УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9191 відвідувач онлайн
Новини
22 566 39

В ООН попереджають про труднощі, які чекають на українців узимку

оон

В ООН попереджають про труднощі, які очікуються в зимові місяці для мільйонів людей, котрі постраждали від російської війни в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у четвер Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді під час відвідин Ірпеня та Бучі.

Він зазначив, що "зими в Україні дуже жорсткі, суворі й надзвичайно холодні".

"Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби холод зими не став ще одним випробуванням для людей, яким і так доводиться стикатися з багатьма викликами у своєму житті", - заявив Гранді.

Окреслюючи проблеми, пов’язані з війною, він наголосив, що чимало людей змушені переживати розлуку з близьким та рідними, "перебуваючи далеко одне від одного або в самій країні, або як біженці за кордоном".

Читайте також: Майже 16 млн українців потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Спілкуючись із постраждалими, Верховний комісар, за його словами, побачив "багато сили, стійкості та рішучості й далі відновлювати, перебудовувати" пошкоджені та зруйновані будинки, "щоб зробити їх знову придатними для життя".

Від моменту російського вторгнення, зауважив він, понад 11,5 млн осіб були змушені покинути свої домівки, з них близько 6,3 млн є внутрішньо переміщеними особами.

Загалом, за даними Управління ООН з координації гуманітарних справ, в Україні від війни постраждало 15,7 млн людей.

З усіх, хто був змушений покинути свої домівки, 60% перемістилися зі сходу країни, 15% - з півночі, 11% - з півдня і ще 11% - з Києва.

Найбільше приймають переселенців Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська області та місто Київ.

Автор: 

зима (150) ООН (3338) переселенці (975) Гранді Філіппо (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
показати весь коментар
07.07.2022 22:04
+17
москва ,9 травня, 2023 рік!
показати весь коментар
07.07.2022 22:04
+16
А вы, идиоты зебильные, никак не поймёте: это вы привели сюда войну, проголосовавши за Янелоха Боневтика.
показати весь коментар
07.07.2022 22:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо! І як би ми без вас?
показати весь коментар
07.07.2022 21:55 Відповісти
Владі вже зараз треба подбати про ППО ГРЕС та особливо АЕС - ***** взимку піде на все !

буде те ж саме що й з нафтопереробними заводами, але теплопостачання взимку то не нафта
показати весь коментар
07.07.2022 22:14 Відповісти
І що ви зробите? Яких зусиль? Знову висловите невдоволення діями росії і на цьому все...
показати весь коментар
07.07.2022 21:57 Відповісти
ні ні ні..тільки занепокоєння становищем українців...навіщо раїсю турбувати??? вона ж газ може еуропі відрізати...
показати весь коментар
07.07.2022 22:02 Відповісти
пусть у самозванцев в ООН спросят - мы уже раз восемь вымерзли
показати весь коментар
07.07.2022 21:57 Відповісти
ой та сколько там той зимы ))))
показати весь коментар
07.07.2022 21:58 Відповісти
Zastawaiam się po co jest ONZ, przecież ta organizacjia nic nie może...
показати весь коментар
07.07.2022 21:59 Відповісти
Та організація не взмозі здійснити (принаймі на терені Польщі) паралельну реєстрацію мілітарних мігрантів з України, які отримали PESEL з поміткою Ukr, отримати від кожного відбитки пальців і перерахувати 710/610 злотих. Хвороба називається "організаційна неміч".
показати весь коментар
07.07.2022 22:57 Відповісти
ООН перекваліфікувалась у статиста й капітана очєвідность. Власне, оце всі її функції. Ааааа...забув, ще озабочєнность можна проявити.
показати весь коментар
07.07.2022 22:02 Відповісти
В ООН випадково не має для мене роботи?
показати весь коментар
07.07.2022 22:02 Відповісти
є, озабоченцем
показати весь коментар
07.07.2022 22:04 Відповісти
Херасе, а кого предупреждают то?
показати весь коментар
07.07.2022 22:04 Відповісти
себя
показати весь коментар
09.07.2022 00:18 Відповісти
москва ,9 травня, 2023 рік!
показати весь коментар
07.07.2022 22:04 Відповісти
Непорядок висить чий флаг і чого все не розхирячено?)
показати весь коментар
07.07.2022 22:06 Відповісти
мабуть вирішли залишити, щоб в пайнт-болл гратися ну й для зйомок фільмів про апокаліпсіс здавати, більше це ні на що не годиться.
показати весь коментар
07.07.2022 22:11 Відповісти
Так свої ж розвалили, бо дійшло, як до жирафа..
показати весь коментар
07.07.2022 23:00 Відповісти
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та придбали в господарку дві рушниці.
показати весь коментар
07.07.2022 22:04 Відповісти
І це тільки в перший день))))
показати весь коментар
07.07.2022 22:08 Відповісти
А вы, идиоты зебильные, никак не поймёте: это вы привели сюда войну, проголосовавши за Янелоха Боневтика.
показати весь коментар
07.07.2022 22:22 Відповісти
Зебил, херсонцам это расскажи, или мариупольцам.
показати весь коментар
07.07.2022 22:22 Відповісти
здохни, падло тупое
показати весь коментар
07.07.2022 22:29 Відповісти
ООН розігріє атмосферу над Україною інтенсивним занепокоєним триндінням, а якщо мороз не відступить, до них під'єднається Ватикан.
показати весь коментар
07.07.2022 22:14 Відповісти
А от Шмигалю по барабану. Він більше ста своїх бл@дей зібрав і повіз у Швейцарію прогуляться за кошти українців.
показати весь коментар
07.07.2022 22:14 Відповісти
оон,не утепляй моих окон...
показати весь коментар
07.07.2022 22:16 Відповісти
Теплые слова озабоченности нас согреют
показати весь коментар
07.07.2022 22:23 Відповісти
Замiр стурбованостi показав 25 меркелей.
показати весь коментар
07.07.2022 22:38 Відповісти
25 меркелей по шкалі Шольца
показати весь коментар
07.07.2022 23:05 Відповісти
Гірше ніж зараз вже не буде, то ж століть саоі смердючі писки нахєр
показати весь коментар
07.07.2022 22:45 Відповісти
Вы там в ООН не того, у нас газа своего хватит для отопления или уже нет...
показати весь коментар
07.07.2022 23:02 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 23:02 Відповісти
а ми шо ще й до зимки доживем.....
показати весь коментар
07.07.2022 23:03 Відповісти
Наша влада почне готуватися до зими, коли випаде сніг, ну як завжди.
показати весь коментар
07.07.2022 23:10 Відповісти
вся надежда на глобальное потепление
показати весь коментар
08.07.2022 00:11 Відповісти
 
 