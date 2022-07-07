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Європарламент закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

сербія

Європейський парламент закликав Сербію терміново приєднатися до санкційних рішень Євросоюзу проти Росії.

Про це йдеться у затвердженій у середу доповіді щодо розширення ЄС на Західні Балкани, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У доповіді висловлюється сильний жаль з приводу того, що Сербія не приєдналася до санкцій ЄС після вторгнення Росії до України.

Євродепутати також закликають до прогресу в галузі верховенства закону, основних прав, свободи вираження поглядів, зміцнення плюралізму ЗМІ та нормалізації відносин із Косово.

У доповіді висловлюється занепокоєння поширенням дезінформації та міститься заклик до сербської влади та Єврокомісії боротися з дезінформацією, російською пропагандою та іншими гібридними загрозами на Західних Балканах.

"Після квітневих виборів 2022 року та агресивної війни Росії є реальне відчуття, що наші партнери в Сербії мають рішуче рухатися вперед своїм європейським шляхом. Наш звіт фактично відображає складну політичну реальність у Сербії та закликає всі проєвропейські сили в країні повністю зосередитися на прогресі в реформах верховенства права, діалозі Белград-Пріштіна та узгодженні з міжнародними позиціями", - сказав автор доповіді, словацький євродепутат Володимир Більчик.

Також читайте: Президент Сербії Вучич має претензії до статусу кандидата в ЄС для України

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Європарламент (1041) росія (64923) санкції (11768) Сербія (366)


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Марно на це сподіватись. Сербія - філіал рашки на балканах.
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07.07.2022 10:43 Відповісти
але в ЄС хоче, тому важелі є
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07.07.2022 11:58 Відповісти
чому вони панькаються з тими кремлівськими підсосами?відмовити їм в членстві ЕС та НАТО- хай валять в таежний союз до путлера
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07.07.2022 10:52 Відповісти
смішно
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07.07.2022 11:00 Відповісти
 
 