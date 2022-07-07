УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9890 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 612 69

На Зміїному встановили прапор України. ФОТОрепортаж

На острові Зміїний встановлено Державний Прапор України.

Про це у Facebook повідомив український воїн Арут Папоян, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші хлопці таки підняли прапор на Зміїному. Слава Героям! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Встановлено прапор України на Зміїному. Військову операцію на острові завершено, - пресцентр Cил оборони Півдня

На Зміїному встановили прапор України 01
На Зміїному встановили прапор України 02
На Зміїному встановили прапор України 03
На Зміїному встановили прапор України 04

Автор: 

Зміїний (164) прапор (480)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+74
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.07.2022 10:21
+66
Теперь нужно поджидать авиацию рашистов которые будут стараться разбомбить флаг Украины. Для стопроцентного результата еще нужно было большими буквами написать ПУТИН *****.
показати весь коментар
07.07.2022 10:22
+34
Начали захват со Змеинного☝ Отступление тоже начали со Змеинного❗А что, логично по крайней мере
показати весь коментар
07.07.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.07.2022 10:21 Відповісти
Начали захват со Змеинного☝ Отступление тоже начали со Змеинного❗А что, логично по крайней мере
показати весь коментар
07.07.2022 10:26 Відповісти
Амінь!
показати весь коментар
07.07.2022 10:47 Відповісти
Теперь нужно поджидать авиацию рашистов которые будут стараться разбомбить флаг Украины. Для стопроцентного результата еще нужно было большими буквами написать ПУТИН *****.
показати весь коментар
07.07.2022 10:22 Відповісти
Священное слово "путин" дамбить низзя. Только прицельны выдамбить "вдиликей лидир виликай раисе!"
показати весь коментар
07.07.2022 10:25 Відповісти
Уже! 😁 А я думаю, чому вони разом з Очаковим сьогодні і Зміїний обстрілювали. Сподіваюся, наших там вже не було. А витрачати дві ракети на один прапор - таке дороге задоволення можуть собі дозволити лише дурні кацапи.
показати весь коментар
07.07.2022 10:27 Відповісти
по висоті сонця над горизонтом з першого фото - це десь біля 05.45 (схід сонця там був сьогодні в 05.20) звідси можно прикинути ще деякі речі по інфі з інету, по часу з першого фото.
показати весь коментар
07.07.2022 16:38 Відповісти
НІ, потрібно було там десь приліпити портрет путлєра, щоб цапи, коли будуть гатити по прапору, заодно й портрет розфігачили. Є вірогідність того, що льотчиків по прильоту назад, вже буде фсб чекати.))) Жарт звичайно ж. )
показати весь коментар
07.07.2022 10:33 Відповісти
Лаже ит. СМИ уже пишут "Путлер". Хахаха. Научились!
показати весь коментар
07.07.2022 10:41 Відповісти
а смысл в авиации? корабельные пушки валят на 20 км. могут просто артиллерией накрыть
показати весь коментар
07.07.2022 12:08 Відповісти
Не накроют. Слишком близко к Одессе и можно потерять еще один корабль, а может и не один.
показати весь коментар
07.07.2022 20:51 Відповісти
PУZZКІЙ ВАЄННИЙ КАРАБЛЬ - ІДІ *****!!!
показати весь коментар
07.07.2022 10:23 Відповісти
Разом з московією, яка вкравши нашу історію у 1721 році назвала себе росі.ю.
показати весь коментар
07.07.2022 10:37 Відповісти
Тролять кацапню.
показати весь коментар
07.07.2022 10:24 Відповісти
здесь война, а не интернет, троллинг тут не в тему
показати весь коментар
07.07.2022 12:02 Відповісти
Треба зайнятись мостом.
Питання вже давно назріло.
показати весь коментар
07.07.2022 10:25 Відповісти
Та подождите, мо Ростов, Краснодарский Край и Ставрополь будут наши по репарациям. А так и Чечню можно присоединить как логово зверей для трибунала.
показати весь коментар
07.07.2022 10:43 Відповісти
Взагалі перша на черзі - Стародубщина, анексована в 1919 році.
І найважливіша бо є колискою гетьманських і старшинських родів.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів
показати весь коментар
07.07.2022 11:09 Відповісти
Й Слобожанщина повернётся!
показати весь коментар
07.07.2022 11:46 Відповісти
Рашистты не смогли захватить даже крохотный островок в Черном море возле своих баз. Зато как угрожают у США Аляску отобрать через океан. Они хоть знают что такое океан?
показати весь коментар
