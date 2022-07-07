Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російського підрозділу
Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори щодо продажу свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC у Росії, яке пропонує низку корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало приблизно 200 осіб.
Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено майже 4000 співробітників.
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Яр Холодний
показати весь коментар07.07.2022 08:23 Відповісти Мені подобається 0
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