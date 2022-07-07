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Енергетична стратегія України має враховувати потреби Євросоюзу, - гендиректор ДТЕК

енергетика

Україна має розробляти енергетичну стратегію, яка повинна враховувати потреби Європейського союзу.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас має зʼявитися план, big idea, де ми бачимо нашу енергетику. Принципово, щоб вона була чистою, технологічною, орієнтованою на Європу. Ми маємо розробляти свою енергетичну стратегію з урахуванням потреб ЄС", - сказав він.

Тімченко додав, що це має відбуватися завдяки залученню приватних інвестицій, щоб за неї не платив споживач та не бралися кошти з держбюджету.

"На мою думку, залучення приватних інвестицій - це найбільш сприятлива ідея" - підкреслив він, зазначивши, що ДТЕК як інвестор братиме участь одним з перших у таких проектах.

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Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК в інтерв’ю українському Forbes зазначив, що експорт українських енергоресурсів до Європи дозволить Україні залучати додаткові кошти, а також може стати одним з фундаментів післявоєнного відновлення країни.

Автор: 

енергетика (2577) Євросоюз (13313) електроенергія (6176) ДТЕК (1981)


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Очень важно, чтобы менеджеры ДТЭКа не лезли куда им не надо и не рассказывали всему государству, что ему делать. Уже наелись этих монополий и царствий отдельных гавно-олигархов, результаты их бурной деятельности видны невооружённым глазом, до сих пор не хотим и не можем избавится от этой заразы, с которой нам точно не по пути в ЕС
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07.07.2022 11:01 Відповісти
У 2014-2018 рудий татарин возив "гуманітарку" сєпарам.
Гречку з написом "Ахметов"
За це всі колаборанти дружно його хвалили.
Зараз така сама ситуація, кожен день, тімченко чи рудий з цензора не вилазить
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07.07.2022 13:29 Відповісти
 
 