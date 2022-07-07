УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11505 відвідувачів онлайн
Новини
817 1

Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російського підрозділу

банк,hsbc

Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори щодо продажу свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії, яке пропонує низку корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало приблизно 200 осіб.

Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено майже 4000 співробітників.

Також читайте: Суд арештував активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

банки (7709) Велика Британія (5544) росія (64923) актив (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію що скоро кацапня буде їздить за кордон як на початку 90-х - з доларами скрученими в "рулончики" і стягнутими медичними резинками
показати весь коментар
07.07.2022 08:23 Відповісти
 
 