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Новини
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Ще один столичний забудовник поновив будівельні роботи

буд

Столична будівельна компанія bUd development відновила роботу на будівельних майданчиках.

Як повідомили у компанії, забудовник також вже поновив процес передачі готових квартир покупцям, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поступово повертаємось до активності на будівельних майданчиках. Процес буде поступовим, і з часом роботи будуть відновлені на усіх об'єктах", - зазначають у bUd development.

Компанія вже відкрила роботу центрального відділу продажу. А також поновила процес передачі квартир покупцям.

"Окрім відновлення будівництва, ми також відновили передачу готових квартир покупцям. Виконання наших зобов'язань перед покупцями - головне завдання на сьогодні. Тож де можемо будувати, будемо будувати. Де вже можемо передати готові квартири - робимо це", - підкреслюють у bUd development.

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Автор: 

Київ (19410) будівництво (3015) будинки (166)


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07.07.2022 10:24 Відповісти
Все чувствуют скорую победу👍 А возможно обладают инсаидами о переломе на фронте❗
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07.07.2022 10:42 Відповісти
Та ні, поспішають продати, щоб потім взагалі без грощей не залишитися. До перемоги ще як до неба рачки...
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07.07.2022 11:52 Відповісти
Вочевидь для декого війни немає. Так само як з 2014 по 2022.
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07.07.2022 11:21 Відповісти
Квартири передати клієнтам потрібно , тому що , якщо буде прильот і повилітають вікна то ремонт за рахунок забудовника . А продовжують будівництво то людям заробіток хоч трохи буде
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07.07.2022 12:17 Відповісти
 
 