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Закон про посилення кордону з РФ ухвалили у Фінляндії

фінляндія

Парламент Фінляндії ухвалив закон, який за необхідності дозволить встановити загороджувальні бар'єри на 1300-кілометровому кордоні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Зазначається, що закон ухвалили так званою супербільшістю, що дозволяє прискорити процедуру внесення змін до законодавства.

Крім будівництва бар'єрів, поправки до закону передбачають, що подання заяви на отримання політичного притулку буде можливим лише на певних пунктах в'їзду (зараз мігранти можуть це зробити на будь-якому КПП до Євросоюзу).

Закон також допускає будівництво нових доріг, за допомогою яких прикордонники зможуть ефективніше патрулювати кордон.

Ухвалення закону пов'язане з побоюванням, що Росія може влаштувати Фінляндії міграційну кризу, як у 2021 році зробив режим Лукашенка на кордоні з Польщею.

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Автор: 

кордон (4750) росія (64923) Фінляндія (1296)


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delaite lutshe po bystreje - rov s krokodilami ta avtomaticheskie pulemjetnye vyshki nezabudte
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07.07.2022 14:37 Відповісти
І фіни зрозуміли, що потрібно відгороджуватися від диких і ядовитих істот. Пам'ятаю, як кацапи, а разом з ними і наші телепні критикували і змішували з гівном Яценюка, який виділив гроші прикордонникам на "стіну" від московії. Чого тільки не було і навіть ще сьогодні багато придурків нагадують про Яценюка і про "стіну". Що ти хочеш взяти з наріду 73%, який сам думати не може, а тільки повторювати брехню, яку для нього підготоували вороги України.
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07.07.2022 14:58 Відповісти
Надто рано огороджуються, потім знову перегороджувати, по повернених територіях...
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07.07.2022 15:00 Відповісти
 
 