прилітає(
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07.07.2022 08:52 Ответить
 
 