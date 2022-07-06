Враг под вечер обстрелял Днепропетровскую область кассетными снарядами, есть раненые

В среду, 6 июля, вечером захватчики обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области кассетными снарядами. По предварительным данным, в результате атаки трое мирных жителей получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Уже к вечеру оккупанты ударили по Покровской громаде в Синельниковском районе. Были кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника.По предварительным данным, есть трое раненых гражданских, один из которых – работник предприятия. Но информация о количестве пострадавших еще уточняется. Сейчас людям оказывают медицинскую помощь. В складских помещениях начался пожар, который ликвидируют на данный момент. Масштабы разрушений выясняются", - говорится в сообщении.

Относительно других районов области отмечается, что в общинах все мирно.

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Сообщается, что из-за обстрелов в окрестностях Нивотрудовской громады возник пожар на поле пшеницы (около 15 га).

Также Лукашук рассказал, что в Днепропетровской области постепенно увеличивается количество переселенцев. "В настоящее время уже почти 283 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них более 100 тысяч - это женщины, почти 70 тысяч - дети. Люди убегают от войны, находят в нашей области приют и помощь".