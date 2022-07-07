Європарламент закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Європейський парламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Про це йдеться у затвердженій у середу доповіді щодо розширення ЄС на Західні Балкани, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У доповіді висловлюється сильний жаль з приводу того, що Сербія не приєдналася до санкцій ЄС після вторгнення Росії до України.

Євродепутати також закликають до прогресу в галузі верховенства закону, основних прав, свободи вираження поглядів, зміцнення плюралізму ЗМІ та нормалізації відносин із Косово.

У доповіді висловлюється занепокоєння поширенням дезінформації та міститься заклик до сербської влади та Єврокомісії боротися з дезінформацією, російською пропагандою та іншими гібридними загрозами на Західних Балканах.

"Після квітневих виборів 2022 року та агресивної війни Росії є реальне відчуття, що наші партнери в Сербії мають рішуче рухатися вперед своїм європейським шляхом. Наш звіт фактично відображає складну політичну реальність у Сербії та закликає всі проєвропейські сили в країні повністю зосередитися на прогресі в реформах верховенства права, діалозі Белград-Пріштіна та узгодженні з міжнародними позиціями", - сказав автор доповіді, словацький євродепутат Володимир Більчик.

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