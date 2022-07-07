На Зміїному встановили прапор України. ФОТОрепортаж

На острові Зміїний встановлено Державний Прапор України.

Про це у Facebook повідомив український воїн Арут Папоян, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші хлопці таки підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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