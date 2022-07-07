Закон про посилення кордону з РФ ухвалили у Фінляндії

Парламент Фінляндії ухвалив закон, який за необхідності дозволить встановити загороджувальні бар'єри на 1300-кілометровому кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що закон ухвалили так званою супербільшістю, що дозволяє прискорити процедуру внесення змін до законодавства.

Крім будівництва бар'єрів, поправки до закону передбачають, що подання заяви на отримання політичного притулку буде можливим лише на певних пунктах в'їзду (зараз мігранти можуть це зробити на будь-якому КПП до Євросоюзу).

Закон також допускає будівництво нових доріг, за допомогою яких прикордонники зможуть ефективніше патрулювати кордон.

Ухвалення закону пов'язане з побоюванням, що Росія може влаштувати Фінляндії міграційну кризу, як у 2021 році зробив режим Лукашенка на кордоні з Польщею.

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