07.07.2022 10:25 Відповісти
А на що вони розраховували, якщо острів на відстані пострілу "Граду" з материкової України. Не кажучи про щось більш серйозне. Та й ударну безпілотну авіацію ніхто не скасовував
показати весь коментар
07.07.2022 10:37 Відповісти
отепер авіозасаду їм влаштувати, 100% свинопси пошлють туди гамнольоти
показати весь коментар
07.07.2022 10:26 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 10:27 Відповісти
обратите внимание на отсутствие воронок. все ракеты точно в цель. все сгорело и ни одной лишней ямки рядом.
показати весь коментар
07.07.2022 10:29 Відповісти
ага, я так и подумал и на скале растет нетронутая трава? дорогу автомобили на катали на скале и колею не повредило взрывом? что мешало тебе, перед глупым ответом, посмотреть фотки?
показати весь коментар
07.07.2022 10:45 Відповісти
Поставьте еще пару военных палаток, свет на солнечной батарее и валите оттуда.
показати весь коментар
07.07.2022 10:33 Відповісти
Вам не соромно писати під прапором Угорщини, країни яка робить все, щоб відбілити режим ***** і накласти на нього якомога менше санкцій?!
Та ще й перережструвались сьогодні!
Що, всі попередні ніки вже забанили?
показати весь коментар
07.07.2022 10:40 Відповісти
кацап, на бутилку
показати весь коментар
07.07.2022 10:56 Відповісти
Вам, кацапам, кінець в будь-якому випадку
показати весь коментар
07.07.2022 10:40 Відповісти
Вам и так песец подмигивает.
показати весь коментар
07.07.2022 10:45 Відповісти
Уявляю який вой зараз підніметься на цапських болотах. Фсьо прапало, нас прєдалі, разбамбіть кахлов ядєрной бомбай, доколє...
показати весь коментар
07.07.2022 10:37 Відповісти
костюм водолаза? стингеры им дайте, пусть шашлыки жарят
показати весь коментар
07.07.2022 10:46 Відповісти
Росія сморід та багно,
Брехня і зло там зародились.
Там добре тільки в їх кіно,
Там терористи розплодились.
показати весь коментар
07.07.2022 10:48 Відповісти
Які ж молодці! Справжні Герої!!! Прапор-як символ незламності!! Як шана тим захисникам, хто встановлював його над ДАПом, ризикуючи життям!
показати весь коментар
07.07.2022 10:55 Відповісти
Бідний острівець… На ньому місця живого нема…
показати весь коментар
07.07.2022 11:03 Відповісти
Бедные украинские змеи
показати весь коментар
07.07.2022 12:00 Відповісти
Там жили українські котейки.
показати весь коментар
07.07.2022 13:11 Відповісти
пропоную...портрет Степана Андрійовича
показати весь коментар
07.07.2022 11:06 Відповісти
SLAVA UKRAINE. Azerbajdjan s vami i Pobeda budet skoro s vami.
показати весь коментар
07.07.2022 11:16 Відповісти
Ех ! А було 4 місяці назад гарно і впорядковано ...
показати весь коментар
07.07.2022 11:17 Відповісти
Теперь рашисты потратят на флаг несколько ракет.
Такая себе коррида с тупым российским быком.
показати весь коментар
07.07.2022 11:20 Відповісти
в рфсми пишут, что уже самолет какой то ударил ракетами по острову
показати весь коментар
07.07.2022 12:14 Відповісти
Слава Україні і її захисникам!
показати весь коментар
07.07.2022 11:25 Відповісти
Україну береже ЗСУ та Господь!
показати весь коментар
07.07.2022 11:33 Відповісти
Но все же сейчас там оставлять наш гарнизон нельзя, ясно, что островок будет под полным прицелом рашистов.
показати весь коментар
07.07.2022 11:47 Відповісти
Сі заблудив, цаписько?
показати весь коментар
07.07.2022 12:23 Відповісти
Острів Зміїний, був, є і завжди буде УКРАЇНА.
показати весь коментар
07.07.2022 13:25 Відповісти
Севасу приготовиться!!!)))
показати весь коментар
07.07.2022 12:30 Відповісти
За такий приказ, треба судить та в саме гаряче місто
показати весь коментар
07.07.2022 13:13 Відповісти
СЛАВА ВСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
07.07.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 13:25 Відповісти
Цікаво на фіга оркам був потрібен на острові бензозаправник, коли там територія 200х200 метрів?
показати весь коментар
07.07.2022 13:24 Відповісти
Супер фото. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ! Режте давите орков везде.
показати весь коментар
07.07.2022 16:25 Відповісти
Красавчики )))) Слава ЗСУ!
показати весь коментар
07.07.2022 17:52 Відповісти
Это только в российском твиттере было. С таким же успехом без пруфов можно написать, что на авиацию РФ украинцы устроили на острове засаду ПВО и сбили стингерами пару Су-35, которые пытались нанести удар.
показати весь коментар
07.07.2022 20:56 Відповісти
 
 